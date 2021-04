​El informe de la ONU Jaume Catalán Díaz, Gerona Lectores

martes, 27 de abril de 2021, 00:26 h (CET) El informe de la ONU sobre niños y privacidad es parte de un programa de la ONU más extenso sobre “Inteligencia Artificial y Derechos Infantiles”. UNICEF ha dedicado un extenso informe al tema. Habla a los poderes de la coordinación de masas para dirigir mensajes y programas controlados por agencias de la ONU y otros actores. Una de las fortalezas del regimen de los derechos humanos es que es universal y se aplica a todos. Hace muchos años, sin embargo, la ONU comenzó a hacer guetos de los derechos humanos. Más que derechos humanos universales, la ONU ha impulsado derechos que no son universales ya que se aplican únicamente a mujeres, homosexuales y niños.



Uno de los tratados de la ONU más universalmente aceptado es la Convención de los Derechos del Niño. Se ha accedido a ello desde casi todos los gobiernos del mundo, excepto de los EE.UU. Mientras el presidente Clinton lo ratificó en 1995 nunca ha sido refrendado por el senado de los EE.UU. Esto se debe a que el acceso a los tratados requiere 2/3 de los votos a favor, y los Demócratas nunca han sido capaces de reunir tal apoyo. Los conservadores ven la Convención de los Derechos de los Niños demasiado radical en cuanto a que alega que los niños son titulares de derechos totalmente separados de sus padres. Además, exige que los niños reciban información de cualquier tipo y de cualquier fuente.

El último informe presentado por el Consejo de los Derechos Humanos lleva los derechos de los niños incluso más lejos. El desafío para los padres de todo el mundo es que ellos nunca conocerán este documento, ni comprenderán su impacto en sus gobiernos nacionales que puede ser considerable. Los abogados y jueces, sin embargo, utilizan estos informes para imponer nuevas ideas a los gobiernos de las naciones e incluso en los sistemas educativos.

