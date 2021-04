​El profesor implicado

Según el informe de la OCDE, Positive, High-Achieving Students? What Schools and Teachers Can Do, hay ciertos factores escolares que afectan al rendimiento de los alumnos. ¿Cuáles son esos factores? El estudio se cuida mucho de presentar "balas de plata" educativas. El rendimiento de un estudiante depende de muchas variables, tan imbricadas que no es sencillo desligar el impacto de cada una en particular, y menos establecer una causalidad clara.



En cualquier caso, a la vista del informe se pueden señalar algunos factores positivos. En lo que toca al profesor, existe una relación obvia -y esperable- entre la proporción de tiempo que los docentes dedican propiamente a la instrucción (en vez de a cuestiones disciplinarias o administrativas) y el rendimiento de los estudiantes. También resulta muy efectivo el tiempo dedicado a la corrección de tareas y exámenes.



Pero corregir es una actividad que requiere mucho tiempo, y puede llegar a abrumar al profesor. En este sentido; el informe muestra una relación que a simple vista puede parecer paradójica. Por un lado, existe un nexo entre el mayor bienestar laboral manifestado por el profesor y las notas de los alumnos. Por otro, estas son más altas allí donde un mayor porcentaje de docentes dicen estar "estresados por la cantidad de trabajo". Esto puede indicar, según los autores del estudio, que los profesores más comprometidos con la educación de sus alumnos tienden a examinarles o mandar tareas con mayor frecuencia, y a dedicar más tiempo a la preparación de las clases, aspectos que mejoran la calidad de la instrucción. El beneficio de este "estrés", de hecho, es mayor para los estudiantes con bajo rendimiento. Así pues, tendría un efecto positivo e igualador, aunque hay que procurar que el docente no llegue a "quemarse".

Otro tiempo bien invertido es el que los estudiantes pasan junto a sus profesores en actividades extracurriculares. Allí donde es más elevado, mejoran las notas y el clima de disciplina en las clases ordinarias. Además, los alumnos que participan dicen aspirar a cursar estudios superiores en mayor proporción que los que no.