¿Qué es el masaje sensorial o californiano? por ZENTOPIA Comunicae

jueves, 18 de marzo de 2021, 17:53 h (CET) El masaje sensorial californiano es un tipo de masaje muy relajante. Originado cerca de San Francisco (California) en torno a la década de los 70, el masaje sensitivo o californiano tiene como objetivo no sólo lograr el bienestar del cuerpo, sino, sobre todo, conseguir un "reequilibrio" entre los planos físico y espiritual A veces, a este tipo de masaje sensitivo se le llama también "masaje psicosomático" o "masaje psíquico", porque es un tipo de masaje que pretende hacer que el cuerpo "entre en contacto" con la mente, con el fin de lograr el bienestar de todo el cuerpo, y luego del individuo.

Según la filosofía de este tipo de tratamiento, el masaje sensitivo y el contacto que inevitablemente se crea entre el masajista y la persona masajeada, debe ser una importante experiencia sensorial capaz de generar bienestar.

No es casualidad que, entre las muchas definiciones, este masaje se llame también "masaje del alma".

Inicialmente, este masaje se practicaba como parte de terapias de grupo, en las que las personas se masajeaban entre sí con la intención de buscar el equilibrio con su propio cuerpo y el de los demás, para encontrar una especie de bienestar compartido. Sin embargo, hoy en día el masaje californiano es una de las técnicas de masajes más comunes en el mundo y es realizado por masajistas experimentados en un contexto individual y no en grupo.

El masaje sensitivo o californiano se diferencia de los demás métodos existentes porque se centra, más que otros, en el concepto de contacto y relación.

Sus movimientos, de hecho, se centran esencialmente en abrazar y envolver a la persona que se somete a esta técnica. Este método implica un proceso terapéutico en el que el paciente se reencontrará con la integración completa de su autoconciencia, de hecho, este tipo de masaje pertenece a la categoría de masajes relajantes, manipulación que se origina a partir de diferentes tipos de tratamiento.

El masaje californiano se caracteriza por movimientos envolventes, fluidos y relajantes. La característica principal del masaje californiano es la relación entre el paciente y el masajista.

El profesional, de hecho, debe ser capaz de comprender las necesidades y ayudar a superar los miedos de forma "afectiva suave" y sincronizada con la respiración.

El masaje sensitivo sirve para recuperar, procesar e integrar experiencias que sólo parecen ser inexistentes, de manera que se recupere la plenitud expresiva de la vida.

El masaje californiano se practica sobre la piel desnuda y es necesario utilizar un aceite para que los gestos sean más fluidos. Los movimientos fluidos, ligeros o más profundos, envuelven y dan forma a todo el cuerpo, concentrándose en la epidermis. Gestos lentos, suaves y amplios caracterizan este masaje y hacen que las manos realicen casi una armoniosa coreografía sobre el cuerpo.

La relajación es el objetivo del masaje californiano. Esta manipulación está dedicada, de hecho, a los que quieren abandonarse y encontrar la armonía perdida. Por lo tanto, la suavidad de los movimientos favorece la relajación, que es especialmente beneficiosa para las personas estresadas y con exceso de trabajo.

El masaje aporta muchos beneficios para la salud, desde el punto de vista psicológico, potenciando la interiorización. Pero también desde el punto de vista físico.

¿Cuáles son los beneficios del masaje californiano?

En cuanto a los posibles beneficios ejercidos a nivel físico, están:

- Reducir la tensión muscular

- Favorecer y aumentar la hidratación y la elasticidad de la piel

- Promover y estimular la circulación linfática y sanguínea

- Promover la pérdida de peso

- Reducir las imperfecciones de la celulitis

- Promover la eliminación de toxinas

- Mejorar la digestión

En cuanto a los beneficios psíquicos, el masaje californiano es capaz de:

- Aliviar el estrés y la tensión

- Reducir los estados de ansiedad (claramente, en presencia de ansiedad no patológica)

- Contrarrestar los ataques de pánico

- Aumentar la autoestima

- Reequilibrar el sistema nervioso, ayudando al individuo que se somete a ella a restablecer un contacto positivo con su propio cuerpo

Dadas las características y objetivos que persigue, el masaje californiano puede ser recibido por cualquier persona que quiera alcanzar un estado de relajación total, tanto física como mental, encontrando la armonía entre y con su cuerpo y mente.

Sin embargo, en presencia de patologías particulares o en presencia de ciertas condiciones (por ejemplo, embarazo y lactancia), antes de realizar un masaje californiano, es necesario consultar a un médico.

El masaje californiano debe ser realizado por un masajista experimentado.

Este tipo de masaje se realiza con la ayuda de aceites perfumados, que se utilizan tanto para favorecer el deslizamiento de las manos sobre el cuerpo del receptor, como para promover la relajación a través del aroma del aceite utilizado.

Teóricamente, el masaje californiano debería recibirse completamente desnudo, sin embargo, considerando que esto podría crear vergüenza en algunas personas, haciendo inútil el mismo tratamiento que crearía incomodidad en lugar de una condición de relajación, como alternativa, se puede utilizar una toalla para cubrir las partes en las que no se realiza el masaje.

En general, una sesión de masaje californiano dura unos 60 minutos y se realiza siempre de forma total.

El masaje sensitivo o californiano en sí mismo no tiene contraindicaciones reales, sin embargo, hay ciertas situaciones en las que se debe evitar este tipo de tratamiento relajante, así como la realización de cualquier otro tipo de masaje. En detalle, el masaje californiano y otras formas de masaje no deben realizarse en presencia de:

- Traumatismos recientes y/o lesiones cutáneas

- Dermatitis y dermatosis

- Fiebre

- Enfermedades infecciosas

- Estados inflamatorios agudos

- Flebitis o tromboflebitis

- Edema de los miembros inferiores relacionado con la insuficiencia cardíaca

- Patologías del sistema nervioso central que causan espasticidad

- Necrosis de los tejidos

Hay que recordar que la realización del masaje californiano con determinados aceites aromáticos y/o aceites esenciales está contraindicada si el receptor tiene una alergia conocida a alguno de los productos utilizados por el masajista.

