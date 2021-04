Victoria de infarto y de oro puro para el Coosur Betis (88-87) Los verdiblancos derrotan al Obradoiro por la mínima con un tiro libre de Randle en el último segundo. La permanencia, mucho más cerca Victor Diaz

@VictorVictoris3

domingo, 25 de abril de 2021, 19:30 h (CET) El Coosur Betis ha dado esta tarde un paso de gigante, pero de gigante de los de siete leguas, para sellar definitivamente su permanencia en la Liga Endesa. Su décimo triunfo, éste ante el Monbús Obradoiro (88-87), le deja a un pasito de seguir disfrutando la próxima temporada del baloncesto de élite.

Un tiro libre de Randle en el último segundo, tras un último cuarto de infarto de miocardio, junto al tiro errado posteriormente por Beliauskas ha certificado esta victoria, tal vez la más importante de toda la temporada para los de Joan Plaza, que se sitúan por el momento con tres triunfos de diferencia sobre la zona de descenso.

La igualdad fue la nota preponderante durante todo el choque, con escasas diferencias a favor de uno u otro. Si bien los gallegos, de la mano de Enoch y Beliauskas, comenzaron tomando ligeramente el mando durante el primer cuarto (10-15, min 6).

La reacción bética vino de la mano de un triple de Borg y de un 2+1 de Ndoye (22-19, min 9), renta que mantuvieron al final del primer parcial merced a un canastón postrero de Feldeine.

En el segundo cuarto, tras la tercera personal de Ndoye, Enoch siguió martilleando la zona verdiblanca. El pívot, con la colaboración por fuera de Daum, anuló la ligera ventaja de 4 puntos tomada por los béticos; y un triple de Ozmizrak se la dio al “Obra” (36-40, min 8).

El ex del Obradoiro, Nick Spires, volvió a voltear el marcador con un 2+1 y una penetración en escasos segundos, pero Beliauskas primero y Birutis después, aprovechando un rebote, hicieron que los gallegos se marcharan tres arriba a los vestuarios (41-44).

Tirón verdiblanco

A la vuelta, el transcurrir del choque se centró en el duelo anotador entre Feldeine y Enoch, uno desde fuera y el otro, sobre todo, desde dentro. Un duelo que acabó en el momento en el que Moncho Fernández sentó a su pívot tras cometer la tercera personal.

Así, con Feldeine, Borg y las penetraciones de Randle que acababan bien en el aro bien con tapones ilegales, el Betis se destacó en el tramo final del tercer cuarto, hasta el punto de sumar la máxima diferencia de todo el partido, 68-59, con la que incluso momentáneamente remontaba el “average” particular con los gallegos.

Pero la renta duró para el Betis, parafraseando a Sabina, lo que duran dos peces de hielo en un whisky “on the rocks”. La salida de los gallegos en el último período, con un parcial de 1-10, rápidamente igualó la contienda (69.69, min 32) y nos dejó claro que estábamos abocados a lo que tuvimos, un final de infarto.

Ndoye, antes de ser eliminado, y Borg daban buena réplica a Czerapowicz y a Ozmizrak, que eran quienes estaban tomando en ese momento, con sus tiros lejanos, las riendas del ataque gallego.

Decisión en el último segundo

Y en esas apareció de nuevo Randle, para dar primero seis puntos de ventaja al Betis con un espectacular 2+1 sobre la bocina (84-78, min 37); y poco después, tras un triple de Czerapowicz y dos tiros libres de Enoch, cuatro con otro no menos espectacular tiro exterior (87-83, min 38).

Pero quien pensaba que esto estaba sentenciado se equivocaba de todas, todas. Dos tiros libres de Dawn y otros dos de Ozmizrak, a 4 segundos del final, ponían las tablas (87-87) antes de que Plaza preparara la jugada final para Randle.

El base norteamericano, con su enésima penetración y con el Obradoiro en bonus, forzó la falta que le daba dos tiros libres tan solo a un segundo del final. Pero, para darle más emoción, Randle solo anotó el segundo, dejándole aún a los visitantes una opción de victoria.

Sin embargo el tiro de Beliauskas, tan lejano como precipitado ante el poco tiempo del que disponía, no entró y en San Pablo se celebró este triunfo como si fuese ya la permanencia, que para el Betis aún no lo es pero que, con los dos últimos triunfos para un total de diez, está muy, muy cerquita ya a falta tan solo de cinco jornadas.

88- COOSUR REAL BETIS: Campbell (6), Feldeine (22), Almazán (-), Spires (5), Jordan (4) -cinco inicial-, Borg (9), Ndoye (11), Kay (4), Randle (19), Torres (2) y Ouattara (6). 87- MONBÚS OBRADOIRO: Oliver (-), Beliauskas (11), Czerapowicz (14), Suárez (5), Enoch (23) -cinco inicial-, Muñoz (2), Birutis (8), Daum (7), Ozmizrak (15) y Cohen (2). ÁRBITROS: Peruga, Oyón y Martínez Silla. Eliminaron por faltas personales al local Ndoye. PARCIALES: 24-21, 17-23, 27-15 y 20-28. INCIDENCIAS: Pabellón San Pablo (Sevilla), 33ª jornada de la Liga Endesa 20-21. Encuentro celebrado a puerta cerrada debido a la pandemia de COVID-19.

