Seis razones para contratar a una empresa de limpieza en Terrassa en 2021

Con la expansión del coronavirus la limpieza de los establecimientos se ha vuelto en un factor decisivo para los consumidores. Los compradores evitan asistir a locales comerciales y oficinas que no cuentan con estrictos protocolos de seguridad e higiene que respondan de manera adecuada a las exigencias de la nueva normalidad.

Si bien cualquier persona puede aprender a realizar tareas simples de limpieza, el resultado final jamás va a ser idéntico al que se obtiene contratando los servicios de una empresa de limpieza en Terrassa. Contratar un servicio de limpieza profesional es una pequeña inversión de dinero que trae muchos beneficios.



Know how

Si quieres hacerte cargo personalmente de la limpieza de tu espacio o pedirle a alguno de tus empleados que limpie el lugar, puedes hacerlo. Sin embargo, debes tener en cuenta que las personas que no poseen conocimientos sobre limpieza pueden tardar más del doble de horas que los especialistas.



Esta pérdida de tiempo se traduce en una baja de productividad en las tareas específicas y una pérdida de dinero a largo plazo. Por eso es mejor que los profesionales de una empresa de limpieza a las actividades para las cuales fueron contratados, y optes por tercerizar estas tareas. Así tendrás tiempo disponible y te aseguras de que el trabajo esté bien hecho.



Las empresas de limpieza cuentan con un plantel de empleados especializados. Estos trabajadores conocen cuáles son las mejores técnicas para remover la suciedad de las instalaciones y cómo deben realizar sus tareas de manera efectiva, sin interrumpir el normal desarrollo de las actividades comerciales.



Equipamiento

Es imposible realizar una limpieza profunda con herramientas genéricas. Sobre todo, en caso de que los ambientes posean muchos espejos, vidrios, maderas o alfombras. Cada superficie requiere el uso de productos y utensilios específicos, que suelen ser muy costosos.



Por lo tanto, pagar por un servicio de limpieza es más barato que adquirir o alquilar la maquinaria que se necesita. Los trabajadores asisten con todos los elementos requeridos para efectuar las tareas de limpieza y no tienes que preocuparte de nada que no sea el pago del servicio.

Asistencia garantizada

Contratar a un empleado fijo para que realice tareas de limpieza en la compañía implica una serie de riesgos y costos. La relación de dependencia obliga al empleador a cubrir un sueldo mensual y realizar los aportes establecidos por la ley, incluso si el trabajador se encuentra de licencia por enfermedad.



Debido a eso, es preferible evitar la contratación directa y contar un servicio de limpieza externo. Las empresas de limpieza se hacen cargo de todos los gastos del personal y su gestión. Además, le aseguran a la compañía la concurrencia de los trabajadores, ya que cuentan con un plantel de reserva para cubrir licencias médicas o bajas.



Planes personalizados

La mayoría de los trabajadores independientes que se dedican a la limpieza cobran un valor fijo por hora. No tienen en cuenta el tamaño de la compañía para la que prestarán tareas ni el tipo de actividades que realizarán allí. Por esta razón, algunas empresas pequeñas no cuentan con el dinero suficiente para afrontar ese gasto.



Sin embargo, las empresas de limpieza ofrecen planes a medida de las necesidades y presupuesto de cada cliente. Cuentan con una amplia gama de propuestas que abarcan desde planes de limpieza muy económicos para negocios pequeños hasta paquetes especiales para grandes compañías.



Confianza

Las empresas de limpieza realizan minuciosos procesos de reclutamiento y selección de recursos humanos. De esta manera les aseguran a los clientes la calidad personal y profesional de todos los trabajadores. Cuentan con una base de datos que contiene toda la información de cada uno de los empleados.



Las compañías respaldan el accionar de sus trabajadores, lo cual da la segurdad de que el trabajo siempre será hecho de forma eficaz. Además, ofrecen un servicio de supervisión periódica para verificar que las tareas de limpieza se estén llevando a cabo de manera correcta y que el dueño del espacio está conforme con el servicio.



Desinfección

Las empresas de limpieza cuentan con planes de desinfección que reducen significativamente los riesgos de contaminación y contagio de enfermedades. Por eso son una gran opción para frenar la expansión del COVID-19 y prevenir la propagación de este virus dentro de la compañía. Los profesionales conocen a profundidad los protocolos y cumplen con toda la normativa sanitaria vigente.

