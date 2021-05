Resiliencia... recuperación y transformación El proyecto está organizado en torno a las cuatro transformaciones que el Gobierno ha situado desde mediados de 2018 en el centro de la estrategia Ángel Alonso Pachón

lunes, 3 de mayo de 2021, 13:26 h (CET) Estamos en tiempos de modas, de cambios en las formas, de reubicación de costumbres, de dilapidar las lenguas…



Las modas, que disfrazan al pobre de rico o de artista o de cualquier otro.

Las formas, que convierten en banal la cortesía, en ridículo la educación y en usar y tirar la vestimenta.

Las costumbres, que difuminan a los ancianos, que se relegan si no aportan dinero, que se disfrazan de historias aunque no se crean.

Las lenguas, que se extranjerizan, que encarnan palabras que nacen sietemesinas, que empobrece y reduce el vocabulario.

Ahora, España, porque lo dice el Gobierno (si así se puede llamar), tiene una gran virtud, la resiliencia… Mágica palabra (y como es mágica, pocos la conocen): “capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas…”

En este embrollo de modas, formas, costumbres, lenguas y, se me olvidaba, en esta situación de desindustrialización, de pobreza educativa, de pobreza profesional, de descalabro económico, de mentiras programadas, de enfrentamientos decimonónicos, de picaresca para ser millonetis, de decadencia política, de paro escandaloso, de juventud sin futuro, de escaladores sin mérito y cientos de desgarros personales, de grupos e instituciones enmudecidas por decretos… En este embrollo, mejor dicho, aprovechando este embrollo y que el Dinero de Europa “dicen que pasa por aquí” (nadie dice cuándo), el mítico gobierno “Podemita-Socialista”, lanza el gran plan para la “RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN y RESILIENCIA”… Y, como si no fuera gran cosa, todo en un par de años (lo que tarde en pasar el dinero y desaparecer)… (Me suena a la película “Bienvenido, Mister Marshall”).

Creo muy necesario hacer un pequeño resumen de este “maravilloso plan RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN y RESILIENCIA”, que nace, pienso yo, no de la “resiliencia” sino de la “picara” costumbre del Gobierno de hacer creer a todos lo que no se ve… de convertir los ¡Aló Presidente!, en un sistema de “ensoñación social”

Elevar la economía de España por encima del 2% a medio y largo plazo.

Generar más de 800.000 puestos de trabajo de calidad .

. Reducir la precariedad, la temporalidad, el desempleo estructural y juvenil .a

Reducir la desigualdad, los problemas territoriales, los problemas de género y la famosa brecha digital…

Ahí queda eso.

Todo ello lo resolverán las “eminencias ministeriales”, con formación (¿?), con obsesión partidista y, eso sí, con una gran capacidad para la improvisación.

Aunque está claro que este magnífico plan es para “convencer a Europa”, merece la pena leerlo, resumirlo y entresacar lo que de bueno hay y lo que se pueda llevar a cabo sin resiliencia, pero SÍ con honradez, sin mentiras y con esfuerzo sincero.

Perfectamente entresacado “WOLTERS KLUWER – CISS FISCAL – 30.04.2021”, presenta este resumen, que con todo respeto incluyo en este escrito

Estructura

El proyecto está organizado en torno a las cuatro transformaciones que el Gobierno ha situado desde mediados de 2018 en el centro de la estrategia de política económica:

1. la transición ecológica, 2. la transformación digital, 3. la igualdad de género y 4. la cohesión social y territorial.

Políticas Palanca

Estos cuatro ejes se traducen en diez políticas palanca, de gran capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo:

1.Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación, y desarrollo de la agricultura 2.Infraestructuras y ecosistemas resilientes 3.Transición energética justa e inclusiva 4.Una administración para el siglo XXI 5.Modernización y digitalización del tejido industrial de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora 6.Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud 7.Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades 8.Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo 9.Impulso de la industria de la cultura y el deporte 10.Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible

Líneas de acción

Las diez políticas palanca integran a su vez 30 componentes o líneas de acción, que articulan de forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de impulso a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan. Concretamente, estos componentes o líneas de acción son:

1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. 2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. 3. Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero. 4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad. 5. Preservación del espacio litoral y de los recursos hídricos. 6. Movilidad sostenible, segura y conectada. 7. Despliegue e integración de energías renovables. 8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento. 9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y de su integración sectorial. 10. Estrategia de Transición Justa. 11. Modernización de las administraciones públicas. 12. Política industrial de España 2030. 13. Impulso a la pyme. 14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico. 15. Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G. 16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. 17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. 18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. 19. Plan Nacional de Competencias Digitales (Digital skills). 20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional. 21. Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años. 22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión. 23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo. 24. Revalorización de la industria cultural. 25. España Hub Audiovisual de Europa (Spain AVS Hub). 26. Plan de fomento del sector del deporte. 27. Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal. 28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI. 29. Mejora de la eficacia del gasto público. 30. Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.

Inversiones

Entre las inversiones clave, se destacan 20 que se consideran tienen un fuerte impacto tractor sobre el conjunto de la economía:

1. La Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2. El Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana 3. La Modernización de las Administraciones Públicas 4. El Plan de Digitalización de Pymes 5. La Hoja de Ruta del 5G 6. La Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular 7. El Plan Nacional de Competencias Digitales 8. La Modernización y Competitividad del Sector Turístico 9. El Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación 10. El Despliegue e Integración de Energías Renovables 11. La Nueva Economía de los Cuidados 12. Las Nuevas Políticas Públicas para un Mercado de Trabajo Dinámico, Resiliente e Inclusivo 13. La Preservación del Litoral y Recursos Hídricos 14. El Plan Estratégico de Formación Profesional 15. La Modernización y Digitalización del Sistema Educativo 16. La Conservación y Restauración de Ecosistemas y Biodiversidad 17. La Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable 18. Las Infraestructuras Eléctricas, Redes Inteligentes y Almacenamiento 19. La Renovación y Modernización del Sistema Sanitario 20. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

Reformas

1. Reformas para mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, promover el emprendimiento y aumentar el tamaño y eficiencia de las empresas. 2. Reforzar el capital humano, mediante la reforma de la educación, la universidad, la formación profesional y las políticas activas de empleo. 3. Apuesta por la ciencia, modernizando y reforzando el sistema de investigación. 4. Aumentar el capital tecnológico del país, mediante una nueva política industrial, el apoyo a las pymes, impulso de los sectores con más futuro y un programa de renovación del equipamiento del Sistema Nacional de Salud. 5. Proteger y revalorizar nuestro capital natural, mediante la protección de ecosistemas, la descarbonización de la industria tradicional y del sector agroalimentario, impulsando una nueva economía verde y azul eficiente y sostenible. 6. Modernización de las infraestructuras físicas y digitales, con el fin de reforzar la sostenibilidad y resiliencia del conjunto de la economía. 7. Reforma del sistema energético, para desplegar redes y sistemas que acompañen el aumento de la generación con fuentes renovables. 8. Modernización de las políticas públicas en el ámbito laboral, sobre la base del diálogo social. 9. Mejora de la vertebración territorial y refuerzo del capital social, con el fin de proporcionar oportunidades de trabajo y desarrollo personal en todo el país, frenando la despoblación y desplegando un estado del bienestar moderno que proteja a los ciudadanos, garantice el cuidado de los mayores y dependientes, refuerce los servicios sociales y también proporcione oportunidades vitales a las nuevas generaciones. 10. Modernización de la Administración, que tiene un papel importante tractor sobre la productividad del conjunto de la economía, además de su labor redistributiva, de cohesión social y territorial. 11. Avanzar hacia un sistema fiscal para el siglo XXI, que refuerce los ingresos públicos y la progresividad, reduzca la economía sumergida y el fraude, adecúe las figuras impositivas a la realidad actual y garantice la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones a medio y largo plazo.

A partir de ahora, el plan viajará a Bruselas para su evaluación por parte de la Comisión Europea en un plazo máximo de dos meses.

TRANSPARENCIA… TRANSPARENCIA… TRANSPARENCIA…

La sociedad tiene derecho a conocer todo esto, con un acceso fácil y con un resumen explicado con sencillez.

La sociedad tiene derecho a saber quiénes van a desarrollar cada plan, con detalle de responsables, tiempo de ejecución y resultados finales.

La sociedad tiene derecho a exigir la creación de un seguimiento independiente, que compruebe, paso a paso, los plazos, el desarrollo, las fisuras, las implantaciones y la CAJA.

