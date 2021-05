DHL Global Forwarding, Freight: myDHLi aumenta sus reservas online un 56% Comunicae

martes, 11 de mayo de 2021, 15:51 h (CET) La plataforma digital para clientes myDHLi, ahora también está disponible para los clientes de transporte de mercancías por carretera que utilicen DHL Freight. DHL presentará sus nuevas prestaciones y funcionalidades en la primera Cumbre Digital myDHLi DHL Global Forwarding, Freight, la división de Deutsche Post DHL Group especializada en transporte de carga más importante del mundo, anunció hoy nuevas prestaciones y funcionalidades para myDHLi, coincidiendo con el primer aniversario de la plataforma digital. Tras el exitoso lanzamiento de myDHLi y el aumento de las reservas y ventas online en un 56% (comparando el primer trimestre del 2020 y del 2021), la empresa experta en logística amplió la disponibilidad global de la plataforma de 8 a 62 países. La ampliación viene acompañada de mejoras en las funcionalidades existentes, por ejemplo, la incorporación de una opción que permite ‘guardar y editar’ y nuevos servicios como 'Los Informes myDHLi’ para aumentar la transparencia de los envíos. Además, por primera vez, la plataforma está disponible para los clientes de transporte de mercancía por carretera, comenzando su implementación en Turquía. Para celebrar el éxito y avance de las innovaciones en transformación digital en el sector de la logística y presentar las nuevas funcionalidades de la plataforma, DHL ha decidido organizar la Cumbre Digital myDHLi, un evento anual inaugurado recientemente con un primer encuentro en el DHL Innovation Center en Troisdorf de Alemania.

"Para nosotros, myDHLi ejemplifica la digitalización mediante un enfoque centrado en el cliente. Por eso hemos dedicado una enorme cantidad de tiempo, trabajo y esfuerzo en que la implementación se lleve a cabo. El resultado es que los clientes pueden reservar fácilmente sus envíos a través de la plataforma, que sigue tendencias de diseño moderno, teniendo un control total sobre las cotizaciones mediante un proceso de transparencia de 360 grados. A finales de 2020 teníamos 1.000 clientes en la plataforma. Ahora, apenas cuatro meses después, alcanzamos un récord con 3.000 clientes repartidos en 62 países", afirma Tim Scharwath, CEO de Global Forwarding, Freight. "Teniendo en cuenta el exitoso lanzamiento del portal, nuestra intención es seguir ampliando la plataforma incorporando más idiomas a lo largo del tiempo".

Con un enfoque de 'el cliente es lo primero', la funcionalidad para presupuestar y hacer una reserva, 'Quote + Book', ofrece una mayor usabilidad basada en el análisis del comportamiento del usuario y los principios del diseño actual. Los clientes pueden guardar la información en cualquier momento y reanudar el proceso más tarde durante la validez de la oferta. Esto significa que, en caso de que los datos clave no estén disponibles al principio del proceso de reserva, se pueden recuperar posteriormente para completarlos. Además de mejorar la usabilidad, la plataforma ofrece los 'Informes myDHLi' un nuevo servicio que proporciona una visibilidad completa de los datos de envíos anteriores y actuales mediante un análisis más detallado.

Todas las mejoras de la plataforma siguen los principios rectores definidos para el desarrollo futuro de myDHLi. Esto incluye una visibilidad de 360 grados de los envíos desde el inicio del proceso hasta el final, sin importar la etapa en la que se encuentre el envío; un enfoque multicanal, para que toda la información esté disponible de forma combinada en un solo lugar, independientemente del canal que utilice el cliente; y un proceso de señalización de la acción, para que los clientes puedan saber siempre dónde centrar su atención. Es más, las funcionalidades integradas de las redes sociales más populares, como 'Follow + Share', simplifican las comunicaciones a lo largo de la cadena de suministro al permitir a los clientes intercambiar información con sus propios clientes, colegas y proveedores.

"La misión central de myDHLi es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y mejorar su experiencia de usuario", dice Uwe Brinks, CEO de DHL Freight. "Ante la demanda y los comentarios de los usuarios de myDHLi, decidimos que myDHLi también esté disponible para nuestros clientes de transporte de carga por carretera, para que puedan beneficiarse de las funcionalidades y los servicios disponibles en la plataforma para nuestros clientes de transporte aéreo y marítimo".

La plataforma myDHLi, se lanzó con éxito hace un año, estableciendo así un nuevo punto de referencia en un sector todavía poco digitalizado. Se caracteriza por su estructura modular, que permite a los usuarios personalizar convenientemente su portal. Los clientes pueden elegir si utilizan únicamente la funcionalidad ‘Quote + Book’ para comparar las opciones disponibles y reservar/contratar directamente uno de los servicios logísticos. Asimismo, pueden acceder al rastreo de envíos, a la gestión de documentos o a ‘myDHLi Reports’ y ‘myDHLi Analytics’, que con la última actualización ahora también se proporciona información sobre las horas de tránsito y el costo por unidad. Al incluir los envíos de mercancía por carretera, myDHLi podrá satisfacer a más clientes en el futuro, convirtiéndola en una plataforma única para todos los clientes de DHL Global Forwarding, Freight. Además, los esfuerzos en materia de sostenibilidad de DHL son parte integral de la plataforma: Desde enero de 2021, DHL Global Forwarding reduce las emisiones de carbono de todos los envíos marítimos de carga parcial (LCL, por sus siglas en inglés) con biocombustibles marinos sostenibles, sin costo adicional para el cliente. Para todas las demás modalidades de transporte se puede seleccionar, si se prefiere, una opción de compensación o neutralización de las emisiones de CO2 mediante biocombustibles.

La digitalización es uno de los pilares estratégicos en DHL Global Forwarding y para seguir impulsándolo, la firma ha creado la cumbre ‘myDHLi Digital Summit’, un evento anual que además de presentar las innovaciones en torno a myDHLi, será una oportunidad única para impulsar el progreso de la transformación digital en la logística, en consonancia con la estrategia de Deutsche Post DHL Group: 'Ofreciendo la excelencia en el mundo digital'.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas SATECMA dona productos para desinfección a Cáritas y la Federación Española de Bancos de Alimentos Gabriel Gutierrez Siegrist gana la II Subida a la Cobertoria con un Tattus F-3000 patrocinado por Fast Fuel 8 de cada 10 participantes en programas de recolocación encuentran de nuevo trabajo en menos de un año VMS Abogados celebra en 2021 su vigésimo aniversario AleaSoft: Es necesario analizar la situación actual en los mercados de energía con una visión a largo plazo