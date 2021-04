​¿Por qué la industria de la ciberseguridad es más importante que nunca? Resulta importante prestar atención a las notificaciones al utilizar una nueva aplicación y descargar solo aquellas con calificaciones positivas Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 8 de abril de 2021, 02:46 h (CET) Con el incremento de la actividad en línea, una porción cada vez más importante de nuestras vidas reside en Internet. Las aplicaciones sociales, como Facebook o Instagram, permiten a las personas compartir con miles de usuarios experiencias valiosas o momentos cotidianos.



De otro lado, la inserción tecnológica en otros ámbitos, como la actividad económica y laboral, ha hecho que el uso de las redes sea algo necesario para la realización de actividades del día a día (como el pago de servicios públicos o las transferencias de dinero).



Sin embargo, la exposición diaria de nuestras actividades a través de Internet, ya sea para actividades de ocio o en un ambiente de trabajo, nos deja expuestos a las vulnerabilidades de los sistemas informáticos.



Dichas falencias pueden ser explotadas por individuos con malas intenciones que desean hacer un uso inapropiado de la información que se encuentra en línea.



Los criminales de la red, también conocidos como hackers, pueden acceder a los datos virtuales almacenados en una computadora con un bajo nivel de seguridad. Una vez allí, pueden generar todo tipo de malestares, desde la pérdida de datos y daño a los equipos, hasta la suplantación de identidades y robo de información financiera.



La ciberseguridad, definida como la práctica para defender dispositivos, sistemas electrónicos y redes de ataques maliciosos, se convierte entonces en una actividad de vital importancia en el ambiente contemporáneo.



En este contexto, la protección de la información personal, contraseñas de correo y claves bancarias debe ser una prioridad al momento de acceder a la web. Afortunadamente, existen muchas firmas dedicadas a la provisión de servicios de seguridad informática, aunque esto no es garantía suficiente si se hace un uso inadecuado del Internet.



Información importante sobre la ciberseguridad



De acuerdo con datos de Risk Based Security, una firma proveedora de servicios de inteligencia y defensa de datos, tan solo en los primeros nueve meses del 2019 se revelaron cerca de 7 900 millones de registros de información personal debido a la exposición inadecuada de datos en la red.

En la actualidad, las firmas de seguridad proveen sistemas más avanzados y difíciles de vulnerar. Sin embargo, los delincuentes informáticos también actualizan constantemente su arsenal cibernético y disponen de una gran variedad de formas de ataque a través del uso de software malicioso, bases de datos y prácticas de suplantación.



Por esto, son muchos los sectores de la economía que realizan grandes inversiones para la protección de los datos de sus usuarios. Por ejemplo, la industria de los juegos de azar es una de las que mayores recursos destina a la seguridad informática, pues sus juegos de bingo, slots y demás contenido de entretenimiento requieren que el cliente utilice a menudo créditos respaldados con dinero real. Debido a lo anterior, los sitios de juego dan especial atención a defender la información personal de los usuarios.



Más allá de los servicios brindados por las firmas de seguridad, las personas también pueden tomar algunas medidas básicas para proteger su información en la web. Si se utiliza un computador o laptop, se debe mantener actualizado el programa de antivirus y verificar que los sitios dispongan de un candado al lado de la dirección electrónica.



De igual forma, al realizar transacciones bancarias, se debe ingresar directamente a la página oficial del banco o entidad financiera y evitar realizar operaciones en sitios públicos.



Si se prefiere el uso de dispositivos móviles, tales como teléfonos inteligentes o tabletas, se debe evitar la descarga de archivos desconocidos y recurrir directamente a la Appstore o Playstore para la instalación de aplicaciones.



También resulta importante prestar atención a las notificaciones al utilizar una nueva aplicación y descargar solo aquellas con calificaciones y reseñas positivas.



En definitiva, no debemos restringirnos al momento de realizar actividades en la web, pero sí es de vital importancia ser consciente de los peligros del mundo informático dada la existencia de una amenaza real a mano de ciberdelincuentes.

Podemos hacer uso de los sistemas dispuestos por las firmas de seguridad digital, pero adicionalmente, es importante seguir las medidas de precaución básicas, como el ingreso a sitios web y aplicaciones de confianza, y la realización de transacciones de forma segura. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​¿Por qué la industria de la ciberseguridad es más importante que nunca? Resulta importante prestar atención a las notificaciones al utilizar una nueva aplicación y descargar solo aquellas con calificaciones positivas ​Filtración masiva de datos de usuarios de Facebook ​En estas estafas con mensajes de texto los ciberdelincuentes suplantan la identidad de una marca reconocida Cibercriminales iraníes atacan con phishing a investigadores médicos de EE UU e Israel ​Los atacantes se hicieron pasar por un destacado físico israelí que, desde su cuenta de Gmail, enviaba correos electrónicos maliciosos Los smartphones son un 75 % más caros que hace 5 años La demanda de móviles ha aumentado un 244 % durante el último lustro Loot Boxes en Videojuegos ¿La prohibición está cerca? ​Empresas como Synergy Casino, implementan medidas de juego responsable para evitar conductas adictivas o riesgos asociados al juego