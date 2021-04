Los mejores trucos para dar a tu piel un tono moreno sin rendirse al sol Autobronceadores, polvos terracotta… todo lo que necesitas saber para lucir un efecto buena cara para esta primavera Ana Ruiz de Infante

viernes, 30 de abril de 2021, 18:35 h (CET) Todos ansiamos tener un bonito tono de piel bronceada y si es posible sin pasarnos horas eternas tendidas al sol. El largo periodo de confinamiento no ha ayudado, nuestra piel no luce como debería, la tónica general son pieles blancas como la nieve y rostros pálidos y apagados...



Llega el buen tiempo, y por ello lucir piernas y conseguir un efecto buena cara se ha convertido en la última obsesión beauty.

Hoy os quiero dar unos trucos para dar a tu piel un bonito tono bronceado, porque estar morena no siempre está reñido con tostarte bajo el sol:

AUTOBRONCEADORES : Perfecto para aquéllos que quieren lucir un tono bronceado en cualquier estación del año. De un tiempo a esta parte los autobronceadores han evolucionado y mucho, ahora la mayoría son de fácil aplicación, se ha resuelto el problema del acabado de color anaranjado tan caraecterístico que dejaba, ya no manchan, algunos incluso hidratan, y muchos de ellos han acortado los tiempos de secado, permitiéndote poner la ropa sin esperas.

Acabo de probar la nueva gama de CLARINS, pensada para darnos un color dorado tanto en el rostro como en cuerpo.

Gelée Auto-Bronzante Express: su textura es en gel, puede ser utilizado en cara y cuerpo, y deja la piel con un tono bronceado muy natural. Su olor es súper agradable y su aplicación muy sencilla. Es perfecto para todas las que vamos con prisa, ya que es posible vestirse inmediatamente después de su aplicación, se absorbe al instante.

Precio recomendado: 29,50€

Lait Fondant Auto-Bronzant: textura láctea que además de darnos un bonito color a nuestra piel, nos la hidrata las 24horas, para mi fundamental, el problema de los autobronceadores es que muchos resecan, así que esta opción es perfecta para los que tenemos la piel seca. Este producto está pensado para aplicar solo en cuerpo. Precio recomendado: 29,50€

Addition Concentré Éclat: concentrados, que mezclados con nuestra crema facial o corporal, nos permiten obtener un tono a medida. Se recomienda aplicar de 2-3 gotas en el caso del rostro y de 4-6 en el cuerpo. Precio recomendado para rostro: 28,50€ Precio recomendado para cuerpo: 42,00€

POLVOS BRONCEADORES Si lo que os apetece es simplemente dar un moreno natural a vuestra tez y escote, y en definitiva un efecto buena cara inmediato, recomiendo el uso de los legendarios polvos TERRACOTTA.

Conocidos como “el Ferrari de los bronceadores” los TERRACOTTA GUERLAIN fueron los primeros polvos bronceadores de la historia. Dicen que la fuente de inspiración de éstos fue un viaje al corazón del desierto y que actualmente cada 25 segundos alguien los compra en algún lugar del mundo.

Los Terracotta GUERLAIN de hoy incluyen un 96% de ingredientes derivados de la naturaleza, entre ellos pigmentos nácares. Además, por primera vez se han añadido unas gotas de aceite natural de argán natural de Marruecos, conocido por sus propiedades nutritivas. El 4% restante de los ingredientes han sido meticulosamente seleccionados para garantizar una fórmula perfectamente conservada. Además GUERLAIN nos sorprende esta primavera/verano con los nuevos TERRACOTTA Summer Edition, dos nuevos y exclusivos polvos de edición limitada que juegan con el movimiento de la luz del sol sobre la piel: Terracotta LIGHT BLOOM y Terracotta SUN BLOOM.



Terracotta LIGHT BLOOM: capta la luz fresca y rosada del rocío de los amaneceres del verano. El tono más vendido es el N°3, con centro rosado y unos finos brillos dorados para lograr un acabado de colorete radiante. El cutis queda bronceado y embellecido con un ligero toque rosado en las mejillas, el puente de la nariz y la barbilla, revelando así su belleza natural. Terracotta SUN BLOOM: se ha inspirado en el final de un día de verano, cuando la luz del sol se atenúa y el horizonte se llena de reflejos dorados y ambarinos. Centro color coral y un despliegue de brillos dorados que reflejan la intensidad de una impresionante puesta de sol. Al igual que después de un caluroso día de verano, la piel queda realzada con un sutil velo dorado y un toque color albaricoque.



