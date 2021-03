La Mid Season de Gisela Intimates, una oportunidad de oro con grandes descuentos en lencería

Llega la primavera y, con ella, la instauración de lo que se conoce en el argot comercial como las Mid Season Sales, consistentes en rebajas a mitad de temporada para así impulsar la compra del stock de las tiendas En España, estos descuentos no son muy comunes, pero el servicio de Gisela Intimates apuesta por este tipo de ventajas para sus clientes a través de sus Mid Season Sales particulares.

Hasta un 70% de descuento

Quienes buscan las mejores prendas de lencería del mercado, presentes en el catálogo online de Gisela Intimates, pueden disfrutar de grandes rebajas, que, en algunos casos, alcanzan hasta un 70% de descuento.

Estas promociones especiales, que coinciden con la llegada del buen tiempo, justo en el momento del cambio de armario, se aplican en una gran proporción de prendas de su catálogo, buscando la máxima satisfacción del cliente, que puede acceder a productos de primera calidad al mejor precio.

Gran variedad de modelos

Una de las grandes bazas del servicio de esta tienda referente en el sector de la lencería y la ropa de descanso es que cuenta con una importante variedad de productos, de forma que siempre habrá un artículo al gusto del consumidor.

Bikinis, bralettes, sujetadores, push ups, reductores, con aros y foam y sin ellos, con foam, etc. en su web se encuentra disponible una amplia gama de prendas con precios de escándalo, por lo que lo mejor es ir a por ellas cuanto antes.

No sólo lencería

Aunque la venta de lencería sea la actividad estrella de Gisela Intimates, lo cierto es que no sólo se centran en la oferta de estos productos: pijamas, batas, camisones, ropa deportiva, ropa de baño, etc. completan su compromiso por ofrecer lo mejor de cada una de las clases de prendas en las que están especializados.

Diseños sofisticados y muy originales, además de tejidos de primera calidad, se puede comprar durante la Mid Season, de duración limitada, disfrutando de grandes rebajas en su precio anterior.

Por ello, esta es la mejor oportunidad para disfrutar de la renovación del armario con las mayores ventajas posibles.

Gisela Intimates es una tienda de moda, especializada en lencería, ropa de descanso, sport y de baño, con un gran recorrido en el sector gracias a la calidad de las prendas que conforman su extenso y variado catálogo, con una política de reembolsos y devoluciones flexible y envíos gratis en gran parte de las transacciones.