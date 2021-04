Ciudadanos, sepulturero con máster a dedo La señora Arrimadas no tuvo dignidad política en Cataluña Ángel Alonso Pachón

martes, 13 de abril de 2021, 03:53 h (CET) Las dunas cabalgan... Van arrinconando la vida... Los últimos brotes buscan el sol... Los cobardes, "come todo",impávidos, asfixian la tierra... Ella, también, les enterrara...



"Ciudadanos", cara cruel de una metástasis cobardemente dosificada, va pudriendo lo poco limpio que queda en la política española.

Como en las películas, la bandera, portada con valentía por una mujer libre, orgullosa de su tierra, es pisoteada por las vergüenzas de los "vividores, busca sillones, sin moral".

La señora Arrimadas no tuvo dignidad política en Cataluña y su ansia de "bancada fija nacional”, ha acabado con lo poco que en ella quedará de honradez social.

Los nidos de víboras han comenzado a despertarse, su veneno a extenderse...

La Ley de la EUTANASIA, ayer aprobada en el Senado, ha elegido su primera víctima:

¡Fuera la DIGNIDAD! ¡ENTIERRESE!

