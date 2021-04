​Más allá del fútbol: alternativas para que los niños encuentren el deporte que les apasiona Casi el 40% de los niños españoles de entre 3 y 8 años tienen obesidad o sobrepeso Redacción

miércoles, 7 de abril de 2021, 03:43 h (CET) Con más horas de luz y a escasas semanas de que el buen tiempo llegue para quedarse durante los meses estivales, son muchos los que se plantean dejar de lado el gimnasio para disfrutar del deporte al aire libre y ponerse en forma de cara al verano. Unos hábitos y valores que hoy 6 de abril, Día Internacional del Deporte, podemos aprovechar para transmitir a los más pequeños de la casa.

Responsabilidad, esfuerzo, perseverancia, compañerismo o solidaridad son solo algunas de las muchas aptitudes que los niños y niñas pueden desarrollar al practicar algún tipo de actividad física que les motive. Además de ayudar al desarrollo mental y cognitivo, junto a una dieta sana y equilibrada, el deporte es esencial para que aprendan a llevar un estilo de vida saludable.



Los múltiples beneficios del ejercicio en la salud La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños de entre 5 y 17 años realicen una hora de ejercicio físico al día, llevando a cabo un aumento progresivo de la actividad para alcanzar ese objetivo y que pase a convertirse en hábito. Entre sus múltiples beneficios destaca el desarrollo de los huesos, músculos y articulaciones, así como de un sistema cardiovascular sano. Por otro lado, puede reducir el riesgo de padecer hipertensión y diabetes, siendo clave para evitar accidentes cerebrovasculares.



El deporte es un gran aliado para controlar el gasto energético, un factor decisivo para prevenir la obesidad infantil. Según los últimos datos del Estudio Nutricional de la Población Española, casi el 40% de los niños españoles de entre 3 y 8 años tienen obesidad o sobrepeso. El estudio refleja que la incidencia de este problema en España es del 14,2% en la franja de 3 a 24 años, solo por detrás de Grecia (18%) e Italia (15,2%). Aunque las ventajas del deporte pueden ir mucho más allá.



“El ejercicio no sólo reporta resultados positivos a nivel corporal, sino que también nos puede ayudar a alcanzar un estado mental óptimo. La actividad física está asociada a efectos psicológicos beneficiosos en los jóvenes, ayuda a gestionar la ansiedad, que ha podido verse incrementada en los últimos meses. Además, el deporte refuerza su autoconfianza y contribuye al desarrollo de las habilidades sociales”, indica Miguel Ángel López, coordinador del Área Deportiva del grupo Brains International Schools.



Deportes alternativos para encontrar una motivación El fútbol, el baloncesto o el tenis son algunas de las disciplinas con mayor calado social en España, aunque esto no implica que entusiasmen de igual manera a todos los niños. Por este motivo, es fundamental que les ayudemos a encontrar ese deporte que les motiva y apasiona, para que desarrollen sentimientos positivos hacia la actividad física que, en el futuro, puede condicionar su salud.



Según datos del Ministerio de Cultura y Deporte, el número de licencias deportivas -documento expedido por una federación deportiva que habilita a participar en competiciones oficiales- registradas en 2019 ascendió a 3.945.000, con unas notables diferencias entre hombres (77%) y mujeres (23%). Esta lista estaba prácticamente dominada por el deporte rey, el fútbol, con un total de 1.095.604 federados (27,8%). Le seguía a gran distancia el baloncesto, con 385.635 (9,8%), pero mucho más lejos aún se situaban otras prácticas minoritarias, como es el caso del atletismo (2,4%) o las actividades subacuáticas (0,7%). Aunque si hablamos de los deportes más populares o practicados en España la cosa cambia, y al fútbol tan solo le siguen el running (con más de cinco millones de corredores en nuestro país), el pádel o el ciclismo.



Estos datos quedan reflejados tanto en el entorno social de los mayores como de los pequeños, que pueden sentirse desplazados al no encontrar diversión en los deportes que practican la mayoría de sus compañeros. Por este motivo, es importante que en el ámbito académico tengan a su alcance otras disciplinas alternativas a las mayoritarias.

En este sentido, hoy en día los niños tienen a su disposición un amplio catálogo de deportes para que descubran cuál es el que mejor encaja con su personalidad: desde los más populares, como el fútbol o el baloncesto, hasta otros más minoritarios como escalada, ballet, waterpolo, natación, natación sincronizada y gimnasia rítmica, cuyos beneficios destaca Miguel Ángel Lopéz.



Crossfit. El último deporte de moda, un entrenamiento 360º para trabajar resistencia, fuerza, potencia, flexibilidad y velocidad a través de rutinas diferentes. Esta disciplina importada de Estados Unidos en la última década también puede adaptarse al peso, capacidad y necesidad de los más pequeños, como sucede en el programa Brains Warrior Kids.



Waterpolo. Un deporte en equipo con beneficios físicos y mentales que inculca hábitos de vida saludable a los niños y niñas. Ayuda a mejorar la resistencia cardiopulmonar, a mantener una presión arterial estable y a estimular la circulación sanguínea.



Natación y natación sincronizada. El objetivo es la enseñanza de las mejores técnicas posibles, dentro de un ámbito de trabajo que se basa en el compañerismo y la pasión. En el caso de la natación sincronizada, esta fomenta la amistad y la unión entre nadadores.



Escalada. Uno de los deportes de aventura con mayor potencial educativo. Entre sus beneficios destacan la mejora de la resistencia, la flexibilidad y la movilidad articular, así como la adquisición de un estado mental más despejado.



Judo. El objetivo es el desarrollo de las competencias básicas de la educación como las relaciones sociales, las destrezas y aptitudes, el comportamiento, la mejora de la concentración y la estimulación de la autodisciplina. Se aprende jugando, pues el juego debe ser el contenido sobre el que gire toda la práctica del judo.



