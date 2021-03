Sérums antiedad Novedades 2021 Ana Ruiz de Infante

miércoles, 24 de marzo de 2021, 11:51 h (CET) El sérum se ha convertido en un Must have que no puede faltar en toda rutina facial diaria, altas concentraciones de activos que actúan sobre nuestra piel de manera más efectiva…. Hoy os traigo por aquí las últimas novedades, los lanzamientos más cool de estos días:



Nuevo PREVAGE ANTI-AGING DAILY SÉRUM 2.0 de ELIZABETH ARDEN



Elizabeth Arden y su familia Prevage llevan más de 15 años sorprendiéndonos, desde su primer lanzamiento en 2005 han ido superándose año tras año mejorando poco a poco sus fórmulas, y en esta ocasión no ha sido menos, el nuevo Daily sérum 2.0 Prevage Anti-Aging, promete ser todo un bombazo.



Una revolucionaria formulación con 4 veces más poder antioxidante, en el que se combina Idebenona, el antioxidante más potente existente en la actualidad, con 10 poderosos ingredientes con el que se consigue revertir visiblemente los signos de envejecimiento y ayudar a proteger de los daños ocasionados por los factores medioambientales.



La Idebenona originalmente fue descubierta por una compañía farmacéutica Japonesa, inicialmente como tratamiento de algunas enfermedades como el Alzheimer, y aterrizó en la cosmética de manera accidental, cuando un investigador comprobó su extraordinaria capacidad para combatir las agresiones que ocasionan los radicales libres en la piel.



Se ha demostrado que Idebenona no sólo protege la piel de los impactos medioambientales, sino que también ayuda en el proceso de reparación natural de la piel y la rejuvenece.

Los resultados son inmediatos:



Mejora la luminosidad, uniformidad y textura Se frena el estrés oxidativo Protege de los factores del exposoma Se corrigen: Las líneas de expresión Las arrugas y manchas La falta de firmeza y elasticidad.



Modo de aplicación: Diariamente, mañana y/o por la noche, después de una limpieza facial, dosificar una pequeña cantidad de producto y extender uniformemente sobre la piel del rostro y escote. A continuación aplicar el resto de productos de cuidado facial.



PVP 50ml: 240€

REVITALIFT LASER SÉRUM DE NOCHE CON RETINOL PURO L’Oréal Paris nos ha presentado en estos días su nuevo Revitalift Láser sérum de noche, un sérum en el que el Retinol es el protagonista, el activo icónico favorito entre los dermatólogos gracias a su gran eficacia.



Cuando hablamos de eliminar arrugas y luchas contra los signos de la edad, los retinoides son las moléculas más recomendadas en dermatología debido a su capacidad superior para promover la capacidad regeneradora de células desde el interior.



Pero aunque se trata de uno de los ingredientes anti-edad más poderosos, el retinol también es inestable, lo que puede hacer que hasta un 40% del ingrediente se pierda incluso antes de la apertura.

La novedad de este producto es que proporciona tres veces más retinol puro a la piel que los retinoles de la generación anterior con la misma concentración, penetrando en la piel de manera más eficaz. Ofrece el equilibrio perfecto de retinol puro ultra-concentrado en un 0.2% con un trío de ingredientes de origen natural: ácido hialurónico, glicerina y aceites ligeros para contrarrestar cualquier posible efecto asociado al retinol, como la sequedad. Además, ha recibido el sello de aprobación de un panel internacional de dermatólogos.



Consejo de uso: Aplicar 3-4 gotas sobre el rostro limpio y seco por la noche antes de la crema hidratante. Siempre que se usa Retinol se recomienda empezar gradualmente: 1ª Semana: aplicar 2 noches por semana. 2ª semana: aplicar una noche sí y otra no. 3ª semana: aplicar cada noche si la piel lo tolera. PVPR: 20,90€



NUEVO SILYMARIN CF DE SKINCEUTICALS Las pieles grasas están de enhorabuena, la firma Skinceuticals ha lanzado un nuevo sérum especialmente formulado para este tipo de pieles con tendencia acneica. Silymarin CF es un potente sérum antioxidante con Vitamina C, que proporciona una avanzada protección medioambiental, y ayuda a mejorar los signos visibles de la edad, minimizar los poros, reducir el exceso de grasa, alisar la textura de la piel y reducir las arrugas.



La combinación de Vitamina C con 0,5% Silimarina, 15% ácido L-ascórbico y 0,5% ácido ferúlico, ha demostrado clínicamente proporcionar una protección ambiental avanzada frente al daño causado por los radicales libres que provocan la oxidación de la grasa de la piel favoreciendo la aparición de imperfecciones y de signos visibles de la edad.



Además contiene 0,5% de ácido salicílico para reducir y ayudar a prevenir las imperfecciones.

Cómo usar: Aplicar por la mañana, después de limpiar la piel, 4-5 gotas sobre la piel seca de rostro, cuello y escote antes de cualquier otro producto de cuidado de la piel.



Completa tu rutina con un fotoprotector de Skinceuticals. Utilizados en combinación, un antioxidante de Skinceuticals y un fotoprotector de amplio espectro, proporciona una doble protección frente a los signos visibles de la edad causados por agresores medioambientales.



