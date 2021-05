Dulce hecatombe para un Coosur Betis de ACB (58-109) El Barça arrolla al equipo de Plaza, pero la derrota del Estudiantes le permite ser matemáticamente ya equipo de ACB la próxima campaña Victor Diaz

@VictorVictoris3

domingo, 9 de mayo de 2021, 14:27 h (CET) Pocas veces una derrota tan abultada ha importado tan poco a quien la ha sufrido. El Coosur Betis, atropellado sin miramientos por el Barça (58-109), disfrutará un año más las mieles de la ACB gracias a la derrota del Movistar Estudiantes en su cancha frente al Monbús Obradoiro.

Era ciertamente complicado que se diesen todas las múltiples carambolas para que descendiese el equipo bético, pero tras la mañana de hoy éstas quedan ya totalmente descartadas porque, como poco, el Betis acabará la temporada por delante de los colegiales y del Acunsa GBC. Es decir, salvados.

Sin duda ha sido lo mejor de una mañana en la que, por lo que a nuestro partido atañe, solo hubo competitividad en los primeros diez minutos.

Un primer cuarto que, de inicio, vio la exhibición anotadora de Abrines. El escolta internacional, ante las comodidades que ofrecían los hombres de Joan Plaza, firmó hasta once puntos en el primer parcial, fruto de tres triples y una canasta de dos.

Más allá de eso, muy poco más por parte culé. Los visitantes tomaron diez puntos (8-18, min 7), hasta que Plaza llamó al orden a los suyos y, ya con la segunda unidad en juego –los teóricos titulares esta vez-, el Betis reaccionó.

Poco a poco, con la aportación de Campbell, Ouattara, Ndoye o Kay el Betis se fue acercando poco a poco ante un Barça que ya contaba en la cancha con Pau Gasol.

El “16” culé entró en cancha a 2:54 del primer minidescanso, y aunque no tuvo una aportación destacada en sus primeros minutos en cancha sí dejó muestras como un espectacular tapón a Ndoye.

Hasta aquí llegó el Betis

No obstante el Betis logró llegar al final del primer período con empate a 21 gracias a un espectacular triple sobre la bocina de Campbell. Pero ahí acabó su resistencia. Porque en el segundo cuarto el Barça le pasó por encima sin piedad alguna, con un demoledor parcial de 4-33 en el que el cuadro bético solamente fue capaz de anotar una canasta en juego.

Abrines se sentó, pero en su lugar comenzaron a aportar Kuric, Smits, Claver… hasta Pustovyi. Desde fuera y desde dentro. El aro bético era una piscina, y Joan Plaza hasta recibió una técnica, posiblemente fruto de la impotencia.

Y encima Feldeine se lesionó en la rodilla, y ya no pudo volver al partido, en el que un triple de Claver selló el 25-54 con el que el Barça dejó sentenciado del todo el duelo al descanso.

La segunda mitad de nada sirvió en lo atenuante al resultado, pero sí nos hizo ver a un Jordan que tomó el mando del ataque de su equipo, el único que lo hacía regularmente, y a un Abrines que, tras su descanso del segundo cuarto, volvió a la carga con su acierto exterior.

Y también hubo minutos, muchos, para Pau Gasol, que anotó sus primeros puntos gracias a un tiro desde media distancia y a una canasta en el poste bajo. El parcial del tercer cuarto, mucho más igualado (22-23, para 47-77), pero sin trascendencia alguna.

Permanencia dedicada a Satur

Por parte bética, Joan Plaza dio minutos al joven Magassa, que se mantuvo en cancha hasta el final del partido. El Barça, por su parte, no bajó los brazos en absoluto, y apretó hasta alcanzar la sonrojante diferencia de 51 puntos que lustró el marcador al final del choque.

Un partido en el que Pau Gasol, dicho sea de paso, acabó con 6 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y un tapón; y un partido en el que, pese a haber sido arrollado por un AVE llamado Barça, el Betis sale ya oficialmente como equipo de Liga Endesa tras la victoria del Obradoiro en el WiZink Center.

Permanencia, qué duda cabe, dedicada a la memoria de Satur, la célebre e histórica aficionada al baloncesto en Sevilla desde los tiempos del Caja San Fernando, homenajeada en los prolegómenos por su reciente fallecimiento.

58- COOSUR REAL BETIS: Campbell (8), Feldeine (-), Almazán (2), Kay (2), Ndoye (8) -cinco inicial-, Borg (-), Jordan (16), Spires (9), Randle (8), Torres (-), Ouattara (3) y Magassa (2). 109- BARÇA: Calathes (8), Westermann (5), Abrines (20), Mirotic (9), Davies (4) -cinco inicial-, Bolmaro (10), Smits (7), Pustovyi (6), Pau Gasol (6), Oriola (8), Kuric (12) y Claver (14). ÁRBITROS: Aliaga, Zamorano y Sánchez. Sin eliminados. PARCIALES: 21-21, 4-33, 22-23 y 11-32. INCIDENCIAS: Pabellón San Pablo (Sevilla), 36ª jornada de la Liga Endesa 20-21. Encuentro celebrado a puerta cerrada debido a la pandemia de COVID-19. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Satur, histórica aficionada verdiblanca y de su antecesor, el CB Sevilla.

