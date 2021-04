Antiguamente la obsesión por el sexo traía consigo “los escrúpulos”, mitad remordimientos morales y la otra mitad desconocimiento derivado de una realidad, que, ahora, muchos quieren obviar: LA ÉPOCA.



Es muy grave que personas, que se dicen formadas, quieran equiparar e igualar épocas, situaciones, educación, costumbres y creencias.



Es un grave error o ¿es un proyecto calculado ideológicamente?



Los movimientos de “IGUADAD DE GÉNEROS”, “SEXISTAS”, “LGTB”… desde una perspectiva meramente político social excluyente llevará a nuestra sociedad actual a una “BABEL” de incoherencias personales, morales y de convivencia.



Hay barreras que el poder legislativo debe respetar, evitando el grave error de querer absorber las libertades fundamentales del “INDIVIDUO”, de la “FAMILIA”, como núcleo esencial de toda sociedad.



Asimismo, ese poder, debe tener en cuenta, objetivamente, la “TRADICIÓN MAYORITARIA…, CULTURAL y MORAL” de la sociedad.

Las ideologías de género, invadiendo las áreas más personales de cualquier sociedad libre y democrática, está llegando a extremos “obsesivos” de manipulación de la educación y formación de los menores.

El ayuntamiento de Getafe y su alcaldesa al frente parece que han decidido capitanear, de forma invasiva, la “sexo educación” del menor, en términos groseros, por mucho que lo pinten de colores y sobre todo que lo pongan como avanzadilla de lo que debe ser la formación infantil y juvenil. Detallo a continuación un EXTRAORDINARIO extracto de “OK Diario”:

***La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández(PSOE), ha fijado como uno de los objetivos de su equipo de Gobierno que “todos los niños y niñas» de Getafe «mantengan relaciones sexuales satisfactorias”.

Así lo ha expresado en un pleno del Ayuntamiento que tuvo lugar el pasado martes 13 de abril en el que afirmó que “es gesto claro» de su Ejecutivo «que todos los niños y niñas de Getafe, todos los adolescentes y todos los jóvenes del municipio tengan relaciones sexuales, evidentemente y claramente, satisfactorias e igualitarias”.

Para ello utiliza las guías «Rebeldes de Género», en las que se anima a «descubrir el sexo a lo grande» y a «vivirlo sin límites», porque según la “doctorable alcaldesa”, la sociedad de hoy tiene una visión del sexo «genitalista, androcéntrica, falocéntrica, penetrocéntrica y heteronormativa» y alienta a las niñas a descubrir su clítoris, al que define como «el rey del placer».

«La masturbación mola» o «¡Apaga la tele y enciende tu clítoris!», ideas que incluye «Rebeldes de Género», que anima a las niñas a mirarse la vulva con un espejo para tener más «autocoñocimiento».***

Los Partidos Políticos ¿qué dicen?... VOX , es el único que ha levantado la voz ante tal atropello.

Los Psicólogos ¿qué comentan?

Los obligados a proteger al menor ¿cómo lo interpretan?... Deben estar confinados.

Los profesionales de la educación ¿qué opinan?

Los de Getafe, en concreto ¿han hablado algo?

Los Colegios religiosos de Getafe ¿no tienen nada que comentar?

¿Y el Ministerio de Educación y sus Direcciones Generales?... lógicamente, teniendo la ministra que tenemos, seguramente, con perdón, aplaudirán.



Los PADRES, los ABUELOS… ¿han recibido una copia de todos esos folletines, antes de enviarlos a los centros o ponerlos a su disposición en la Concejalía de Educación del Ayuntamiento?... ¿Verdad que no?

La OPINIÓN PÚBLICA parece estar muda, no sé si es por ignorancia, por indiferencia, por apatía o porque ya está harta de que los Partidos, que deben salir los primeros, se escondan detrás de las nóminas, como liberados.

He sido muchos año educador o, por lo menos, lo he intentado. Jamás había visto una cosa semejante. Que no se esconda la Alcaldesa de Getafe en el sentimiento suyo de que la sociedad vive en las catacumbas de la ignorancia. NO. La sociedad, señora, lo único que quiere es que a sus hijos, QUE SON DE ELLOS, no les manipule nadie.

De cobardes es tirar panfletos por la ventana y cerrarlas enseguida para que no los vean.

Algo parecido a lo que está haciendo el Ayuntamiento de Getafe, capitaneado por su alcaldesa.

Yo, personalmente, SOY ABUELO… y todo esto me da PENA, por la bajeza, por la ignorancia y por la chulería populista feminoide con las que usted, señora alcaldesa, parece decidida a “educar a su pueblo”.

BABELES de podredumbre, de altanería sexológica, de ignorancia educativa… BABELES que, espero, la RACIONALIDAD hará que desaparezcan.