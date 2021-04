El miedo a las vacunas Covid no está justificado El riesgo de trombo es mucho mayor al tomar la píldora anticonceptiva, fumar o contagiarse por coronavirus que en la vacuna de AstraZeneca Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 14 de abril de 2021, 22:23 h (CET) El miedo a la vacuna de AstraZeneca, que ha provocado alarma social y cancelaciones de citas, no tiene justificación científica, según la Alianza contra los Bulos en Vacunas, que insta a mejorar la comunicación sobre los beneficios y riesgos de las vacunas Covid y mejorar, así, la cobertura vacunal. Las organizaciones participantes en la Alianza contra los Bulos en Vacunas recuerdan que el riesgo de trombos es de un 0.0004% al inmunizarse con la vacuna de AstraZeneca frente a un 0.05-0.12% al tomar la píldora anticonceptiva, un 0.18% en fumadores y un 16.5% al infectarse por COVID, según datos de la Agencia Europea del Medicamento.

Un estudio realizado por el Winston Centre for Risk and Evidence Communication asegura que la vacunación con AstraZeneca impediría la entrada en UCI de 306,6 personas por cada 100.000 habitantes, mientras que 3 personas de cada 100.000 podrían sufrir eventos trómbicos por la vacuna.

“Los controles de seguridad de las vacunas son mucho más intensos que los de cualquier medicamento y sus efectos secundarios, mucho menos frecuentes. Este mensaje no está calando lo suficiente entre la opinión pública. Debemos esforzarnos aún más en comunicar a los ciudadanos los beneficios y la evidencia sobre las vacunas”, alerta José Antonio Forcada, co-portavoz científico de la Alianza.

Para Carlos Mateos, coordinador del Instituto #SaludsinBulos, “la mala comunicación sobre los beneficios de la vacuna y los cambios de criterio en la población que debía vacunarse han provocado que el mensaje que ha calado en gran parte de la opinión pública ha sido el de los trombos que podía provocar, a pesar de ser un efecto secundario muy minoritario, y no el de los trombos que podía evitar, además de otras complicaciones”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.