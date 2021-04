"Inculco a los jóvenes mi experiencia de que todo se puede lograr con constancia, sacrificio y objetivos"

Por Elisa Mascia



Tuve la idea de formular algunas preguntas, de conocer mejor al campeón de fútbol venezolano de origen italiano Angelo Felice Morelli, pensando en dar la posibilidad de que pudieran surgir personas talentosas, que partiendo de orígenes humildes, dieron el máximo, de sí mismo convirtiéndose en “estrellas de este universo”, dando prestigio al país de origen y al país que lo engendró y la oportunidad de ser una personalidad importante ejemplar para ser elegido como punto de referencia para las nuevas generaciones.

Los padres de Angelo emigraron a Venezuela en la década de 1950 quienes desde Italia, primero su padre Nicola, llegó a Caracas para buscar trabajo y fortuna; algún tiempo después se le unió Gemma Morelli del pueblo de Molise de San Giuliano di Puglia. Tiene 5 hermanos de familia dedicados al trabajo y los estudios ya que él mismo siempre ha dedicado su vida a la formación profesional y humana como jugador, profesional, entrenador y padre de familia.

Entrando en el transcurso de la entrevista, de la que he concebido cada pregunta con comprensión y cariño, los lectores y aficionados del campeón de fútbol venezolano podrán disfrutar de la originalidad, humanidad, solidaridad y gran humildad que impregna y emana, las palabras y pensamientos de las respuestas de nuestro Ángel que siempre está atento a los valores de paz, hermandad, generosidad y respeto por el pasado de las generaciones sabias, ricas en enseñanzas, valores y el futuro, cuidando con esmero a los jóvenes. Personas para que haya un mundo mejor para legar el ejemplo primero y luego la fe y el amor, conceptos simples pero esenciales en la vida de di Angelo y de cada uno de nosotros.

Agradezco a mi amigo, poeta y escritor nicaragüense Carlos Javier Jarquín por sugerirme a publicar esta entrevista en este distinguido medio. La entrevista original está en italiano y ha sido traducida al español por el mismo entrevistado Angelo Felice Morelli.

Entrevista

1- Angelo, cuéntanos sobre tu origen italiano–venezolano, ¡ambos de padres italianos! Me siento muy orgulloso de mi origen italiano-venezolano y muy especialmente de mis padres Gemma Morelli y Nicola Felice, quienes nacidos en San Giuliano Di Puglia, tierra lejana para mí pero nunca distante en sus corazones y mente; ya que, siempre me inculcaron el amor, el respeto y los valores culturales e históricos del gran pasado y presente de esa tierra parte de lo que es hoy Italia, país cuna de unos de los pilares que aún persisten y persistirán de la Civilización Occidental y sus diversas expresiones culturales. Siempre presentes en mi persona están mis padres quienes ayer, hoy en mi evolucionar como Ser Humano, forman parte con su legado de mi acervo personal, cultural e histórico. Orgullo que está estructurado igualmente por los grandes aportes de esta tierra cuya nobleza y con amor inculcaron en mi ser desde que vi la luz en este país Venezuela.

2- Me gustaría que nos hablaras, al recordar, tus primeras emociones de los partidos de fútbol donde ya se perfilaba el campeón Angelo Felice. Emociones que no puedo negar nacieron en mi Ser de manera innata desde mi niñez. Especialmente la disciplina característica del calcio para el logro de objetivos y metas, el logro de goles, fundamentados en esa disciplina y respetos inculcados por mis padres. No debo omitir que a los nueve (9) años, sacerdotes del Colegio Santo Tomás De Aquino, Congregación Religiosa de Padres Dominicos, me vieron jugar con amigos de mi infancia que atrayéndoles la habilidad innata, me ofrecieron una beca de estudios, nivel bachillerato, para que yo fuera a aprender a jugar el futbol y formarme como un Ser Humano integro en la sociedad. Elemento este muy motivador para que yo cada día me superara más y me ilusionara para llegar a ser el ejemplo que soy, en lo deportivo, personal y profesional.

3- ¿Quiénes fueron las primeras personas que se alegraron contigo desde el inicio de tu carrera futbolística? Sin lugar a dudas que mis padres y en la actualidad estoy seguro que mis hermanos. Alegría que además de compartir y disfrutar todos en mi núcleo familiar, se fue extendiendo entre mis amigos de esa etapa, compañeros de estudio de mis inicios en el futbol. De lo que testificaron mi talento en el deporte. Alegría que luego van a compartir mi esposa y mi hija Archangela aun en la actualidad.

4- Además de la familia, ¿hubo algún amigo que siempre estuvo a tu lado? Sí, todos aquellos como los Sacerdotes, Presbíteros, Carlos Álvarez, el Presbítero Sabio del Colegio Santo Tomás De Aquino, donde su abnegación y dedicación sirvieron de nutriente en ese aprendizaje. Igualmente, el mejor jugador de futbol en Venezuela Luis Mendoza Benedetto considerado por mí y por un universo de expertos en la disciplina del futbol. Quien desde mis diez (10) años veló por mi evolución, despertó aún más mi talento y, a los (16) años me llevó al profesionalismo en el seno de Club Deportivo Italia.

5- ¿Qué ha significado y sigue siendo el fútbol para ti? En la esencia del adagio considero de origen Divino de Mens Sana In Corpore Sano, el fútbol para mí representa además de pasión, mi alegría y mi vida, el reconocer que hay un Ser Supremo como nuestro Padre Celestial quien a través del Insuflo Inicial me dio cualidades físicas y mentales para poder ejercer el fútbol como una ciencia donde la vida aun me demuestra la importancia y mi identificación con la sociedad y en ella. Donde considero que en otras profesiones y actividades de la vida nunca lo podría haber logrado. Sabiendo que en mi época el béisbol era el deporte nacional en Venezuela, estando rezagado el futbol a un segundo plano.

Logros que a pesar de no haber logrado un beneficio económico de grandes proporciones, el fútbol sí me permitió ganar otros iguales o más importantes que el dinero. Tales como mi instrucción académica, relaciones personales y profesionales a todos los niveles, viajes, la madre de mi hija y que mi hija Archangela haya heredado mis genes ya que fue atleta reconocida en cinco oportunidades como atleta del año en Venezuela, como campeona suramericana, centroamericana. Participante en campeonatos mundiales todo en la disciplina deportiva del nado sincronizado –water ballet-. 6- ¿Qué significa el fútbol en relación con el mundo contemporáneo? Una mayor participación del mundo en géneros y edades, el que se practica en los cinco (5) continentes, hasta en lugares remotos y recónditos. Generando cada día más público y aficionados, sin distinción de ningún tipo como credos, nacionalidades ni razas. En el que grandes empresas multinacionales y transnacionales invierten en la publicidad de eventos futbolísticos nacionales, regionales y mundiales.

7- Describe tu proceso de crecimiento como futbolista dentro de tu familia, ciudad y país. Fue un proceso que califico de duro y de sacrificio. Ya que no habían los medios e instrumentos que existen en la actualidad. Como por ejemplo la distancia grande que existía entre el lugar donde practiba la disciplina y mi lugar de residencia.

Igualmente el poder superar la brecha entre el costo de los útiles para la práctica del fútbol y lo oneroso para el presupuesto familiar. Lo que no me permitía tener mejores instrumentos para la referida práctica. Lo que logre superar con mi deseo y voluntad de superación y perspectiva a futuro. Por eso pude valorizar todas las metas alcanzadas y disfrutarlas aun hoy. 8 - Ser futbolista es sin duda el sueño de todo niño, ¿recuerdas tu debut y cómo te propusiste hacer realidad tu sueño? Reitero lo anteriormente señalado entre ellas el apoyo familiar; además que a mi papá le gustaba el fútbol. A los sacerdotes dominicos quienes a los nueve (9) años descubrieron mi talento y me ofrecieron que yo aprendiera de manera disciplinada y el apoyo del mejor jugador venezolano de todos los tiempos Luis Mendoza. Mi debut formalmente fue a los nueve (9) años formalmente con el Colegio Santo Tomás de Aquino en la Categoría Infantil C, en una semifinal de dicha categoría donde fui máximo goleador con seis (6) goles y logrando el campeonato jugado contra el Colegio La Salle, logrando dos (2) goles para obtener el campeonato.

Todo lo incluido en este párrafo fueron inspiraciones donde me impulsaron a seguir superándome.

9- ¿Tu éxito fue el resultado de habilidades innatas o también de eventos y circunstancias favorables? Habilidades innatas primordialmente, como el deseo de superarme cada vez más, pesando en el futuro que luego se tornó una realidad. Aquello que construí en mi mente y con mucha Fe, se tornó realidad.

Logré todos mis sueños, entre los cuales se destaca mi participación en el fútbol profesional, selecciones regionales, nacionales y participación internacionales.

10- ¿Cómo se posiciona Angelo Felice hoy frente a los pequeños nuevos talentos de hoy? Aupando y resaltando de manera individual y colectiva cada vez que veo la expresión innata en niños que considero talentos. Inculcándoles conocimientos de todos los escalafones que debe de saber un futuro jugador élite, tales como: La nutrición, acondicionamiento físico, la parte espiritual, la parte mental, la parte ténica, la parte táctica, la hidratación la respiración como motivo de recuperación del cansancio físico. Todavía a pesar de mi edad la Sociedad Futbolística Venezolana me ve como un formador integral del futbolista y a la vez ejemplo a seguir.

Me avoco siempre a los niños o a la sociedad adolescente, juventud de escasos recursos económicos donde me da una gran satisfacción hacer esas obras por ellos, sin olvidar que yo pasé por ello. Sin olvidar mi pasado en ese aspecto e inculcar mi experiencia de que todo se puede lograr con constancia, espíritu de sacrificio y objetivos que uno se traza en la vida. 11- Los excelentes resultados (logrados y conquistados a través del deporte más famoso y querido del mundo, que como otros géneros de arte unen a los pueblos), crees que pueden contarse como una “redención social y emocional” y que también por eso te tienen ¿Está más satisfecho no solo con usted sino también con su familia? Claro que sí; ya que todos los logros para mí, para mi familia y para mi país, los logros me hacen tener un mayor compromiso con mi familia, conmigo mismo, con la sociedad y el país.

He pasado por todos los escalafones del futbol tales como: jugador de alta competencia, entrenador, gerente de equipos profesionales, organizador de eventos futbolísticos nacionales e internacionales dentro y fuera de Venezuela.

12- ¿Alguna vez has pensado en escribir tu experiencia ejemplar en una versión en papel que puedas expresar y compartir las etapas que han caracterizado tu vida para honrar la memoria de tus padres que, como decías, fueron fundamentales para la persona y el jugador Ángel?

Claro que sí. Si ellos, mis padres, no hubiesen existido yo no existiría. Tienen ellos el cincuenta (50%) por ciento y hasta más de méritos de lo que he sido, soy y seré: Sin su formación inculcada en valores y principios que fueron esenciales para mi vida. Cada vía me demuestra la importancia de lo que ellos hicieron por mí y por todos sus hijos.

13- Además de cuidar a los jóvenes estudiantes de hoy, buenos futbolistas del futuro, sé que cuidas de la solidaridad dirigida a los niños más pobres, aquí nos cuentas de las dos ramas importantes del árbol imaginario de tu vida. No solamente con el calificativo de pobres; ya que, en la vida Don Divino todos los Seres Humanos en una medida u otra necesitamos de la Solidaridad implícita en los sentimientos en El Insuflo inicial transmitidos por el Gran Creador y, todos tenemos algo para compartir por lo menos una sonrisa. Uno de esos Dones es el altruismo y su desarrollo; pensando en el futuro y contribuir en y con el desarrollo de ciudadanos para un mundo sin fronteras y su convivencia en paz y armonía en el futuro. Fronteras que no siempre son geográficas, sino también culturales, de diversas índoles y por qué no espirituales. El Deporte tiene aquella máxima que es Mens Sana In Corpore Sano, que además es el tronco, raíces y ramas por qué no de un gran árbol que no tiene que ser imaginario en mi vida.

14- ¿Hubo uno o más jugadores que tomaste como ejemplo para imitar o quisieras identificarte con él o con ellos? A pesar de objetivos personales para el futuro y pensando saber agradecer el Don de La vida; claro que quise no solamente imitar sino tomar los mejores ejemplos de estrellas en equipos tanto de mi país de nacimiento, como del extranjero. En ese sentido puedo citar de Venezuela a Luis Mendoza; del exterior a Pelé, Beckenbauer, Rivera y de todos aquellos en los buenos ejemplos que dieron en lo deportivo y en lo personal.

15- ¿Cambiarías algunas o más de tus elecciones de vida en el pasado y si alguna vez te sucediera que tuvieras que preferir en la decisión de una u otra que fueran polos opuestos y de ser así cuánto te costó renunciar a una para preferir una ' ¿otro? Considero que las decisiones analizadas y tomadas en aquel presente y enfocadas hacia un futuro no fueron solamente para un beneficio personal fueron las apropiadas; ya que, hoy me siento orgulloso de los logros en lo personal, lo familiar y profesional.

16- A partir de tu dilatada experiencia futbolística, ¿qué te apetece transmitir a los chicos que entrenan hoy con el sueño de ser campeones y que su sueño se hace añicos por cualquier motivo? No consideraría de manera negativa lo que hice por esos niños cuyos sueños se pudieron haber hecho añicos; por el contrario, considero que contribuí con el desarrollo en una etapa que además de ser básica, logré cumplir un sueño e inculcarles conocimientos fundamentales, integrales como deportistas que quisieron ser y como ciudadanos en su mundo soñado.

17- Nacido de padres italianos que primero trasladaron a su padre y luego a su madre a Venezuela, Angelo habla de tus relaciones con Italia, la patria donde están tus raíces y Venezuela donde están tus alas. En ambos casos mi solidaridad y mi gran agradecimiento a mis padres por todos aquellos valores inculcados y ejemplos dados.

De los cuales se derivan a la vez solidaridad con dos culturas. Con la italiana raíces y genes que se trasladan en la historia en el espacio y el tiempo.

Con Venezuela donde nací y me formé, todo un contexto que me permitió consolidar lo aportado por mis padres y ancestros; así como, por expresiones y manera de ser de una sociedad en diversos aspectos que no puedo negar.

18- Si tuvieras que imaginar una vida diferente ¿a qué le gustaría dar prioridad para vivir otra vida de Angelo? Respondiendo que si naciera de nuevo y desearía ser la misma persona, llevar la misma vida y lo que fui hasta el día de mi muerte sin desviarme de los buenos logros éticos y morales conforme al dinamismos de una nueva vida; considero que responde a esta pregunta. 19- ¿Te imaginas tu vida diaria sin solidaridad? Sé que no te gusta hablar de proyectos a favor de los demás y sobre todo de los niños destinados a mejorar la calidad de vida de los más débiles. ¿Cómo te relacionas con las actividades solidarias de hermandad? Ningún Ser Humano puede vivir sin poner en práctica La Solidaridad; ya que, esa palabra es sinónimo de amor. Siendo el Amor un sentimiento universal.

20- Si hoy tuvieras la posibilidad de tener frente a ti a Gemma, tu madre, ¿qué le dirías? Gracias mamá por haberme traído al mundo. Y por haber hecho todo lo que hiciste por mí y por los otros hijos, mis hermanos. Te amo y te quiero infinitamente.

21- También te pregunto si tuvieras la posibilidad de tener la mirada de tu papá Nicolino frente a ti, ¿qué te apetecería decirle? Papá gracias te doy por haber sido tan noble, severo y ejemplarizante, lo que hoy día agradezco como valores inculcados, que aun con el tiempo transcurrido te doy cada día más la razón, por ese esmero en criarme. Te amo y te quiero infinitamente.

22- A los dos, a mamá y papá, dirigiéndolos y diciéndoles "Las palabras que no te dije" y ahora, en esta entrevista, quiero que sepas en tu mundo de luz dónde me cuidas a mí ya tus seres queridos. Nada diferente a lo expresado en los puntos 20 y 21; que resumen la esencia de mi amor por ellos.

23- Si un día, en el futuro, te pidieran que regreses a la patria de tus raíces, Italia, Molise, la ciudad de San Giuliano di Puglia, ¿lo aceptarías y de qué humor lo harías? Lo haría con todo el amor. Especialmente por las enseñanzas de mis padres y familiares no solamente dentro del principio de la solidaridad; sino de un amor innato inculcado hacia el Ser Humano.

24- Y en cambio, ¿alguna vez has pensado en la hipótesis de venir tú mismo a elegir vivir en el país que dio a luz a tus padres? ¿Qué harías? Claro que sí y sentiría una gran alegría; especialmente por lo que señalo en el punto 23.

25- ¿Ha experimentado la dualidad de pertenecer, por sus raíces, al Viejo Continente para crecer en América Latina? Si es así, ¿cómo lo recibió (dualidad) o hubo una fusión total e inseparable en usted? Me siento orgulloso de mis raíces en el Viejo Continente; así como, por haber crecido en América Latina. Me considero sin vanidad alguna y de la manera más humilde posible ser un ejemplo como Ser Humano de la dualidad de nacionalidades y confluencia de culturas milenarias y de sus diversas expresiones.

26- Estamos casi al final de esta larga entrevista, como sientes con toda sinceridad, como si te hubieras liberado de una carga ya que es comprensible el fuerte deber de gratitud hacia quienes te han permitido realizarte y ser el Angelo Felice Morelli de hoy. Me siento muy agradecido por esta oportunidad brindada para expresar con toda sinceridad parte de vida, mis sentimientos, el amor a mis padres, a mis hermanos y a mi familia en general; demostrando igualmente que el amor, el agradecimiento fruto de la humildad que cuando se hace de manera sincera no tiene fronteras que lo separan, sino que más bien son fronteras que unen en la distancia y en el tiempo.

27- Nos saludamos con tu mensaje personal de un pensamiento o enseñanza que has recibido y que te encanta compartir con cualquiera que esté ansioso por escucharte a través de la entrevista. Podría provenir de una persona conocida o incluso de la mera presencia de una persona sencilla que ha grabado tu vida de manera indeleble. Quizás con mis propias palabras señalar que el amor como sentimiento sin fronteras es como el fuego eterno, al que el viento además de ayudar a mantener vivo, alumbra con su resplandor caminos que nos llevan a puerto y destino seguros.

28- Al darle un sentido musical al transcurso de tu vida, ¿cuál sería la banda sonora que ha caracterizado tu existencia hasta ahora? Son varias que caracterizarían mi existencia, ya que la música con sus diversos acordes y expresiones culturales en la histórica de la humanidad son de una forma u otra una loa o alabanza a lo más grande de la creación el Ser Humano.

29- Para dar una impronta poética ¿Qué poema se escribió para ti, cuál sientes el tuyo? Todo poema que haya sido dedicado al inmigrante italiano en cualquier parte del mundo es un ejemplo a la tenacidad y emprendimiento a los nacionales de una gran nación.

Biografía de Elisa Mascia

Elisa Mascia, es escritora, poeta, locutora, gestora y promotora cultural, (nació el 13 de abril de 1956 en Santa Croce di Magliano, Italia, vive y trabaja en San Giuliano di Puglia). En julio de 2019 se publicó “ La Grattugia della Luna”. Co-conductora en radio Krysol Internacional del programa En Alas del Fénix. Es Coordinadora de Italia en la Academia Luso - Brasileiro Albap. Es miembro del Movimiento Poetas del mundo. Participa en el proyecto Una voz de la oscuridad -Teatro en la oscuridad- Atemporal de Pietro La Barbera con radio Estrella de mar. La redacción del periódico online Alessandria today le ha asignado una página dedicada a la difusión de la cultura cual es su principal apuesta por difundir la cultura poética y literaria en el mundo.

Embajador Grihaswamini en Italia. Nombrada “Embajador Internacional de la Paz” por el Presidente / Fundador H. E. Duke Dr. Santosh Kumar - Bután del Foro Literario Mundial por la Paz y los Derechos Humanos. Componente y participante de la prestigiosa Familia Dorada de la Fundación Munir Mezyed para el Arte y la Cultura – Rumanía, Editor de San Giuliano di Puglia (Campobasso) Molise, del periódico de información en línea "La Voce degli Italiani", editor de Fiore Sansalone.