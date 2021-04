Baby Friendly Companies, entre 35 startups españolas con mayor potencial en 2021 Comunicae

lunes, 19 de abril de 2021, 15:45 h (CET) 35 expertos del Venture Capital español han elegido a las 35 startups españolas con más talento, ambición y una eficiencia de costes asombrosa a la hora de crear productos de calidad. El emprendimiento en España es admirado y, cada vez más, reconocido a nivel internacional La empresa Startups’ Oasis ha querido contribuir al ecosistema y ha realizado un estudio seleccionando las 35 startups con más potencial en España en estos momentos.

Para conseguirlo, se apoyaron en 35 de los principales representantes del Venture Capital en España. Entre ellos algunos nombres de los más relevantes fondos como: Swanlaab, DraperB1, JME Ventures,Kibo Ventures, Capital Energy. Adara Ventures, Conexo Ventures, Mundi Ventures, Encomenda Smart Capital, Nauta Capital, Ship2B Ventures, GP Bullhound, All Iron Ventures, Inveready, Samaipata, Creas, etc.

BabyFriendlyCompanies.com ha sido seleccionada entre ellas. Se trata una startup de impacto social que ayuda a las empresas a conseguir la verdadera igualdad de género transformando la maternidad/paternidad en una herramienta para atraer y fidelizar talento a través de programas corporativos de acompañamiento cuando un empleado tiene un hijo.

Esto era muy necesario porque según un estudio del IESE, la desigualdad se produce en el momento de la maternidad y la paternidad y cómo influyen estos hechos en la carrera profesional de mujeres y hombres: en el caso de las mujeres, su carrera profesional sufre un parón o retrocede en el 70% de los casos y en cambio esto solo sucede al 4% de los hombres.

La conciliación es una asignatura pendiente para muchas empresas de nuestro país. Prueba de ello es, por ejemplo, que el 57% de las mujeres haya tenido que renunciar a un trabajo por no ser compatible con su maternidad mientras que un 46% lucha para compatibilizar su faceta familiar y laboral. La mayoría de ellas (73%) considera que se discrimina a las mujeres por ser madres.

Prueba de la necesidad de este tipo de programas y más en época de COVID, es que BabyFriendlyCompanies.com, está creciendo a un ritmo de 50% en 2021. Y como el mundo cada vez es más global, la compañía se encuentra en ronda de ampliación de capital para la conquista de los mercados europeos.

