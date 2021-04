Mauricio Severo, empresario del sector LGBT en España Expande sus empresas a Brasil Comunicae

lunes, 5 de abril de 2021, 11:48 h (CET) El director y fundador de Prince Magazine, Mauricio Severo cierra acuerdo con su socio Abidán Pérez Leal, el pasado 25 de marzo, con la finalidad de ampliar su editorial a Brasil, su propósito es incluir profesionales transexuales en el mercado laboral aumentando su productividad e innovación Prince Magazine es una de las revistas de estilo de vida LGBT de España, esta totalmente centrada en el colectivo, habla de diversos temas como política, moda, salud, cine, cultura, música y tecnología, la revista ha tenido en su portada a grandes celebridades nacionales como Jorge Javier Vázquez, presentador de Telecinco, la actriz y cantante Amor Romeira, el cantante David Lafuente y el conocido actor internacional de Películas Allen King entre otros. Prince fue fundada en 2017 por Mauricio Severo y Abidán Pérez Leal (cofundador y editor). Prince comenzó a distribuirse gratuitamente en los barrios gay de las ciudades más importantes de España, y a partir de su segunda edición trimestral comenzó y se vendió en todos los quioscos del país y se envió a los suscriptores de gran parte de Europa y América Latina.

Los socios y fundadores de la revista tienen la seguridad y confianza en que Brasil es un país con gran capacidad para llevar a cabo toda esta materia prima y cuenta con personal capacitado para ello, además esperan que los lectores disfruten del contenido enriquecedor de sus publicaciones, sin mencionar que el 80% de sus ofertas de trabajo serán exclusivas para los profesionales LGBT, preferiblemente a los trans. "Precisamente en este periodo de emergencia y pandemia creemos que ya no podemos delegar nuestras peticiones a terceros y al mismo tiempo podemos ser una gran fuerza proactiva para el país, crear nuestro espacio un entorno seguro y no discriminatorio, donde podemos desempeñar nuestras funciones sin temor a sufrir algún tipo de acoso”. Explicó Mauricio Severo.

La empresa cuenta con su sede central en Sao Paulo, su producción y distribución se llevará a cabo desde ciudades industriales alrededor de la Grande capital paulista, ampliando aún mas nuevas oportunidades laborales, donde tampoco tienen la intención de rechazar a ningún candidato independiente de su orientación sexual.

