Guialmar ofrece 10 claves para reformar la cocina

jueves, 8 de abril de 2021, 11:03 h (CET) En la actualidad es muy común la reforma de la cocina, ya que, la funcionalidad y la estética se unen creando espacios donde no solo se preparan alimentos, sino que sirven como área de reuniones familiares, para compartir una comida, una charla, o simplemente, un buen vino. Guialmar, empresa fabricante de cocinas, da las claves para reformar una cocina Para realizar una transformación exitosa de la cocina es necesario tener en cuenta algunas claves, que van más allá de los colores, los materiales y la decoración, también hay otros aspectos importantes que no deben desestimarse.

En primer lugar, “toda reforma comienza con una idea que es plasmada en un boceto y luego materializada, para ello hay que determinar qué es lo que se va a reformar y evaluar si es necesario un cambio en la distribución del espacio para maximizarlo (las cocinas abiertas siguen siendo la tendencia favorita), verificar el metraje del área para establecer el estilo que tendrá la cocina si será con isla, tipo americana o abierta al salón, y por supuesto, establecer cómo será el triángulo de trabajo, es decir, las áreas de lavado, almacenaje y cocción”, señala Guialmar.

10 claves para reformar la cocina

Para la reforma de una cocina es importante tener en cuenta algunas claves que recalca Guialmar, entre ellas:

Es importante establecer la inversión económica que se va a realizar, de ahí que es recomendable comparar varios presupuestos y elegir el que más se ajuste a las necesidades de la familia, sin olvidar que el coste no lo es todo si no que también es importante valorar lo que ofrece cada uno. Una reforma implica muchos cambios, sin embargo, uno de los más resaltantes es la sustitución del cableado eléctrico y de las tuberías de agua y desagües, esto evitará tener que cambiarlos en un futuro y por tanto, tener que levantar la pared o suelo ya reformados. El minimalismo en la cocina sigue siendo tendencia, esto va de la mano con los colores en tono pastel y el blanco o mobiliario sin tiradores, es decir, los que vienen integrados que resisten muy bien el paso del tiempo y sin revestimientos con estampados de frutas, solo tonalidades uniformes de uno o dos colores. El cristal templado es un material con resistencia y durabilidad que puede utilizarse tanto en el revestimiento de las paredes como en la encimera. Aporta sencillez y elegancia, además su limpieza y mantenimiento son mínimos. La campana extractora no puede faltar en la cocina, la mejor elección es de acuerdo al diseño que escojas para la cocina, esta permitirá tener la estancia mucho más limpia, sobre todo si la cocina está abierta al salón. Existen algunas campanas extractoras que se guardan en la encimera sin eliminar el campo visual en caso de optar por incluir la zona de cocción en la isla o península en una cocina abierta. Los electrodomésticos en general deben ser funcionales y con grandes prestaciones, de nada sirve colocar un horno que solo utilizarás dos veces al año. Del mismo modo, los que presentan acabados en acero aportan elegancia y modernidad al espacio. El tiempo de duración de una reforma de cocina se estipula entre 6 y 8 semanas, aunque dependerá del diseño, de la fabricación de los muebles y encimera, entre otros.. Anticipa cualquier imprevisto eligiendo una empresa de reformas que garantice la reforma de la cocina, y que también asesore en todos los detalles del cambio que deseas realizar. La iluminación es otro aspecto a tener en cuenta, las lámparas colgantes, plafones y los armarios con luces integradas son alternativas que facilitan las tareas en la cocina. La grifería también es importante, en la actualidad hay muchas opciones que además de ofrecer estética y funcionalidad, aportan un ahorro considerable del agua. “La clave de una cocina es que sea bonita, acogedora y funcional, que todos los elementos que la integren brinden comodidad. No olvides que la cocina perfecta es aquella que se ajusta totalmente a tus necesidades y a tus gustos”, finaliza Guialmar.

Guialmar es una empresa de Madrid fundada en 2004, especialista en la fabricación de cocinas de vidrio y acero inoxidable para la decoración y reforma de todo tipo de hogares.

