PDFescape en español, una gran solución para tus ficheros pdf

viernes, 16 de abril de 2021, 03:54 h (CET) Como todo en esta vida, los archivos PDF, Portable Document Format (Formato Portátil de Documento) tienen sus ventajas y sus inconvenientes y aunque las primeras superen a los segundos. Seguro que alguna vez has tenido más de un quebradero de cabeza al querer convertir un archivo a pdf o a la hora de editarlo y cambiarlo.



Pero no te preocupes, has llegado al sitio adecuado. En este post hablaremos de las dificultades de cambiar un archivo PDF y de las características de un eficaz editor llamado PDFescape que puedes encontrar en www.pdfescape.info. Características del programa Como muy bien sabrás si has llegado hasta aquí, el pdf es en realidad una especie de fotografía de un documento, así pues, como tal, a priori, resulta imposible de modificar o alterar. Precisamente, esta es una de sus virtudes principales, para asegurarnos que nuestros ficheros lleguen intactos a su destino.

Sin embargo, el problema surge, cuando necesitas realizar algún cambio y para ello, debemos transcribir de nuevo el documento, lo que supone una gran pérdida de tiempo.

Por ello, para ayudarte con este propósito, surgió PDFescape, un editor extremadamente intuitivo, sencillo y completo, de muy fácil usabilidad, que además ofrece la posibilidad de editar el PDF desde la plataforma, utilizando su versión online, sin necesidad de descargar el programa.

Entre sus cualidades principales figuran:

Editar archivos PDF

Anotar en documentos PDF

Hacer formularios rellenables en PDF

Proteger con contraseña los archivos PDF.

Unir pdf online

Combinar pdf

Descargar el editor

Agregar texto o imágenes

Recortar, mover, insertar y eliminar páginas de archivos

Crear enlaces a otras páginas PDF o contenido web

Crear una firma digital para documentos PDF

Agregar comentarios, marcas o anotaciones.

Y todo a coste cero, completamente gratis.

A continuación te explicamos cómo puedes desarrollar algunas de sus funciones. Programa para unir pdf gratis Es indudable, que juntar contenido siempre será la mejor manera de revisar los documentos sin perder la estructura, tamaño, orientación y el seguimiento de la información. PDFescape, se presenta como una sólida herramienta que te permite seleccionar varios ficheros, borrar páginas individuales, agregar otros pdf y unirlos de la forma que prefieras y en el orden que desees, agrupándolos en un único documento, de forma segura y con solo clicar un botón. Unir pdf on line Siguiendo el hilo anterior, aunque PDFescape ocupa muy poco espacio, si no deseas descargar el programa, tienes la variante online, que igualmente te facilitará la oportunidad de aglutinar tus ficheros para conseguir disfrutar del orden y la comodidad de tener un solo documento con toda la información requerida y facilitando su envío si fuese preciso. Combinar pdf gratis Es posible que debas recopilar varios archivos en un solo archivo por diferentes razones. Esta herramienta gratuita en línea permite combinar múltiples archivos de imagen o PDF en un solo documento, para almacenarlos y revisarlos de forma más sencilla, garantizando una lectura más simple, rápida y fluida, ideal para documentos, libros, formularios y todo tipo de trabajos. Descargar editor pdf gratis Escape PDF es un software creado por Red Software. Puedes descargarlo a coste cero y usarlo en tu PC para la edición de archivos PDF para Windows 7, 8 y 10.

El realizar la descarga del programa, te brindará una serie de opciones extras, ya que algunas alternativas solo están disponibles en la versión de escritorio.

Su facilidad de uso le convierte en un elemento indispensable. Por otra parte, existen tareas que normalmente realizas en programas como Microsoft Word y que también podrás efectuar con este editor de forma muy sencilla.

Además, este programa supone una solución integral ideal para las pymes (pequeñas y medianas empresas), pues reúne en la nube todos los archivos PDF pudiéndo editarlos en equipo, hacer anotaciones o incluir firmas digitales, tareas todas ellas esenciales en el mundo empresarial. Pdf formulario PDFescape te posibilita la creación de formularios en formato PDF de manera online y también como aplicación para Windows.

Utiliza un editor que nos habilita para modificar el cuestionario e igualmente dispone de un visor que permite analizar los PDFs ya hechos.

Puedes imprimir o bajar formularios ya terminados sin precisar conexión a Internet e incluso da la oportunidad de compartirlos con otros usuarios.

Resumiendo, como puedes observar después de lo hasta aquí escrito, son muchos los motivos por los que incluir en tu vida un editor como PDFescape es fundamental.

El formato PDF puedes editarlo de mil formas distintas, añadiendo notas, firmas digitales, proteger documentos con contraseña, incluir marcas de agua para evitar la copia sin permiso y ... mucho más. Por no hablar de que gracias a su reducido tamaño, permite compartirlo de manera verdaderamente simple, tanto por correo electrónico como integrándolo en tu página web, directamente y sin descargar.

