​Asturias y Canarias, las comunidades que más apoyo fiscal ofrecen a la maternidad El nacimiento y adopción de hijos es la deducción autonómica por circunstancias personales y familiares más común en España Redacción

viernes, 30 de abril de 2021, 18:52 h (CET) Asturias y Canarias son las comunidades que más apoyo dan por el hecho de ser madre en la Declaración de la Renta, con ocho deducciones disponibles en este campo, según datos de la Agencia Tributaria. Las comunidades que menos beneficios fiscales ofrecen a sus contribuyentes por ser padres son Andalucía, con tres deducciones por nacimiento, adopción nacional e internacional y familias monoparentales, y Cataluña que ofrece una única desgravación por nacimiento y adopción.



La deducción por nacimiento y adopción de hijos es la opción más común, ofrecida por prácticamente todas las Autonomías. Sin embargo, algunas comunidades también apoyan fiscalmente a los que optan por criar a sus hijos en zonas rurales, despobladas o en riesgo de estarlo, como es el caso de Aragón, Asturias, Cantabria o La Rioja. Enrique García, CEO y cofundador de TaxDown, la startup española colaboradora de la AEAT que ha desarrollado una plataforma que automatiza la declaración de la renta, afirma: “Esta diferencia entre autonomías es absolutamente natural. Más allá de la caída de la natalidad, que es un problema nacional, cada región tiene sus necesidades concretas en lo que respecta a su población. Ofrecer estos incentivos fiscales ad hoc es necesario para la salud económica y social de las comunidades”.

La conciliación entre la vida personal y laboral es uno de los temas más candentes en España, y muchas comunidades reconocen la necesidad de incentivar fiscalmente este esfuerzo, sobre todo de cara al cuidado de los menores que aún no se encuentran en edad de escolarización. Así, hasta doce regiones, como Canarias, Galicia, Castilla León o Valencia ofrecen deducciones relacionadas con los gastos derivados de la conciliación, del cuidado de hijos o de la guardería.

La educación de los menores es otro de los temas más recurrentes en las deducciones. De hecho, la compra de libros de texto se deduce en comunidades como Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha o Extremadura, otras, como la Comunidad de Madrid, ofrecen deducciones por gastos educativos.

Desde TaxDown destacan la complejidad de este sistema por la variedad que hay entre las distintas regiones, además de que no todas las deducciones son demasiado conocidas. Por ejemplo, en Asturias los partos y las adopciones múltiples tienen un incentivo fiscal característico. Según datos de TaxDown, solo se aplican el 8% de las deducciones fiscales autonómicas. García afirma: "Muchos contribuyentes se sienten confusos a la hora de hacer la declaración y ocho de cada diez tienen que pedir ayuda en algún momento del proceso. Para que os hagáis una idea, esto son 19 millones de personas".

