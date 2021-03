Selectividad política, asignatura pendiente de nuestra España ​La degeneración y degradación de los principios éticos de buena gobernanza ha pulverizado el proyecto original de conviviencia social Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

viernes, 19 de marzo de 2021, 12:27 h (CET) Nunca estuvieron los que el pueblo hubiera querido.



Nunca elegimos con la posibilidad de seleccionar. Nunca los que no sabían se fueron honradamente.



Todo grupo busca un líder que reúna las características que el grupo entienda necesarias para su gobernanza, para su control y para sus objetivos.



Quizás, los cauces naturales, la política les ha desvirtuado, les ha desviado e incluso, en algunos casos, hasta les ha sellado para evitar su crecimiento.



Esa es una realidad, porque los orígenes de la política tienen una base principal: la CONVIVENCIA DEFINIDA Y ACORDADA por el PUEBLO.



El pueblo, la sociedad, son los que han “creado” a los políticos al objeto de llevar a cabo ese principio, mediante NORMAS, LEYES y REGLAMENTOS, asimismo PACTADOS y ACORDADOS para bien de la COMUNIDAD.



La “degeneración y degradación” de los principios éticos de buena gobernanza ha pulverizado el proyecto original de CONVIVENCIA SOCIAL.



La historia nos ha dejado claro que no hemos sabido ni buscar, ni seleccionar, ni elegir a los mejores para GOBERNAR y como consecuencia los elegidos no han sabido, a su vez, buscar a los mejores técnicos para cada materia.



Ahora, corridos muchos calendarios, queremos arreglarlo inventando una “Ley de Transparencia”, que lo único que nos muestra, y no siempre, son los borrones y tachones de muchos curriculum.



La Sociedad está comenzando a reaccionar y gotean, poco a poco, movimientos cívicos independientes, al objeto de “intentar” volver a los orígenes, limpiando de inmundicia los pozos negros y comenzar a restaurar las bases de CONVIVENCIA DEFINIDAS y ACORDADAS por el pueblo.



Quizás, si se consigue, el pueblo podrá seleccionar a las personas para que, en los estamentos públicos, estén los que, verdaderamente, el pueblo haya querido.

Quizás, también, si “rezamos mucho”, consigamos que los que no saben se vayan voluntariamente. (Hay que rezar mucho).

Dejemos que las reglas que el pueblo elija sean respetadas y castiguemos con la defenestración social a los que lo impidan.

MUTATIS MUTANDIS, esto SÍ QUE SERÍA UNA AUTÉNTICA REVOLUCIÓN. Comentarios casas viejas 19/mar/21 13:37 h. "La sociedad está comenzando a reaccionar", dice el articulista. Pensar eso es creer en los Reyes Magos, con todos los respetos. Y en cualquier caso si eso fuera así es demasiado tarde. Solo hay que pensar que dentro de nada se cumplirá el 34º aniversario de la célebre "setencia" de jerezano Pedro Pacheco sobre la justicia. La que con el tiempo ha llegado a crear "Doctrina", la que tiene plena vigencia. Al punto que no se descarta según fuentes por lo general bien informadas que el TJUE nombre al citado como observador avanzado para asuntos de justicia. Y apunto de cumlirse el 2º de la escritora Almudena Grandes: "La justicia me da asco". Vamos a ver, hay un 76% que no cree/confia en la misma. Ni por el forro, que diría el señorito del tractor transportando nueces cascadas de temporada baja mientras el portavoz del PNV sigue con su especialidad, los sablazos al gobierno de turno cada vez que se deja caer por Madrid. ¿Que se puede esperar de una país donde cadenas dentales como iDental extraen dientes sanos para cobrar los implantes?. Donde el Jaguar de la cegata ex ministra del PP Ana Mato no aparece. Donde los liberados sindicales de la Andalucía del voto cautivo distinguen un gambón de Huelva de una gamba de Sanlucas en menos de lo que tarda un cura loco en santiguarse. Y luego tenemos a la podrida clase/casta politica podrida hasta el tuétano. Por eso urge que la ONU nombre a un relator (tutela) para asuntos de justicia. en cualquier caso es el precio a pagar por vivir en un país en la órbita de los Estados fallidos. Como Somalia sin ir mas lejos. Y en ese plan. Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Selectividad política, asignatura pendiente de nuestra España ​La degeneración y degradación de los principios éticos de buena gobernanza ha pulverizado el proyecto original de conviviencia social ​Iglesias baja a la arena de Madrid Madrid tiene la oportunidad histórica de borrar a esa impresentable chusma que odia la democracia y teme la voz de las urnas ​Un bolchevique intenta, desde Madrid, imponernos su particular revolución comunista Pablo Iglesias, bloqueado en el Gobierno, busca el poder desde el bastión del PP en Madrid ​Un año de pandemia A estas alturas de la pandemia es incomprensible que haya reuniones de cantidad de personas El observatorio