Schaeffler construirá un complejo de laboratorios de última generación en el campus de Herzogenaurach

lunes, 12 de abril de 2021, 16:13 h (CET) El proveedor de los sectores de automoción e industria invierte en una infraestructura de I+D sostenible y de vanguardia como parte de su Hoja de ruta 2025. El nuevo complejo central de laboratorios de 15.000 metros cuadrados consolidará e integrará 15 laboratorios que representan las principales competencias y las tecnologías clave de Schaeffler. El complejo se construirá y funcionará como edificio ecológico (Green Building) de acuerdo con los últimos estándares de sostenibilidad Schaeffler invierte alrededor de 80 millones de euros en un nuevo complejo central de laboratorios en Herzogenaurach, como parte de la estrategia de la Hoja de ruta 2025 de la empresa anunciada el año pasado. La inversión tiene como objetivo asegurar la competitividad del Grupo Schaeffler y su capacidad para aprovechar las oportunidades futuras, así como reforzar la posición de su campus de Herzogenaurach como centro de excelencia tecnológica. Está previsto que el complejo, actualmente en fase de planificación detallada, esté terminado en 2023.

La sede central de Schaeffler en Herzogenaurach acogerá próximamente un complejo de laboratorios centralizados que abarcará unos 15.000 metros cuadrados de superficie y albergará 15 laboratorios y más de 360 empleados. Las nuevas instalaciones del laboratorio centralizarán y consolidarán las principales competencias y capacidades del Grupo Schaeffler en áreas tecnológicas clave, como los sistemas de medición, ensayo y calibración, la investigación y el diseño de materiales, la electroquímica y la optimización de la vida útil, la resistencia y la fiabilidad de los productos. También albergará un nuevo laboratorio de electrónica. El objetivo de la empresa al consolidar todas estas actividades bajo un mismo techo es mejorar la transferencia de conocimientos y tecnología entre sus divisiones y aumentar el desempeño mediante el uso compartido de recursos.

"La idea del nuevo complejo central de laboratorios es poner a disposición las tecnologías clave de manera integrada y transversal para que podamos, por ejemplo, desarrollar productos para una movilidad y unos ecosistemas energéticos sostenibles y neutros en las emisiones de carbono", ha explicado Uwe Wagner, Chief Research & Development Officer de Schaeffler AG. "Para desarrollar soluciones para megatendencias como la neutralidad en emisiones de carbono, nuevos conceptos de movilidad o la automatización, tenemos que impulsar también nuestra capacidad para desarrollar rápidamente nuestras competencias básicas en una amplia gama de disciplinas, desde la tecnología de materiales y superficies hasta la electroquímica, la electrónica y la digitalización. El nuevo complejo central de laboratorios será el trampolín ideal para ello".

Schaeffler también pretende que el nuevo complejo sea accesible para los clientes externos. Por lo tanto, estos planes incluyen un laboratorio y un área de presentación para la digitalización y el uso de la inteligencia artificial.

"Nuestra excelencia en la fabricación también significa que nos encontramos en una posición ideal para ofrecer soluciones óptimas a nuestros clientes en áreas tecnológicas clave del futuro, como la movilidad eléctrica, la robótica y el hidrógeno", ha explicado Andreas Schick, Chief Operating Officer. "Se trata de áreas de crecimiento en las que, desde la fase de investigación básica, tenemos que tener en cuenta el producto final o la aplicación, así como la producción a escala comercial, para mantenernos por delante de nuestros competidores mundiales. En particular, nuestras tecnologías de simulación digital son fundamentales para ello".

Además de sus amplias capacidades de I+D, el complejo central de laboratorios de Herzogenaurach establecerá nuevos estándares en materia de climatización de los laboratorios y eliminación de las vibraciones, por lo que será ideal para los sistemas de medición de alta resolución y otras tecnologías altamente sensibles. El edificio, cuya ocupación está programada para principios de 2024, se construirá de acuerdo con los últimos estándares de sostenibilidad y funcionará como un edificio ecológico (Green Building) de acuerdo con la “norma de oro” de la Sociedad alemana para la construcción sostenible (DGNB, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen).

La nueva instalación es una parte importante de la estrategia de la Hoja de ruta 2025, que se anunció el pasado mes de noviembre y detalla cómo el Grupo Schaeffler reforzará de manera sostenible su futuro y su posición competitiva. "El complejo central de laboratorios garantizará puestos de trabajo de alta tecnología en áreas clave de crecimiento", ha dicho Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG. "También añadirá valor a Herzogenaurach y a la región circundante ante los clientes y los empleados, y subraya nuestro compromiso con Alemania como ubicación de negocios".

Como proveedor global líder de los sectores de automoción e industria, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.300 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

