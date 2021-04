No habrá cárcel.

Somos pecadores porque nos va bien, pensamos que nadie lo notará, los justos juzgarán a los que no lo son, no habrá cárcel pero sí cadena perpetua de esclavitud y pena. Lo haremos todos los días, yo también seré juzgada pues soy mala y moriré de dolor cuando me de, por fin, cuenta.