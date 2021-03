Conoce por qué debes practicar la meditación si eres emprendedor

Juan Carlos Mostajo, creador de Mostylion y del Club Mostylion, nos trae información interesante sobre la meditación para emprendedores.

Así que, si eres emprendedor, debes quedarte a leer lo que tenemos para ti en nuestro artículo. No te pierdas ninguno de los detalles, y aprovecha cada tip.



Importancia de la meditación en la actualidad

Podríamos decir que esta es la época de oro de la meditación o, al menos, en el mundo occidental. Y es que esta práctica viene realizándose desde hace milenios, pero hoy en día es que ha tomado mucha más relevancia.



Pero, ¿por qué sucede esto? La razón es que el mundo actual es muy ajetreado y estresante.



Hay muchas cosas en qué pensar: cómo ganar más dinero, conseguir un buen trabajo, estudiar y trabajar simultáneamente, crisis económicas, desempleo…



Esto afecta principalmente a los emprendedores, quienes, según Juan Carlos Mostajo, tienen tendencia al estrés. Son muchas razones para estresarse, y he ahí la razón por la que meditar ha tomado auge.



Esta práctica permite encontrar una “solución”, o al menos, evita el estrés de quienes la practican.



Pero, ¿qué es la meditación en sí?



La práctica de este arte milenario consiste en obtener un estado mental de paz y serenidad. Lo que se busca es entrenar a la mente para enfocarse en alcanzar estados de relajación.



Entonces, la meditación se trata de un conjunto de disciplinas que, en resumen, buscan reducir el estrés de sus practicantes.



Además, se busca también que las personas logren tener un mejor control sobre sus emociones. A su vez, se busca que estas prácticas tengan una influencia positiva en la toma de decisiones de cada practicante.



Por ello, muchas personas de renombre acuden a estas prácticas. Y, en particular, es importante, tanto para grandes empresarios, como para emprendedores.



Sin embargo, Juan Carlos ha notado a través de su trayectoria como emprendedor y meditando, que los emprendedores sufren una falta de meditación.



Por esta razón queremos contarte cómo Juan Carlos tiene diseñado un curso que te puede beneficiar como emprendedor. Sigue leyendo para enterarte.



Beneficios de meditar sobre la salud

Es tanta la gente que recurre a meditar que es bastante pertinente preguntarse si se trata de un timo, o si realmente es algo bueno. Asimismo, antes solo se destacaba la importancia de meditar para empresarios y emprendedores.



Entonces, surge la siguiente pregunta, ¿cualquiera puede meditar y aun así obtener ventajas? Y además de ello, también te podrías preguntar, ¿son reales los beneficios de la meditación?



En este caso, Juan Carlos nos habla de su experiencia, y es afirmativo. La meditación ha logrado darle un buen enfoque durante su trayectoria profesional y como emprendedor.



Uno de los puntos positivos que resalta es la capacidad de desestresarse por medio de esta práctica.



En particular, favorecen bastante a los emprendedores, pero todos aquellos que mediten igualmente pueden sacarle provecho gracias a que:



Se reducen los niveles de depresión en personas que la padecen. Se puede reducir la intensidad de los ataques de ansiedad, y su frecuencia. Reduce el estrés y sus efectos nocivos en la salud. Aumenta el positivismo. Es decir, hace que los practicantes sean más optimistas. Se refuerza la capacidad de enfocar la atención y la memoria.



Beneficios para emprendedores A lo largo de su trayectoria, Juan Carlos ha asistido a diferentes cursos y eventos sobre meditación, y por ello hace énfasis hacia los emprendedores. Al igual que con los diversos equipos de trabajo en general.



Ha identificado que estas personas carecen del tiempo para enfocarse en meditar. Así, los emprendedores pueden caer mucho en el estrés de estar todo el día pensando en la gestión de equipos y planear nuevos proyectos.



Al haber estudiado y practicado tanto el tema, sabe que el principal beneficio que se obtiene es la capacidad de enfocarse. Pero no solo en un proyecto, sino también en la forma de pensar.



No obstante, meditar no solo ayuda a enfocar tu atención en un objetivo, sino también a reprogramar tu mente. También te puede ayudar a:



Reforzar la autoestima: Es importante para todos tener una buena autoestima, y en particular, es muy necesario para los emprendedores. La meditación te ayudará a reforzar tus habilidades y aptitudes.



Manejar la ansiedad: Los emprendedores viven naturalmente con mucho estrés, y a veces no saben cómo lidiar con la ansiedad. Meditar puede ayudar a saber qué te la causa, y cómo controlarla a tu favor.



¿Cómo se beneficia el equipo?

Un equipo de trabajo puede sacar enormes ventajas si implementa la meditación como hábito entre sus integrantes.



Esto es fundamental para todos los emprendedores, ya que les va a permitir llevar a cabo una buena gestión del negocio. Entre los puntos positivos de esta práctica encontrarás:



Genera mayor empatía: Para los emprendedores es primordial saber empatizar. Gracias a la meditación emprendedora se puede entender mejor las emociones del equipo, tanto trabajadores como socios.



Te hace más productivo: Ayudar a enfocar la mente en un objetivo, se puede ser más productivo. Además, la meditación también estimula la resolución de problemas; algo fundamental para líderes de proyectos.



Estimula tu proceso creativo: Dado que meditar te ayuda a centrarte en tus objetivos, te abstrae de las distracciones. A su vez, te permite cambiar el enfoque que tienes de lo cotidiano, estimulando la creatividad.



Reduce la influencia de tu ego: Meditar ayuda a mantener tu visión de lo que eres, y no de lo que tu ego te dice que eres. De esta manera, se evita el mal juicio sobre ti mismo en caso de un fracaso.

Mejora la toma de decisiones: Dado que la meditación permite enfocarse en un objeto u objetivo, estimula la toma de decisiones. Así, cuando un emprendedor se enfrenta a una decisión difícil, meditar será una buena ayuda.



Todo esto y mucho más influirá positivamente en el equipo, ya sea directa o indirectamente.



Por un lado, los beneficios directos los recibirán quienes recurran a la meditación de forma activa.

Solo necesitando 10-15 minutos al día. Así que, si eres el/la líder de tu equipo, meditar te caerá de maravilla y mejorará muchísimo tu gestión.



Por el otro lado, el equipo se beneficia indirectamente. Esto dado que los líderes podrán abordar de forma más eficaz y también más empática las diferentes circunstancias a las que se enfrente el proyecto.



Lo que propone Juan Carlos sobre la meditación emprendedora

Con todo esto en mente, Juan Carlos Mostajo diseña un curso que puede ayudar a los emprendedores a implementar la meditación emprendedora en sus proyectos.



¿Qué puedes aprender en él? Algunas de las cosas que podrás aprender se centran en focalizar tu atención en tus objetivos; reprogramar tu mente; enfocarte en alcanzar la abundancia; y mucho más.



A través de este curso podrás aprovechar todos estos beneficios al meditar porque ha sido creado especialmente para los emprendedores.



Es probable que no estuvieras al tanto de que la meditación puede aportarte mucho más de lo que imaginabas.



Y, con el curso de Juan Carlos Mostajo, podrás beneficiarte aún más gracias a la reprogramación neuronal en la que hace enfoque.



Se trata de un curso diseñado especialmente para los emprendedores, para ayudarles a focalizar su mente en el logro de sus objetivos.



Para tener más detalles sobre todo lo que Juan Carlos puede enseñarte, solo necesitas seguirlo en su cuenta de Instagram y ver su contenido.