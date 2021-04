La borrasca Filomena costó 230 millones a las aseguradoras Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía encajan la mayor parte de los desperfectos Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 20 de abril de 2021, 02:49 h (CET) La borrasca Filomena ocurrida el pasado enero dejó en España un reguero de destrozos. La factura de los daños cubiertos por el seguro ya tiene importe: 230 millones de euros. Esa es la cantidad que han desembolsado las aseguradoras por los desperfectos que se han producido en inmuebles y vehículos. El seguro tuvo que realizar cerca de 198.000 actuaciones por la nevada. Estas estimaciones se han elaborado con la información remitida por 29 aseguradoras de multirriesgos (con una cuota conjunta de mercado del 82%) y 15 de automóviles (70% de cuota).



El componente principal de este pago corresponde a los daños en inmuebles. Los desperfectos en propiedades supusieron el pago de 223 millones de euros. Las aseguradoras han resuelto, de acuerdo con los datos recabados por UNESPA, 154.018 percances en propiedades de sus clientes. La inmensa mayoría han sido desperfectos en viviendas (109.649). En segundo lugar, se han situado las roturas de elementos comunes en edificios (28.833) y, en tercero, de daños en industrias (9.392). El seguro también ha reparado los siniestros ocurridos en 5.705 comercios.

La principal causa de los desperfectos en propiedades ha sido la nieve. Tanto si se mide en número de expedientes resueltos como en términos económicos. Ésta está detrás del 73% de los siniestros y del 92% de los importes desembolsados. La lluvia acapara otro 21% de los percances y un 5% de los pagos; y el viento los porcentajes restantes: 6% de los incidentes y 2% del coste. Si se hace un análisis percance a percance, se descubre que la nieve también ha causado los desperfectos más llamativos con carácter individual. Cada expediente de daños por nieve en inmuebles asciende a 1.823 euros de media, frente a los 513 euros de los partes por viento y los 378 euros de los casos por lluvia.

Las consecuencias de Filomena sobre edificaciones se han dejado sentir, especialmente, en ocho comunidades autónomas. Son Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Asturias, Navarra y La Rioja.

La Comunidad de Madrid ha sido el territorio más afectado por Filomena. En esta región han sucedido 78.584 percances sobre inmuebles con un coste de 107 millones de euros. O lo que es lo mismo, la mitad de todos los daños asegurados que ha causado por la borrasca. La segunda posición corresponde a Castilla-La Mancha, con 30.176 partes y 81 millones de coste. El tercer puesto está disputado. En cantidad de problemas resueltos destaca Andalucía (13.434 expedientes). Si lo que se mide son los pagos realizados, Aragón se lleva el bronce (12 millones de euros).

Por norma general, la nieve ha sido la principal fuente de desperfectos generados por el temporal en inmuebles en todas las comunidades autónomas. La excepción es Andalucía, donde la lluvia tuvo un papel más destacado.

¿Y ha sido Filomena el evento de la naturaleza más gravoso jamás ocurrido para las edificaciones en España? No, no ha sido el más grave. Pero sí uno de los más serios. La tempestad ciclónica atípica Klaus, ocurrida en 2009; y la depresión aislada en niveles bajos (DANA), que sucedió en 2019, tuvieron un mayor coste económico para el seguro.

Destrozos en vehículos y asistencia en carretera Los desperfectos causados en automóviles son modestos si se comparan con los padecidos por inmuebles. El seguro ha atendido 4.790 peticiones de reparación y desembolsado 5,15 millones de euros en arreglar vehículos. De media, el percance ha supuesto el pago de 1.074 euros. El 71% de los casos se ha dado en la Comunidad de Madrid.

Las asistencias en carretera también estuvieron a la orden del día durante la nevada. Hasta 38.959 llamadas de auxilio de conductores atendió el seguro. Supusieron el desembolso de 3,3 millones de euros. Aquí, de nuevo, la mayor parte de los incidentes se dio en la Comunidad de Madrid (47%). Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La borrasca Filomena costó 230 millones a las aseguradoras Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía encajan la mayor parte de los desperfectos Todo sobre VIVA!, el partido político para volver a confiar La formación plantea algo que resulta novedoso: poder ser autónomo a tiempo parcial. Impulsar los servicios básicos y mejorar las infraestructuras, claves contra el avance de la despoblación 23 provincias españolas han perdido en 70 años la mitad de su peso demográfico, económico y laboral Herencias envenenadas Las deudas como consecuencia de los avales de padres a hijos son la principal causa de renuncias en herencias ​Los comercios ubicados en calles peatonales facturan un 30% más Con Barcelona a la cabeza, el mercado retail va a ser uno de los grandes beneficiados en la redefinición de las ciudades