Control sobre la nicotina con los e-cigarrillos Es evidente que el uso de los cigarrillos electrónicos se ha normalizado en la sociedad moderna Redacción

lunes, 10 de mayo de 2021, 20:35 h (CET) Poder controlar la concentración de la nicotina o prescindir de ella cuando se desee, son algunos de los beneficios que solo pueden alcanzarse con los cigarrillos electrónicos. Y es que, desde su invención, los usuarios no han dejado de sorprenderse con las nuevas apuestas del mercado comercial, diferentes tamaños, colores, capacidades y, por si fuera poco, total control sobre el líquido que se introduce en el cigarrillo electrónico. Tienda de líquidos para cigarrillos electrónicos Terpy, es el sitio web de mayor prestigio en Europa al situarse en el primer lugar si de productos para vapeo se trata, y es que esta es una de las mejores ventajas de los cigarrillos electrónicos, el hecho de poder jugar con diferentes sabores, aromas e incluso olvidarte de la nicotina si así lo prefieres. ¿Qué tienen de interesantes los líquidos para cigarrillos electrónicos? Los líquidos electrónicos son las sustancias que se convierte en vapor a través del sistema del e-cig; pero para entender con más claridad de qué tratan, lo mejor es conocer las partes esenciales del cigarrillo electrónico:

Atomizador o vaporizador: Representa el sistema de calor o calefacción dentro del dispositivo para convertir el e-liquid en vapor.

Resistencia o coil: Este elemento va dentro del atomizador y es el que genera el calor.

Algodón orgánico: Permite que el e-liquid pase por la resistencia y alcance a salir por la boquilla.

Base e-liquid neutra: También se le llama líquido base. A partir de esta sustancia neutra, se crean los diferentes tipos de e-liquid y puede ser a base de glicerina vegetal (VG) o a base de propilenglicol (PG).

Boquilla: También es conocida como drip tip, en esta zona se apoyan los labios para llevar a cabo el vapeo.

Batería: Al ser dispositivos electrónicos necesitan de una batería a base de litio recargable.

Ahora bien, los líquidos para cigarrillos electrónicos son también llamados líquidos para e-cig, e-juice, sustancia o líquido de vapeo o e-liquid, y sus principales componentes son agua destilada, propilenglicol o glicerina vegetal. Una de las mayores ventajas de los e-liquid es la posibilidad de adicionarle cualquier sabor de la amplia lista que se ofrece en la actualidad donde destacan los frutales, cremosos o dulces, gourmet o tabaquiles, estos últimos son los más parecidos al sabor real del cigarrillo convencional. En relación a la nicotina, representa una de las grandes invenciones para la humanidad, pues el usuario tiene el control total de elegir o no usarla, también puede jugar con las concentraciones en un rango de 6 a 26 mg/ml, por lo que se hace muy apropiado para aquellos que quieren alejarse progresivamente de la adicción a esta sustancia. Tipos de e-líquidos

El mercado actual ofrece diversas opciones, sin embargo, se puede agrupar en 3 grandes categorías con la acotación de que en cualquiera de los casos, la nicotina puede ser opcional y depende del criterio del usuario.

Premezclados Los premezclados vienen listos para usar, son muy cómodos pues solo incorporan la sustancia neutra y el aroma. Son los más apropiados para los kits de novatos que desean incursionar en el vapeo sin tantas instrucciones, solo se agrega el líquido en el cartucho y listo.

Descompuestos Los e-liquid descompuestos, son los más cotizados sobre todo por los vapeadores experimentados. Esta modalidad permite personalizar el e-liquid al adquirir el aroma por separado y se incorpora a la base neutra que puede, o no, tener nicotina.

Mix and Vap Se presentan en una botella de 60 ml de capacidad pero con un volumen de 50 ml de líquido, a este formato se le conoce como booster. Además incluyen un nicokits o nic shots de 10 ml que puede o no contener concentración de nicotina según la preferencia del usuario y se adiciona al booster para conseguir la perfecta relación entre base PG/VG y aroma. Condiciones especiales para la comercialización de líquidos para cigarrillos electrónicos Según las ordenanzas establecidas por el Ministerio de Salud en el año 2010, los líquidos para cigarrillos electrónicos que contengan nicotina, deben cumplir ciertas medidas de seguridad para poder circular en el mercado europeo sin sufrir penalizaciones, algunas de estas son:

- Para los menores de 18 años está prohibida la venta de e-líquidos con nicotina. - La etiqueta del envase debe expresar claramente la concentración de nicotina de su contenido. - El envase debe reflejar los símbolos de toxicidad. - Los envases deben tener un precinto o cierre de seguridad para proteger a los niños o evitar accidentes ante su manipulación inadecuada. - Los ingredientes deben ser claramente legibles. - El prospecto o instrucciones debe indicar con claridad la posible toxicidad o riesgos a la salud, así como crear conciencia sobre su uso.

