PcComponentes se convierte en nuevo partner del Circuito Tormenta Comunicae

jueves, 22 de abril de 2021, 14:32 h (CET) El ecommerce español de tecnología entra en la nueva temporada del Circuito Tormenta de la mano de Intel y OMEN En plena cuarta temporada del Circuito Tormenta, la compañía PcComponentes se une al proyecto como nuevo partner de la principal competición dirigida a la escena Amateur Nacional. Un torneo que ya se está batiendo records de participación y seguidores este año, solo dos meses después de su presentación oficial..

La entrada de PcComponentes en el Circuito Tormenta, llega de la mano de Intel y Omen, partners de la competición desde hace ya varias temporadas, y tiene como objetivo generar mayor valor a través de acciones especiales dedicadas a los participantes y seguidores de la competición.

Para Fede Iglesias, CMO de PcComponentes, “Estar cerca de los gamers ha sido para nosotros algo natural, formar parte del Circuito Tormenta, de la mano de Intel y Omen, y seguir colaborando y co-creando con ellos es para nosotros un inmenso placer. Como nuevos patrocinadores vamos a impulsar una mayor conexión con los jugadores y la generación de nuevas oportunidades dentro de la competición”.

Jugadores inscritos y ligas activas

La entrada del retailer español coincide con los primeros datos de inscripción de Circuito Tormenta y Master Mind, que han superado ya los 11.000 jugadores participantes en tan solo dos meses que lleva en marcha la competición. Estas cifras suponen que, en tan solo dos meses, ya se ha superado con creces el número de jugadores inscritos durante toda la temporada pasada, (8.530 jugadores).

Por otro lado, en este momento ya están activas las cuatro ligas por excelencia del Circuito Tormenta: Liga Nexo (LoL), Liga Salvaje (Wild Rift) y Liga Rúnica (TFT y LoR. Todo esto ha llevado a que las webs de Circuito Tormenta y Liga Rúnica se hayan convertido en los Hubs de competiciones amateurs nacionales de los juegos de Riot Games.

Catalina Roa, Directora de Marketing de HP Iberia señala que: “en OMEN llevamos varios años comprometidos con toda la comunidad de jugadores en España, ofreciendo las mejores herramientas y un equipamiento tecnológico para que puedan competir en el circuito. La incorporación de PC Componentes supone un nuevo paso adelante en la construcción de este ecosistema competitivo amateur como es el Circuito Tormenta y en el que pretendemos elevar los esports y toda la cultura que les rodea, a una nueva categoría”.

Ignacio Jimenez, Gaming & Retail Sales Manager at Intel Corporation afirma que: “Como venimos haciendo desde que tuvimos la oportunidad de lanzar el Circuito Tormenta de la mano de Riot, apostamos por ayudar a los jugadores a desarrollar su afición en un entorno competitivo que ofrezca oportunidades de crecer en los esports. La incorporación de PC Componentes a la competición, traerá nuevas opciones a los jugadores. Estamos seguros de que esta temporada, la comunidad podrá disfrutar al máximo jugando, compartiendo, y sobre todo compitiendo. ¡A JUGAR!”.

En cuanto a las próximas paradas en las que se enfrentarán los participantes del Circuito Tormenta, con el objetivo de ir consiguiendo puntos que les permitan subir puestos en la clasificación general, cdestacar GTX Cup de Cross Gaming en LoL, NGL Shut Down en Valorant y Ween en Wild Rift.

