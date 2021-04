El Betis FS rescata un punto ante el bicampeón de Copa (2-2) Empate final entre Betis y Jaén Paraíso Interior, que deja en la lucha por el play-off a los locales y casi descarta a los visitantes Victor Diaz

@VictorVictoris3

viernes, 16 de abril de 2021, 20:59 h (CET) Igualada final en Amate, en un partido poco vistoso de calidad en el que tanto Betis Futsal como Jaén Paraíso Interior se jugaban continuar en la pelea por acabar entre los ocho primeros, sobre todo los visitantes.

El 2-2, justo porque realmente ninguno fue muy superior al otro, deja con un mejor sabor de boca a los de Juanito, que al menos pudieron salvar un punto cuando más difícil lo tenían, que al Jaén, que casi queda ya sin opciones de play-off.

El partido no pudo empezar mejor para el Betis. A los 20 segundos, balón a Borja Blanco y el antaño internacional que la para y, en posición escorada, hace un bello gol, el primero de la tarde (1-0).

Con los locales en ventaja, el juego transcurrió durante muchos minutos por los cauces de la igualdad, aunque las escasas ocasiones continuaban siendo para los verdiblancos. Poco después del gol Marcao tuvo que desviar un zurdazo de Elías que iba directo a la escuadra. Y, a los nueve minutos, Antonio Pérez sacó bajo palos un gol cantado de Burrito.

El jugador del Jaén se convirtió en héroe para los suyos por partida doble, ya que tan solo un minuto más tarde aprovechó un despiste de los verdiblancos para marcar en el segundo palo tras saque de banda de Attos (1-1).

Fue el punto de inflexión, sumado a que el Betis llegó a la quinta falta cuando faltaban todavía ocho minutos para el descanso. Jaén, sabedor de la apurada situación de los de Juanito, aumentó la presión.

Ya anteriormente Alan Brandi había enviado, en semifallo, una volea a la cruceta; mientras que luego Mauricio, en boca de gol, perdonó una nueva llegada de los jiennenses.

Un tiempo muerto de Juanito dio paso a un breve momento en el que el Betis atacó de cinco. Y decimos breve porque, a la primera jugada, una pérdida provocó el gol de Felipe Mancha desde su propio campo (1-2, min 14).

De ahí hasta el descanso los de Daniel Rodríguez controlaron el juego ante un inoperante –y extremadamente cuidadoso en su presión, por las faltas- Betis, a excepción del último minuto en el que Éric primero e Ivi después perdonaron sendas llegadas, las primeras de su equipo desde la anteriormente comentada de Burrito.

La segunda mitad comenzó con un Jaén que no necesitaba atacar, y un Betis que, como en los minutos finales de la primera parte, caía una y otra vez en la red defensiva creada por Daniel Rodríguez.

Con todo Buendía pudo poner el empate, pero Marcao desactivó su mano a mano tras una buena contra llevada a cabo por los béticos.

Salvador Sarmiento

Pero casi nada pasaba, y eso beneficiaba al bicampeón de la Copa de España, que incluso dispuso de un penalti a su favor, por unas manos de Chaguinha (min 31). Pero Carlitos se encontró con el estómago de Nico Sarmiento, autor de una parada que la hubiese firmado el mismísimo Paco Sedano.

El meta argentino se creció con esa parada, y llegó a evitar el 1-3 en un par de contras de los jiennenses. Eso dio vida a su equipo que, como en la primera parte, contaba con el hándicap de las cinco faltas.

Además, la actuación arbitral, reacios tanto a pitarle la sexta al Betis como a aumentar el casillero de faltas visitante, provocó que se calentaran por momentos tanto los jugadores como el público presente una jornada más en Amate.

El Betis, a puro corazón, consiguió el 2-2 definitivo a falta de poco más de tres minutos para el final, cuando Buendía robó un balón en medio campo y, en combinación con Borja Blanco, acabó alojando el balón en las mallas de Marcao.

Y así acabó un duelo que permite al Betis seguir en la lucha por los play-offs –aunque puede salir de ellos si gana el Fútbol Emotion Zaragoza-; y que prácticamente descarta ya de los mismos a un Jaén que continúa siete puntos por detrás los verdiblancos, pero ya con una jornada menos y con el “average” perdido.

2- BETIS FUTSAL: Nico Sarmiento, Bocao, Elías, Borja Blanco, Buendía -cinco inicial-, Burrito, Chicho, Víctor Arévalo, Chaguinha, Éric Pérez Ivi, Rubén Cornejo y Emilio Buendía. 2- JAÉN PARAÍSO INTERIOR: Marcao, Attos, Míchel, Antonio Pérez, Alan Brandi -cinco inicial-, Mauricio, José Mario, Campoy, Carlitos, Felipe Mancha, Piqueras, Mithyué. ÁRBITROS: Busto Caparrós y Ramos Marín. Amarillas a los béticos Víctor Arévalo, Borja Blanco, Elías y Bocao; y a los visitantes Piqueras, Mithyué, Mauricio, Míchel, Alan Brandi, el entrenador Daniel Rodríguez y uno de sus ayudantes. GOLES: 1-0: Borja Blanco (min 1); 1-1: Antonio Pérez (min 10); 1-2: Felipe Mancha (min 14); 2-2: Buendía (min 37). INCIDENCIAS: 27ª jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón de Amate (Sevilla), con algo de público en las gradas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Betis FS rescata un punto ante el bicampeón de Copa (2-2) Empate final entre Betis y Jaén Paraíso Interior, que deja en la lucha por el play-off a los locales y casi descarta a los visitantes Apuesta seguro con Melbet Melbet es una plataforma enfocada en las apuestas deportivas, más de 200 eventos diarios en los que apostar, cuentan con una amplia gama de deportes y eSports El Betis FS mira ya cara a cara al play-off (2-1) La importancia de que los deportistas midan a través de la velocidad sus ejercicios ​La mayoría de expertos que forman parte de este sector coinciden en que Vitruve es un dispositivo bastante efectivo Surf Canarias: la mejor escuela de Surf situada en Lanzarote (Famara) ​El surf es uno de los deportes más divertidos y emocionantes