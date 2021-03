Alzheimer y CBD ¿una esperanza real para los afectados? El Alzheimer es una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes en todo el mundo. Ahora se sabe que el CBD podría ser un gran aliado contra este problema Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 25 de marzo de 2021, 12:05 h (CET) La moda del CBD online y sus múltiples aplicaciones ha hecho que, durante los últimos años, se hayan realizado estudios de sus efectos respecto a otras importantes afecciones, especialmente aquellas que aún no tienen remedio. Una de ellas es el Alzheimer, enfermedad que se estima que afecta a 50 millones de personas a lo largo y ancho del globo. Un número que, con el pasar de los años, sigue en aumento.

Es un trastorno neurodegenerativo que desencadena un severo deterioro cognitivo, depresión, perdida de memoria a corto y largo plazo, psicosis, comportamientos agresivos, etc.



Sin fármacos, ni tratamientos efectivos

Debido a sus severas consecuencias para la salud, se llevan estudiando durante los últimos 30 años distintos tipos de terapias o fármacos para combatir el Alzheimer. Sin embargo, los resultados han sido poco alentadores: solo existen terapias que reducen algunos síntomas.



Es decir, aún no existe una cura o tratamiento que pueda revertir o, al menos, detener el desarrollo de esta enfermedad. Por ello, se siguen estudiando otras terapias alternativas con la finalidad de conseguir mejores resultados.



Cannabidiol o CBD

El cannabidiol o CBD es uno de los componentes más importantes de la planta de cannabis. De hecho, ha sido utilizado en múltiples ocasiones con fines terapéuticos debido a sus beneficiosos efectos para la salud.



Se ha propuesto el uso de cannabis en altas dosificaciones para tratar la enfermedad del Alzheimer en un estudio desarrollado por el Dental College of Georgia, cuya la finalidad es determinar los beneficios del cannabidiol para el cerebro afectado por el Alzheimer.



Restaura las proteínas dañadas

En el estudio experimental desarrollado, el cerebro con Alzheimer fue sometido a una elevada dosificación de cannabidiol durante dos semanas. El tiempo estipulado permitiría observar diversos cambios a nivel cerebral y, efectivamente, así fue.



De acuerdo con los científicos involucrados en el experimento, el tratamiento con altas dosis de CBD es capaz de mejorar los niveles de dos proteínas cerebrales: la TREM2 y IL-33.



Ambos componentes proteicos son esenciales para el cerebro porque estimulan la limpieza profunda de desechos, células muertas y cualquier toxina que pueda influir negativamente sobre la función cerebral y nerviosa.



Posibles mejoras en pacientes con Alzheimer El Alzheimer es un trastorno degenerativo que causa diversas alteraciones en el cerebro. Según expertos en el área, dicha enfermedad neurodegenerativa provoca una considerable disminución de las proteínas IL-33 y TREM2.



Es decir, se ve afectado todo el proceso de limpieza del cerebro y puede vincularse con el deterioro cognitivo o la aparición de los síntomas. Sin embargo, la dosificación con CBD podría contrarrestar y normalizar los niveles de estos componentes proteicos, de manera que pueda detener o retardar la evolución de la enfermedad.



A pesar de que el estudio es completamente experimental, se espera comenzar una fase clínica para observar con mayor certeza todo lo que ocurre en el tratamiento con CBD para el Alzheimer.



Beneficios del CBD para el Alzheimer

El cannabidiol ha demostrado ser un gran aliado para la salud mental y nerviosa. De acuerdo con las evidencias científica, el CBD puede activar diversos receptores cerebrales que pueden contrarrestar algunos síntomas de la enfermedad como el deterioro del ciclo de sueño, problemas de apetito, problemas conductuales, etc.



Otros estudios también han demostrado cualidades antinflamatorias y antioxidantes por parte de productos como las flores de CBD. Ambas propiedades son vitales para prevenir el Alzheimer, ya que se vincula el estrés oxidativo y las inflamaciones crónicas con un mayor riesgo a desarrollar esta enfermedad neurodegenerativa.



Asimismo, el cannabidiol parece estimular el tejido neural para retardar o disminuir la intensidad de las consecuencias neurológicas del Alzheimer. Aún se necesitan más investigaciones al respecto, pero, sin duda, el CBD destaca como una prometedora terapia alternativa para contrarrestar la enfermedad del Alzheimer. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Alzheimer y CBD ¿una esperanza real para los afectados? El Alzheimer es una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes en todo el mundo. Ahora se sabe que el CBD podría ser un gran aliado contra este problema Amazon Prime Video muestra en primicia el set de rodaje de 'Un Asunto Privado' La serie de 8 episodios creada por Teresa Fernández Valdés, Ramón Campos y Gema R. Neira, que combina drama, comedia, romance y acción, estará disponible próximamente en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios El retraso en el diagnóstico de la cefalea en racimos en España es cercano a los 5 años Un 50% de los pacientes con cefalea en racimos no recibe el tratamiento preventivo adecuado Unas 25.000 personas padecen narcolepsia en España 18 de marzo: Día Europeo de la Narcolepsia Salud mental y COVID-19. Un año de pandemia La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA lanza una campaña en la que visibiliza el empeoramiento de la salud mental