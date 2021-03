Se acerca el verano: todo lo que debes saber al adquirir un equipo de aire acondicionado

El verano es sinónimo de relajación y descanso, pero también de calor. Si no se cuenta con un aire acondicionado, o el que se tiene en casa está dañado u obsoleto, es el momento de revisar las opciones y comprar uno para mitigar las altas temperaturas que están por llegar. Es importante conocer algunos aspectos para elegir el que mejor se pueda adaptar a las necesidades.

La época de verano es sinónimo para muchos de relajación y vacaciones, sin embargo, esto puede verse opacado por el calor, tanto fuera como dentro del hogar. Si no se cuenta con un aire acondicionado, o el que se tiene está obsoleto o dañado, los meses previos al verano son el momento justo para ver las opciones disponibles y adquirir este equipo indispensable para el hogar.



Las horas más críticas en las épocas de calor dentro de la casa son desde las 12:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. El sofoco puede llegar a ser bastante perjudicial, sobre todo para las personas mayores, o en general, quienes padezcan alguna afección en particular, la cual puede agravarse al pasar largos periodos de calor. Esta situación puede evitarse con un aire acondicionado acorde con las condiciones del espacio y teniendo en cuenta los requisitos de los habitantes del hogar.



Además de refrescar los ambientes, el aire acondicionado purifica el aire y elimina los malos olores que suelen estar presentes en los espacios.



Pautas para elegir un aire acondicionado

Son muchos los aspectos a tener en cuenta al momento de elegir un aire acondicionado, de tal manera que sea funcional y cubra las expectativas de climatización que se tengan. Cada vivienda no es igual, por lo que se deben considerar diversas variables, esto indicará las pautas a seguir.



En primer lugar, se debe seleccionar la potencia, definida en frigorías, lo que dependerá del tamaño del espacio a climatizar o la cantidad de estancias que se quieran refrescar. Un equipo con pocas frigorías no tendrá el rendimiento esperado en un espacio grande, mientras que uno con muchas frigorías representará un desperdicio energético si se coloca en una estancia pequeña.



Es importante, además, definir qué tipo de aire acondicionado se pretende adquirir, ya que existen diversos modelos ajustados a necesidades diferentes. Por ejemplo, para quienes no tienen preinstalados conductos de climatización, lo ideal será decantarse por un modelo split o fijo.



Por otro lado, un aparato de tipo portátil será ideal para quienes viven en un espacio pequeño alquilado en el que no se pueden hacer obras; mientras que uno de ventana será bastante eficiente en lo que respecta a refrigeración, pero más ruidoso en comparación con el split.

Y es que, precisamente, un aspecto también importante a considerar al momento de elegir un equipo de aire acondicionado debe ser el nivel de ruido; lo ideal es que no supere los 24 decibelios.



El tema de la refrigeración eficiente es otro aspecto a tener en cuenta. El equipo ideal será aquel que aporte un nivel de enfriamiento rápido y que dure más tiempo sin consumir mucha energía. En este sentido, será importante revisar la clasificación de estrellas que tenga el aire acondicionado, ya que cuanto más alta sea, más eficiente será el equipo y menor su consumo de energía.



De igual manera, será importante tener en cuenta el presupuesto disponible y en ese sentido orientar la búsqueda. Se pueden conseguir en el mercado aparatos de aire acondicionado con una excelente relación calidad-precio, incluso de buenas marcas.



Una recomendación puede ser recurrir a tiendas especializadas y con trayectoria en sistemas de climatización, que además de ofrecer equipos de primeras marcas con precios competitivos, brindarán el asesoramiento necesario para elegir la mejor opción de acuerdo al espacio físico y al resto de las variables que se deben considerar.



Además, ofrecen planes de financiación a medida, para que además de los precios asequibles, los clientes tengan la opción de poder pagar en cuotas con las mejores condiciones.