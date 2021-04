Lupe Hurtado comparte con los jóvenes en riesgo de exclusión social sus secretos para ser invencible Comunicae

miércoles, 7 de abril de 2021, 08:03 h (CET) Especializada en Inteligencia Emocional, la coach y conferenciante participa el 9 de abril en el evento presencial '¡Cómo ser invencible!' organizado por la Fundación Shambhala, una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a chicos y chicas en situación de vulnerabilidad La atención, ayuda y promoción a chicos y chicas en una situación vulnerable, víctimas de la desigualdad de oportunidades y de la falta de educación, es el objetivo prioritario de la Fundación Shambhala, una entidad sin ánimo de lucro nacida en Mallorca.

Desde su fundación en el año 2013, la Fundación Shambhala ayuda a jóvenes de 18 a 25 años a que alcancen su pleno potencial educativo, intelectual, físico y social a través de la participación en una serie de programas integrados: la finalidad es su integración en el entorno social y laboral como adultos responsables, la reducción de la brecha de oportunidad existente, y la posibilidad de que tanto ellos como sus familias tengan la esperanza de un futuro mejor.

Periódicamente, Shambhala celebra eventos en los que aborda los diversos aspectos desde los cuales se puede trabajar en la atención a los jóvenes; uno de ellos tendrá lugar el 9 de abril de manera presencial bajo el enunciado ¡Cómo ser invencible!

Uno de los aspectos que tratará esta jornada será la Inteligencia Emocional; y, desde luego, si hay alguien especializado en ello es la coach y speaker Lupe Hurtado, así que no podía faltar su presencia en ¡Cómo ser invencible!

Sobreponiéndose a la parálisis cerebral que tiene desde niña, Lupe Hurtado se licenció en Geografía y ha trabajado para la administración en ayuntamientos y consejerías autonómicas. Su vocación de servicio la ha llevado a trabajar y colaborar para varias entidades sin ánimo de lucro y ONGs, llegando a ir de cooperante a Nicaragua.

Después de la muerte de su madre, Lupe Hurtado empezó a leer sobre Psicología, Desarrollo Personal y Programación Neurolingüística (PNL). Se formó en estas disciplinas y se propuso ayudar a otras personas a superar sus barreras, liberar sus energías y encontrar su fuerza interior para llegar a lo más alto. Esto es lo que hace en sus formaciones de Inteligencia Emocional, en sus conferencias y en sus sesiones de coaching. Lupe imparte sus charlas en centros y eventos y también atiende de manera individual, siempre desde una premisa: "si yo he podido superar los obstáculos y llegar lejos, tú también puedes".

Una experiencia vital y una filosofía que ahora comparte con los jóvenes de la Fundación Shambhala para animarles a que no abandonen sus sueños, desde la convicción de que pueden llegar allá donde se propongan.

