Metáfora para el 4 de Mayo

viernes, 26 de marzo de 2021, 13:13 h (CET) Aún no se ha iniciado la campaña electoral para las elecciones y los miedos florecen, por ello los poderes fácticos, entiéndase Iglesia, IBEX35, grandes inversores, Constructoras…. con sus representados en el Congreso de los Diputados y en las Comunidades Autónomas y con los medios que controlan, han iniciado una feroz campaña contra PODEMOS en Madrid, como explico en mi anterior escrito «Todos contra uno» https://www.vitrubio03.es/?p=7964, la importancia de Madrid es vital porque podría ser la ficha del dominó para el resto de CCAA, y estos medios no ocultan sus maniobras, solo entrevistan a Más Madrid, PSOE, Cs, PP, vetando a los portavoces de PODEMOS, excluyendo en sus Tv a los portavoces de PODEMOS, pero la desvergüenza es la colaboración de partidos que se precian de progresistas, a ellos también les escuece los logros de UP en el Gobierno de Coalición y la resonancia entre el electorado, por lo que intentarán sobre todo descalificar a Pablo Iglesias, él es el objetivo.



Se explica mejor esta situación con la Metáfora de autor desconocido «La carreta vacía», donde se describe la vanidad de estos personajes que se prestan a ello frente a PODEMOS.



