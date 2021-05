Elegir, capacidad de la libertad La sociedad ha ido generando determinadas ideologías (esas que llaman “interesadas”) que, sin darnos cuenta, han ido penetrando en la esfera social Ángel Alonso Pachón

miércoles, 5 de mayo de 2021, 13:05 h (CET) Parecía que íbamos por un camino más o menos aceptable, pero, como aquellos cocidos de pueblo que se hacían lentamente, al calor de la cocina de paja, la sociedad ha ido generando determinadas ideologías (esas que llaman “interesadas”), que al igual que aquel cocido, sin darnos cuenta, han ido penetrando en la esfera social.



Ideologías de “género”, herramientas con bisturí socializante… Herramientas patrimonialistas disfrazadas de ONG… Herramientas capaces de envenenar a base de “ensoñaciones” trileros…

Han pasado una serie de años y aquel “camino aceptable” se ha convertido en un conjunto de senderos pedregosos o “senderas pedregosas”, (triturando una lengua universal), con muchas dificultades para caminar de forma armoniosa.

El manantial, sigilosamente, vislumbra la calle y dirige el proyecto…

Un manantial, con bandera revolucionaria, barba, coleta y andares de cuatrero… se instala en un caserón (no abandonado), perfectamente equipado a la altura del “jefe”, “guía espiritual” (que predica el amor, mejor en “comuna”)…

Un manantial que, comienza a saborear el servicio del hogar… las comidas sin plato del día… el gusto del marisquito con vino adecuadamente seleccionado…

Un manantial, capaz de haber conseguido cobrar en un mes, en familia, lo que MUCHOS profesionales autónomos juntos…

Un manantial, perfectamente atrincherado en la guarida capitalista con “cartera” reflexiva, que, ahora, piensa en el momento de SALIR CORRIENDO, para poner en práctica otro plan milloneti “ SOCIALIZANTE TELEVISIVO”…

Un manantial, equipada con armas torrenteras, capaces de BORRAR, ANULAR y DEFENESTRAR ideas, proyectos y personas…

Este el manantial diabólico, que, no controlado, caminará como MEANDROS serpentiles, escondiendo su diabólico plan populista, comunista en mesa de mantel dorado con copas de vino francés y cubertería versallesca.

La realidad política, muchas veces tapadera de la realidad social, es la única VERDAD elegible… La RESPONSABILIDAD, la única virtud exigible.

