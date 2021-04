Justa derrota de un mal Betis FS (2-3) El equipo bético cede tres puntos ante un Ribera Navarra que toma aire en su lucha por evitar la promoción Victor Diaz

@VictorVictoris3

viernes, 23 de abril de 2021, 20:55 h (CET) El Betis Futsal ha sumado esta tarde un revés tan ciertamente inesperado hasta cierto punto como merecido, al perder por 2-3 frente al Aspil Jumpers Ribera Navarra, en uno de sus peores partidos como local en la presente temporada.

De hecho podría decirse que el de hoy, a excepción de las goleadas sufridas ante el Valdepeñas y el Barça en la primera vuelta ha sido el peor encuentro jugado como local de un equipo, el verdiblanco, que parece llegar a la recta final de la temporada un poco justo.

El equipo tudelano, que ha recibido una buena bombona de oxígeno de cara a evitar el puesto de promoción, comenzó muy fuerte de por sí, practicando el buen fútbol sala del que hace gala su entrenador, todo un histórico de la Liga Nacional de Fútbol Sala como José Lucas Mena, “Pato”.

Ribera, con calidad y rapidez

Ya a los dos minutos Nico Sarmiento tuvo que abortar la primera llegada visitante, ante Pablo Ibarra. Y, segundos más tarde, Javi Sena, en el segundo palo y aprovechando un monumental despiste del Betis, marcó a placer el 0-1 con el que se llegó al descanso.

Se suponía que el Betis debía reaccionar, pero lo cierto es que el equipo de Juanito practicó a lo largo de los cuarenta minutos un juego tan lento como previsible e impreciso, poniéndole las cosas bastante fáciles a un Ribera que, en las contras, no renunciaba a más.

El Betis tan sólo pudo crear una ocasión realmente clara antes del descanso, y no fue precisamente en un ataque en posición. A los siete minutos Burrito mandó un fenomenal pase casi desde su área a Rubén, quien solo ante Gus envió la pelota fuera.

Poco, muy, muy poco más por parte verdiblanca, mientras que los de Pato aún dieron un par de sustos muy importantes. Primero, en una gran jugada de Terry, quien tras un autopase se plantó solo ante Sarmiento, sin ver portería.

Y después, el portero argentino debió intervenir de nuevo para desbaratar una doble ocasión de Dani Martín y el propio Terry.

Betis: más de lo mismo.. o tal vez aún peor

Mucho debía mejorar el Betis tras el descanso, pero lo cierto es que la segunda parte empezó exactamente igual que la primera. En el primer minuto Pablo Ibarra marcó el 0-2 en una jugada muy similar a la del primer tanto, despiste bético incluido.

El segundo gol navarro, sin embargo, hizo reaccionar al Betis que, durante algunos minutos, se activó y llegó a pensar incluso en poder remontar. Sobre todo después de que Elías, a pase de Rubén, acortara distancias (1-2, min 24).

Y también cuando, animado el Betis por este tanto, el partido se convirtió por momentos en un correcalles en el que tan cerca estaba el empate –contra mal llevada por Chicho- como el tercero –Dani Martín, al palo-.

Un tercer gol que llegó a los 29 minutos, fruto del enésimo despiste en su propia área de los verdiblancos. Gabriel, tras córner y nuevamente sin oposición, hizo el gol (1-3, min 29) que provocó que los locales perdieran definitivamente el oremus en el juego.

Ni siquiera cuando Juanito sacó al portero jugador –Elías- a falta de siete minutos llegó el Betis a acechar de verdad la portería de un Ribera que, por el contrario, milagroso fue que no se llevase algún gol más a favor, ante tanto ataque inocente.

Burrito, de vaselina a falta de 32 segundos, dio algo de emoción (2-3), cierto es, pero nada más. El Aspil Jumpers Ribera Navarra, sobrio y haciendo las cosas bien, se llevó los tres puntos de forma más que merecida, lo que le permite respirar en la tabla en detrimento de un Betis que, aunque sigue ahí, suma ya su tercer partido sin ganar.

2- BETIS FUTSAL: Nico Sarmiento, Bocao, Elías, Borja Blanco, Éric Pérez -cinco inicial-, Burrito, Chicho, Víctor Arévalo, Chaguinha, Ivi, Rubén Cornejo, Emilio Buendía y Juanan. 3- ASPIL JUMPERS RIBERA NAVARRA: Gus, Lemine, Pablo Ibarra, Javi Sena, Gabriel -cinco inicial-, David, Nil, Javivi, Dani Martín, Pedro, Terry y Uge. ÁRBITROS: Cidoncha Cortés y Salomé Vizuete. Amarillas al bético Borja Blanco y a los tudelanos Gus, Lemine, Terry y Urge. GOLES: 0-1: Javi Sena (min 2); 0-1: Pablo Ibarra (min 21); 1-2: Elías (min 24); 1-3: Gabriel (min 29); 2-3: Burrito (min 40). INCIDENCIAS: 28ª jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón de Amate (Sevilla), con algo de público en las gradas.

