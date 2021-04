​Las 15 Ciudades Patrimonio prevén una recuperación turística para el segundo semestre Sus representantes estiman que la recuperación turística y la reactivación económica comenzarán los próximos meses de julio, agosto y septiembre Jaime Ruiz de Infante

miércoles, 21 de abril de 2021, 04:36 h (CET) La ciudad de Sevilla ha acogido, recientemente, la presentación de la oferta promocional a nivel nacional del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) y de Paradores de Turismo, con la idea de marcar un punto de inflexión de cara a la recuperación turística y a la apertura de la movilidad entre comunidades el próximo mes de mayo.



El evento ha contado con la presencia del presidente del Grupo y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el presidente de Paradores, Óscar López; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el Viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardente Flores, así como con los alcaldes de las tres Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Andalucía: la alcaldesa de Baeza, Lola Marín; el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares.

Rodríguez Osuna, ha lanzado con cautela, un mensaje de esperanza y optimismo al sector. “No se puede estar sin certidumbre y la certidumbre la vamos a tener con el calendario de vacunación en toda Europa y las restricciones adaptadas a la necesidad de controlar la pandemia. Teniendo en cuenta esos parámetros, nosotros estamos convencidos de que el verano, es decir, los meses de julio, agosto y septiembre y también lo que queda del segundo semestre, será un semestre bueno del año para la recuperación turística y la reactivación económica, si todo sigue conforme a lo planeado desde el Gobierno de España. Evidentemente, no con el volumen de turistas de 2019, pero sí para recuperar económicamente el daño que se haya producido en el primer semestre del año.

Nuestras ciudades ofrecen lo que ese turista va buscando ahora: Espacios patrimoniales y sostenibles, actividades culturales y una gastronomía de primer orden. Nosotros estamos trabajando con una fecha clave encima de la mesa y es que a partir del 9 de Mayo decae el Estado de Alarma y, por lo tanto, las Ciudades Patrimonio tienen que estar preparadas para cuando haya movilidad. Si para esa fecha tenemos 8 millones de personas en España con la vacuna, y además se trata de personas que han sufrido mucho por su edad y han perdido un año de su vida por culpa de esta pandemia, no puede ser que se siga reduciendo la movilidad. Es decir, no tendría ningún sentido que hubiera un 25% o 30% de la población vacunada y se les siga diciendo que se queden en casa.

Por lo tanto, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad está haciendo presentaciones de nuestra oferta para toda esa población, teniendo en cuenta además que el ahorro medio en España ha aumentado un 35%”. Vamos a lanzar iniciativas culturales y turísticas que nos permitan llegar a los principales mercados emisores, que va a ser el nacional principalmente, pero no se nos olvide que el principal mercado emisor de España es Europa y, por este orden, Alemania, Inglaterra y Francia. Por eso ya tenemos cerradas otra presentación el 13 de mayo en Madrid y también vamos a estar el 26 de mayo en París, con su alcaldesa y la ministra de Turismo, para presentar nuestra oferta al mercado galo”.

Por su parte, el presidente de Paradores, Óscar López, ha destacado que “esta alianza es una herramienta perfecta para cumplir una de las principales misiones de Paradores: cuidar y promocionar el patrimonio cultural y natural de España. El acuerdo nos permite tanto diseñar productos conjuntamente como aunar fuerzas para promocionarlos en España y en el mercado internacional. Ciudades Patrimonio y Paradores nos dirigimos al mismo público, aquel que quiere un turismo sostenible, de calidad e interesado por la historia, el arte y la gastronomía".

El Grupo de las15 ciudades españolas reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad son: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

