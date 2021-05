​Cronología: el 1 de mayo El 1 de mayo de 2006 los inmigrantes no legalizados de USA organizaron el “Gran Paro” Carlos Ortiz de Zárate

sábado, 1 de mayo de 2021, 04:24 h (CET) Conmemoramos la huelga de Chicago del 1 de mayo de 1886. No ha sido la única reivindicación obrera ocurrida un 1º de mayo. Considero importante recordar algunos de los casos de lucha del día. Tenemos mucho que aprender.



Los huelguistas de Chicago reclamaban que se generalizara la Ley Ingersoll, proclamada por el presidente Andrew Johnson en 1868. La última establecía un máximo de 8 horas laborales para los empleados públicos. El sindicato mayoritario de la época tenía el pomposo nombre de “Noble Orden de los Caballeros del Trabajo”; en un principio estaba a favor de la huelga del 1 de mayo. Después, cambió de opinión.

Pese a este giro y a la manipulación mediática; The New York Times del 29 de abril indicaba “Además de las ocho horas, los trabajadores van a exigir todo lo que puedan sugerir los más locos anarquistas”, unos 200. 000 trabajadores se declararon en huelga, en USA. En Chicago continuaron los 2 y tres de mayo. Así se llegó a “los mártires de Haymarket". El 11 de noviembre de 1887 ocho de los huelguistas fueron condenados a muerte en procesos muy poco trasparentes. Hay que añadir los muertos en la trifulca y la caza de brujas que abrió esta huelga.

El 1 de mayo de 1890 se produjeron en España dos grandes reivindicaciones. En Barcelona, la primera huelga general de la historia de la Península Ibérica. Tuvo 100% de seguimiento y se reivindicaba la jornada laboral de 8 horas. Obviamente, no era festivo. Pueden comprobarse los datos en La Vanguardia de los 1 y 2 de mayo de 1890. En este caso los sindicatos la secundaron. Sin embargo, no consiguieron alcanzar sus objetivos hasta 1919, con la” Huelga general de La Canadiense” y consiguieron que España fuera el primer Estado europeo en logar la jornada laboral de 8 horas.

No debe hacerse oídos sordos a las protestas alicantinas del 1 de mayo de 1890, especialmente en Alcoy. Recomiendo el artículo de Álvaro G. Marhuenda: “Gritos del Pueblo: las manifestaciones de mayo de 1890 en la provincia de Alicante”.

En las manifestaciones que tienen lugar en nuestra provincia en los primeros días de mayo de 1890, se encuentran comportamientos políticos diversos; síntoma evidente de vitalidad y de que cada municipio escogió su propia opción reivindicativa.

Los días previos al 1º de mayo de 1890, comités obreros de Alcoy, Alicante y otras poblaciones de la provincia estaban decididos a manifestarse en homenaje a los Mártires de Chicago; los cuales cuatro años antes habían protagonizado un levantamiento de carácter revolucionario.

El 1 de mayo de 1894 Coxey y algunos de sus compañeros fueron arrestados por pisar el césped del Capitolio. Formaban parte de un grupo llamado “El ejército de Coxey” que acudieron a Washington desde diferentes lugares de USA para reclamar que se crearan puestos de trabajo para arreglar las carreteras; estaban muy deterioradas y había un alto paro. Coxey intentó subir las escaleras para leer un manifiesto. Lo cierto es que lograron que Se debatiera parlamentariamente la propuesta, se presentó varias veces y al fin consiguieron que se les escuchara (New Deal: 1933/1938).

El 1 de mayo de 1909 hubo dos manifestaciones en Buenos Aires La división debilita y así la represión produjo 12 muertes y 80 heridos, ese día y la conocida como “Semana Roja”. Entonces aprendieron los sindicatos y se unieron en las protestas que duraron una semana.

El 1 de mayo de 1946 comenzó la huelga de más 3 años de los aborígenes australianos Pilbora. Consiguieron sus objetivos: los clanes familiares, ayudados por mineros, lograron capital suficiente para construir escuelas que practicaban la enseñanza de la cultura ancestral.

El 1 de mayo de 1947 ocurrió “La Matanza de Portella della Ginestra”. La respuesta a la concentración que conmemoraba el Día del Trabajo en la mencionada ciudad fue sangrienta: 11 muertos y 65 heridos. Hay hechos que apuntan a las razones de esta sangría. Doce días antes el Bloque del Pueblo (comunistas y socialistas) habían ganado las elecciones para la Constituyente en la región autónoma (Sicilia). La represión fue organizada por Democracia Cristiana, la Mafia y el Estado. Hay fundadas sospechas de que también participó la CIA. Fue un golpe que cumplió, parcialmente, su objetivo. Aunque el Partido Comunista continuó obteniendo buenos resultados en las sucesivas elecciones, Democracia Cristiana ha obtenido mayoría que le ha permitido gobernar.

Los bananeros hondureños aprovecharon la conmemoración del 1 de mayo de 1954 para dimensionar su lucha. Desde primeras horas de la mañana Salieron a la calle para atraer a otros trabajadores y para explicar sus reivindicaciones. El 5 de mayo se agregaron los trabajadores de la Standard Fruit Company, el 7 , la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras y así fue creciendo y creciendo. Lamentablemente, el 9 de julio, los trabajadores, víctimas de traición, represión y agotamiento, firmaron un acuerdo que no cumplía sus reivindicaciones. No fue, sin embargo un fracaso, el mostrar la capacidad de mantener la huelga de los trabajadores. Temeroso, el gobierno, tuvo que hacer reformas laborales. Es poco, pero es un paso.

El 1 de mayo de 2006 los inmigrantes no legalizados de USA organizaron el “Gran Paro”. Eligieron ese día, porque, pese a que la conmemoración se hace a la matanza de obreros en USA, en este territorio no se celebra el día. La organización pedía abstenerse de acudir al trabajo, al centro de formación, a los mercados… También se organizaron manifestaciones en varias ciudades para pedir amnistía y legalización. Se estima que 1 millón de trabajadores hicieron huelga, y desde luego, la economía USA acusó recibo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Cronología: el 1 de mayo El 1 de mayo de 2006 los inmigrantes no legalizados de USA organizaron el “Gran Paro” Educación a la deriva... silencios indiferentes He mal escrito estas reflexiones porque no quisiera seguir paseando por Getafe rodeado de silencios miedosos Pucherazo electoral Parece que el peligro para la democracia, sí peligro grave, está principalmente en la izquierda ​Entre balas y navajas Otro gran error del ‘exmarqués’ y vecino ‘non grato’ en Galapagar ha sido la ignorancia, no sin maldad, de intentar meter al monarca en campaña Retórica de camuflaje ​La toxicidad de los engaños nos exige ser enérgicos contra el camuflaje