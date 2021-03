Van Morrison presenta 'Only A Song', el primer single adelanto de su nuevo disco

Tras anunciar el lanzamiento de su nuevo proyecto y publicar 'Latest Record Project', el single homónimo que da nombre a su 42º álbum, Van Morrison nos trae hoy 'Only A Song', la primera pincelada de lo que será su nuevo álbum, 'Latest Record Project: Volume 1', que verá la luz el 7 de mayo a través de Exile / BMG.



'Only A Song' canaliza el amor del norirlandés por el blues, R&B, jazz y el soul en una canción dinámica y absolutamente contemporánea, que comienza con una caja de ritmos y una melodía de saxo que ondea entre el blues y el rock'n'roll. Un tema que demuestra el gran talento de un artista que no para de sorprendernos con su integridad y su distinción: Van Morrison en todo su esplendor.



Este nuevo LP llega con 28 temas con los que el británico pretende indagar en nuevos sonidos y estilos, intentando huir de sus temas más emblemáticos. "He hecho 500 canciones, tal vez más, así que ¿hola? ¿Por qué se siguen promocionando las mismas diez? estoy tratando de salir de mi zona de confort", confiesa.



Y de esta constante renovación surge 'Latest Record Project: Volume 1', un proyecto que empezó a germinarse durante el aislamiento en plena cuarentena y ante la imposibilidad de salir de gira. Horas y horas frente al piano, guitarra y saxofón que han dado como resultado una gran cantidad de material nuevo que brilla con franqueza y vitalidad auténticas.



Nuevas composiciones en las que encontraremos ese sentimiento romántico y esa calidez nocturna por la que todo el mundo ama a Van Morrison, el artista que nunca para.