2019-2020-2021: Trilogía de una bancarrota ​AQUÍ, señores, los “generalitos políticos” comen y beben con la prepotencia de los “caudillos populistas” Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

lunes, 29 de marzo de 2021, 11:16 h (CET) Nunca las guerras se ganaron en los banquetes ni en los salones de baile. En ellos, sólo se repartieron el patrimonio de los pobres.



"2019-2020-2021", trilogía de una bancarrota social, con suplementos de un cuentos de "hadas y hados" millonetis.



Consejos de Ministros, "manualizados" por los dosieres hipnóticos de cientos de asesores, firman las actas de los santificado martes.



La sonrisa es la firma electrónica de la falsedad hipócrita de los siempre "comedidos" acuerdos sociales, es decir, acuerdos SIN FONDOS, acuerdos SIN BENEFICIARIOS REALES, acuerdos A MEDIDA DE LOS PARTIDOS gobernantes...



Los miércoles, los SALONES, siguen vistiendo de "PRADA".



Los jueves la realidad pobre, enjuta y acobardada, camina hastiada hacia los andenes del trabajo y hacia las colas “de caridad pública” del hambre.



TODO, porque las guerras de verdad, que se ganan con la sopa austera del general…



AQUÍ, las Pandemias se pintan de arco iris…, de morados… y se visten con harapos de picaresca estudiada.



AQUÍ, las muertes, en mayores, se disfrazan de eutanasia y los fracasos en cunas de abortos sin futuro.



AQUÍ, la pobreza es "estructural", "transversal" y "lineal” con olas y curvas.



AQUÍ, el paro, las necesidades, el hambre... son estadísticas sin carné, ni carne ni hueso... son el venga usted mañana.



AQUÍ, en eterna PANDEMIA, nos regalan historias televisivas de desgracias "filio- carrasqueñas", cuentos de “rica transparencia milagrosa" social-comunista y, como consuelo, PROMESAS de vacunas "futuribles".



AQUÍ, el gobierno y su cátedra de asesores, se olvidan del REGISTRO CIVIL, copado por pobreza llena de NIF, CIF y NUEVAS NOMENCLATURAS.



Por todo ello, señores, AQUÍ no se gana ninguna guerra ni se supera ninguna pandemia.



AQUÍ, señores, los “generalitos políticos” comen y beben con la prepotencia de los “caudillos populistas”



