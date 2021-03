Antología “Las Orillas de la Esperanza”, poetas invitados de América y Europa ​Para esta antología no se hizo convocatoria abierta en redes sociales, los editores decidieron hacer invitación privada a cada participante Carlos Javier Jarquín

lunes, 22 de marzo de 2021, 10:31 h (CET) Este domingo 21 de marzo a las 10: am Nicaragua / 11:am Ciudad México /18: pm España, oficialmente se estará presentando de manera virtual la antología: “Las Orillas de la Esperanza”, este proyecto ha sido realidad gracias a la editorial Ayame Editorial (México) y Editorial R de Rarezas de España. En este libro se cuenta con la participación de 69 voces poéticas de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Grecia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. La actividad se realizará a través de Facebook Live. Tuve el grato privilegio de escribir el epílogo y con mucho gusto lo comparto. Este libro desde este 21 de marzo estará disponible en Amazon.



El mundo virtual ha llegado para inspirar, para unir y por supuesto compartir en distintos formatos y plataformas digitales, lo que tanto nos gusta, con personas a las que nos une la misma pasión. Desde que nacieron las redes sociales, se han convertido en el eslabón idóneo para conocer a nuevos amigos de esta era tecnológica, “amigos cibernéticos”, algunos de los cuales llegan inesperadamente a cambiarnos la vida, a través de sus enseñanzas e increíble influencia; quien no sabe utilizar el encanto de este siglo, desperdicia su preciada existencia, la Internet nos brinda la oportunidad de tener amigos a larga distancia que crean “magia” por medio de lo que hacen, por ejemplo; a quienes nos gusta escribir tenemos contacto con escritores, poetas, artistas, editores y periodistas.



El año 2020 protagonizó mucho dolor, nostalgia e infinito mar de preocupaciones, pero entre tanta desesperación e incontenibles lágrimas, millones de personas en todo el planeta tuvieron la iniciativa de emprender proyectos que quizá nunca antes habían tenido la oportunidad de empezar, es sorprendente que en el momento más difícil de la historia, a causa de una epidemia planetaria, muchos han tenido éxitos, especialmente quienes pensaron y decidieron apostar por el mundo virtual e invitaron a amigos de otros países ha realizar proyectos, con el único objetivo de expresar al mundo lo que tanto necesita; amor, unidad, solidaridad y genuina hermandad, con espíritu cautivador esos proyectos han tenido grandes resultados desde mediados del “año pandémico” y durante el inicio del 2021.



En el trascurso del año pasado tuve el privilegio de recibir numerosas invitaciones, relacionadas al ámbito cultural, editorial, literario y artístico, algunas eran para participar y otras, para darles difusión internacional en alguno de los medios donde soy columnista; pero también recibí invitaciones fascinantes, para ser parte del equipo organizador de dichos proyectos o eventos, alguna de las cuales con gusto acepté; como la de la poeta, escritora, gestora cultural, empresaria y editora mexicana Ana María Ayala, quien me invitó a unirme a la compilación de una antología poética que estaba organizando en complicidad con el editor, escritor y poeta español Juan Andrés Pastor Almendros, titulada: “Las Orillas de la Esperanza”, en alusión a los dos continentes, maravilloso proyecto al que me uní inmediatamente, ampliando a la vez la invitación a amigos escritores que cuentan con la calidad literaria necesaria, para enriquecer el proyecto.



Para esta antología no se hizo convocatoria abierta en redes sociales, los editores decidieron hacer invitación privada a cada participante, logrando unir a 69 poetas de América y Europa, quienes se dan cita en esta hermosa obra que contiene textos, tanto de escritores de renombre internacional como de poetas emergentes con el objetivo común de hermanarse a través de textos con calidad.



Notablemente la temática que predomina en este libro es inspirada en el Covid-19. Sus compiladores se han entregado con amor, pasión, delicadeza e indescriptible cariño para hacer realidad este proyecto. Desde estas líneas aprovecho el espacio para felicitarlos por la sublime labor que han realizado y de igual manera felicito a cada uno de los invitados que desde el inicio creyeron en esta fulgente iniciativa, gracias Ana Ayala por tu agradable invitación.

