Lelo Enigma revoluciona el mercado de los juguetes sexuales

Los juguetes sexuales se han convertido en toda una revolución dentro de las relaciones íntimas para millones de personas. Los dispositivos que ofrecen un succionador de clítoris y estimulador de punto G, han llevado el placer y el orgasmo femenino a niveles nunca antes imaginados. Sin embargo, el masajeador de doble estimulación de Lelo, conocido como Enigma, ha logrado reinventarse para proporcionar orgasmos difíciles de olvidar.

Los juguetes sexuales no pasan de moda, al contrario, las cifras de ventas de estos placenteros productos continúan creciendo y no parecen llegar a su límite. A diferencia de lo que ocurría décadas atrás, actualmente, las mujeres pueden disfrutar de su sexualidad, para conocer lo que les estimula y saber cómo llegar al orgasmo.



En este sentido, pensando en la mujer moderna y su creciente atención a la parte sexual, el fabricante líder de productos eróticos Lelo, ha logrado diseñar uno de los succionadores de clítoris más integrales y eficientes, el Lelo ENIGMA, un masajeador innovador capaz de proporcionar orgasmos tan intensos que harán que la vida merezca la pena.



¿Qué es Lelo Enigma?

Ciertamente, los juguetes sexuales creados hasta ahora han sido muy útiles para sacar más de una sonrisa, aliviar el estrés o conciliar el sueño, pero cuando se trata de llevar los orgasmos a un nivel superior, el dispositivo Enigma de Lelo es una opción que no se debe pasar por alto.



Enigma es un masajeador de lujo que está diseñado para ofrecer doble acción durante los momentos íntimos: funciona como succionador de clítoris, mientras estimula el punto G.



La marca sueca Lelo ya acumula varios años de experiencia en la industria de los juguetes sexuales, pero lo que diferencia a esta empresa de otros fabricantes del sector, es que ha sabido combinar la sensualidad, la tecnología y la elegancia en dispositivos eróticos innovadores.



Desde su fundación, Lelo se ha caracterizado por revolucionar la industria de los juguetes sexuales, pero esto no les ha frenado para buscar constantemente nuevas formas de satisfacer a sus clientes femeninas, por ello, promete a través de su nuevo succionador Lelo Enigma, una “excitación sobrenatural” y una “alegría trascendental”.



¿Por qué comprar Lelo Enigma? En el mercado, es posible encontrar una gran variedad de succionadores de clítoris de todas las marcas, colores y modelos, sin embargo, las mujeres que deseen un dispositivo de alta tecnología capaz de hacerlas disfrutar al máximo, sin duda, no deben dejar de probar este juguete sexual que está causando sensación en redes sociales, foros y dormitorios.



Tecnología Sensonic Como es conocido, al fabricante sueco de productos eróticos le encanta integrar tecnología avanzada en todos sus juguetes sexuales. Lelo Enigma no es la excepción, gracias a las ondas sónicas que emite este dispositivo de alta calidad, es posible disfrutar de una estimulación profunda y suave, sin contacto directo con el dispositivo.



Doble excitación

La sexualidad es tan amplia y diversa que no hay por qué conformarse con poco. A diferencia de otros juguetes eróticos, Lelo Enigma no actúa solo en la parte visible del clítoris. Este dispositivo está diseñado para acariciar simultáneamente la vagina y todo el clítoris, lo que se ve a simple vista y lo que no.



Estimulador interior ergonómico

Lelo Enigma es un juguete erótico de última generación, que logra estimular eficiente y suavemente el punto G, a través de vibraciones potentes.



Recargable Este succionador de ondas sónicas tiene un tamaño discreto de 10 x 5 x 18,5 cm, pero cuenta con mucha potencia. La batería de Lelo Enigma tiene una duración de hasta dos horas de uso, sin embargo, puede recargarse a través del cable que viene incluido en el envío.



8 opciones de placer El succionador Lelo Enigma no solo es uno de los juguetes sexuales más ergonómicos y flexibles disponibles actualmente. Además, incorpora hasta 8 patrones de vibraciones diferentes, capaces de satisfacer los gustos y necesidades de cada mujer.



Silencioso En ocasiones, la discreción es fundamental, por eso, Lelo Enigma se caracteriza por ser silencioso, ideal para utilizar en cualquier contexto y lugar.



Lelo Enigma es un juguete sexual de lujo y alta calidad, fabricado con silicona médica. La creciente popularidad de este producto erótico se debe a que se adapta a todos los cuerpos, proporcionando un extra de suavidad y orgasmos inimaginables.