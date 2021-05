​Tres aceites de la DOP Montes de Toledo, galardonados internacionalmente Tesoro de Guarrazar, Aceites García de la Cruz y La Pontezuela han sido premiados en el World Best Healthy EVOO Contest por su composición saludable Jaime Ruiz de Infante

martes, 11 de mayo de 2021, 02:49 h (CET) La Cooperativa Tesoro de Guarrazar selecciona las mejores aceitunas de los olivares de sus socios, ubicados en su mayoría dentro del término toledano de Guadamur, moltura en frío, aplica modernas técnicas y rigurosos controles de calidad.



La empresa Aceites García de la Cruz, del término municipal de Madridejos, con más de 145 años de experiencia en el sector, tiene presencia en más de 40 países en los cinco continentes; cuenta en su haber con un gran número de premios y con las más importantes certificaciones a nivel internacional: IFS, BRC y JASS.

Finca La Pontezuela comercializa sus mejores aceites bajo la marca “5 Elementos”, con aceitunas procedentes de sus propios olivares, enclavados en la comarca de La Jara, en el corazón de los Montes de Toledo y a corta distancia del Parque Nacional de Cabañeros.

AOVE, fuente de salud El Aceite De Oliva Virgen Extra es el alimento por excelencia de la dieta mediterránea; su alta proporción en grasas monoinsaturadas es la más adecuada para nuestro sistema cardiovascular y también una rica fuente de antioxidantes que nos ayuda a prevenir el daño causado por los radicales libres, a los que se han relacionado con enfermedades cardiovasculares, el cáncer y el envejecimiento a nuestro organismo.

Ya desde la más remota antigüedad, las poblaciones ribereñas del Mediterráneo repararon en los beneficios del aceite de oliva y sus beneficios saludables, incluso Hipócrates, considerado el padre de la medicina, ya alabó sus virtudes hace más de 2000 años. En las últimas décadas, ha sido cuando la ciencia ha podido confirmar esas apreciaciones y descubrir nuevos efectos beneficiosos para nuestra salud, como el efecto protector contra el desarrollo de diabetes gestacional en embarazadas, así como sus beneficios para los que padecen hipertensión e hipercolesterolemia. Además de su especial contribución a reducir el riesgo de padecer enfermedades muy ligadas a malos hábitos de alimentación típicos de las sociedades avanzadas del siglo XXI.

La DOP Montes de Toledo Bajo el amparo de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montes de Toledo se engloban 32 almazaras y envasadoras de las provincias de Ciudad Real y Toledo con más de 10.000 agricultores, y es la más antigua de las localizadas en Castilla-La Mancha. El panel de catadores de Montes de Toledo es uno de los más prestigiosos de nuestro país y compuesto de una veintena de personas profesionales, con dilata experiencia en el sector, que se encargan de garantizar la calidad de los aceites de oliva virgen extra cornicabra certificados en esta DOP.

