​La magia de Scheherazade y Traviata, junto a los grandes del cine en Madrid en abril

Tras el espectacular cierre del mes de marzo en Fundación Excelentia con el siempre inmortal Réquiem de Mozart y la Sinfonía nº 8 de Beethoven, llega el mes de abril con una programación no menos impresionante en el que se combinan grandes clásicos como Scheherazade y otras grandes obras de la música rusa, la romántica y siempre vistosa Traviata y las obras maestras de Hans Zimmer y otros grandes del Cine.

La primera cita es el jueves 8 de abril a las 19:30h en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid, con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, bajo la dirección de Daniel Raiskin y el magistral solista de cello Alexander Ramm. Es uno de los conciertos más bellos y hermosos de la música clásica, habituales en Excelentia, en el que es protagonista Scheherazade, espléndida y originalísima composición de Rimsky-Korsakov, llena de colorido en un ambiente fantástico y oriental, el brillantísimo Concierto para cello y orquesta de Dvorák, y la obertura Ruslan y Ludmila de Mijail Glinka.



Lo protagonizan dos grandes maestros de la música, el director Daniel Raiskin, nacido en San Petersburgo, habitual de los Ciclos Excelentia, director principal de la Filarmónica de Bratislava e invitado en las principales orquestas de todo el mundo y Alexander Ramm, nacido en Vladivostok, uno de los violonchelistas con mayor proyección en nuestros días, aclamado tanto por el público como por la prensa especializada.



Scheherazade es una suite orquestal de Rimsky-Korsakov que se inspiró en la colección de cuentos de Oriente Medio e India conocidos como “Las mil y una noches”. La pieza evoca una imagen de la joven esposa del sultán Schahriar, contándole cuentos a su esposo para que retrase su plan para matarla. Colorida y muy variada, la obra tiene un solo de violín recurrente que representa a la propia Scheherazade y un tema profundo y pesado que corresponde al sultán. El propio compositor la definió como “estrechamente unida por la comunidad de sus temas y motivos, pero que representa, por así decirlo, un caleidoscopio de imágenes de cuentos de hadas". La composición se completó en 1888, y se estrenó el 3 de noviembre de ese año, en San Petersburgo , con la dirección del propio compositor.



El Concierto para violonchelo en si menor de Antonín Dvorák, es uno de los conciertos para violonchelo interpretado con más frecuencia, y admirado por la riqueza de su música orquestal y por la escritura lírica para el instrumento solista. Es la última composición de Dvorak escrita en América durante sus tres años de estancia como director del Conservatorio Nacional de Música de Nueva York. Aunque es una de sus obras más célebres, junto con la Sinfonía del Nuevo Mundo, al compositor no le gustaba mucho el violonchelo como instrumento solista porque estaba convencido de que sólo podía sonar maravilloso dentro de la orquesta o en el conjunto de cámara. Sin embargo, creó una obra maestra.



La Traviata y música de cine El 22 de abril a las 19:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional llegará la gran producción de “La Traviata” de Giuseppe Verdi con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, el Excelentia Vocal Ensemble con la dirección de Kynan Johns y con la dirección de escena de Alejandro Contreras Cortés y un magnífico reparto encabezado por Letitia Vitelaru como Violeta y Moisés Marín como Alfredo. Se trata de una de las óperas más populares de este compositor y del catálogo de ópera en general. Basada en la obra "La Dame aux Camelies", que fue adaptada de la novela con el mismo título de Alexandre Dumas (hijo), se inspiró en la vida de Alphonsine Plessis, una cortesana que tuvo un romance con el hijo de Alexandre Dumas.



Aunque seguramente es la ópera más popular de Verdi y de toda la historia de la ópera, no tuvo un buen comienzo en su estreno en La Fenice de Venecia el 6 de marzo de 1853. Verdi temía que sus cantantes no le hicieran justicia a la ópera y estuvo en lo cierto. De los miembros principales del elenco, solo la soprano que interpretó a Violetta (Fanny Salvini-Donatelli) era adecuada como cantante. Desafortunadamente, tenía 38 años y tenía sobrepeso. Cuándo La Traviata se estrenó, los espectadores se burlaron abiertamente de la idea de que ella podría ser una cortesana deseable, y mucho menos una que se está debilitando por la tuberculosis. Verdi calificó la noche como un fiasco, pero no se permitió sentirse demasiado angustiado, y le escribió a un amigo director: "No creo que la última palabra sobre La Traviata se haya pronunciado anoche". En dos meses quedó reivindicado: la reposición que se inauguró el 6 de mayo de 1853 en el Teatro San Benedetto de Venecia, con cantantes más idóneos y algunas pequeñas revisiones en la partitura, fue un éxito rotundo.



También en el mes de abril, los días 11 y 18, Excelentia recurre una vez más a la buena música de cine que tanto éxito tiene y tantos aficionados reúne. El Homenaje a Hans Zimmer y otros grandes del Cine con la Royal Film Concert Orchestra y con la dirección de Fernando Furones, recreará las obras maestras del Séptimo Arte de estupendas películas como El Caballero Oscuro, El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe, Origen, La Misión, El Código Da Vinci, Gladiator, Interstellar, Harry Potter, Forrest Gump, Ben-Hur, Pearl Harbor, Time (from Inception), El Rey León, Madagascar, Sherlock Holmes, Juego de Tronos para terminar, como siempre con la maravillosa Marcha Imperial de Star Wars.