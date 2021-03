¿Por qué es necesario contar con un transitario?

Las empresas que operan en el ámbito internacional tienen la necesidad de enviar y recibir mercancías. Las operaciones de exportación e importación son sumamente complejas y en ellas participan una serie de agentes. Para que todo se desarrolle con normalidad y no haya problemas de demoras u otros conflictos, se requiere de la presencia de una empresa transitaria.



El transitario es una figura que resulta clave en el mercado globalizado en el que nos encontramos.



Sobre todo porque los procesos que conllevan el transporte de mercancías internacional siguen siendo muchos y muy complejos. En ellos intervienen una serie de factores que, de no llevarse a cabo de forma óptima, pueden ralentizar la exportación o la importación.



La empresa transitaria hoy

Una de las empresas transitarias que realizan hoy su labor con más eficiencia en el territorio español es AM Cargo. Fundada en diciembre del 2011 y con capital 100% español, esta empresa no solo se ha afianzado en el mercado en tan poco tiempo, sino que además es una de las líderes en su sector.



AM Cargo es el claro ejemplo de la necesidad de contar hoy con una empresa transitaria. No en vano, esta empresa es la que se encargará de gestionar y organizar el transporte de mercancías, ya sea de forma terrestre, marítima o aérea. Un servicio totalmente eficiente, rentable y seguro para que se puedan ejecutar sin demora todos los plazos de la importación o exportación.



AM Cargo, como empresa transitaria, facilita todos los procesos de envíogarantizando que se cumple a la perfección todo lo estipulado por las partes antes de llevar a cabo el intercambio o la transacción. Por tanto, la figura de un transitario es sencillamente imprescindible y obligatoria en la actualidad.



Ventajas de contratar una empresa transitaria

La presencia de una empresa transitaria como AM Cargo supone una serie de ventajas para todas las partes implicadas en la exportación o la importación de mercancías.



Gestión de todo el papeleo y documentación

Tal vez la principal ventaja de contratar una empresa transitaria es que esta se encargará de gestionar todo el papeleo y la documentación relativa al transporte de mercancías. No presentar la documentación solicitada en los plazos y de forma adecuada, puede suponer un importante retraso en el envío o la recepción de las mercancías. AM Cargo, como empresa transitaria, se encargará de la gestión de los documentos para que se rellene y se presente todo el papeleo a su debido tiempo.



Servicio de asesoramiento profesional

Una de las razones por las que contratar a una empresa transitaria es porque esta tiene la suficiente experiencia en el sector. Los conocimientos profesionales con los que cuenta harán que el transporte de mercancías se lleve a cabo siempre de la forma más segura. Los clientes no tendrán que preocuparse absolutamente de nada. De hecho, recibirán asesoramiento sobre la mejor ruta a tomar, las mejores combinaciones disponibles, cómo se puede ahorrar en costes, etc.



Ahorro de tiempo

Los procesos de exportación e importación son muy complejos. Si la empresa emisora debe dedicarse a todos ellos, la pérdida de tiempo en el envío será considerable. Lo más recomendable, en estos casos, es contratar a una empresa transitaria que se encargue de todo. Al delegar este trabajo en un transitario, la empresa emisora podrá dedicarse a lo que realmente le interesa.



Gestionar los imprevistos

Es tal la complejidad en todo lo relativo al transporte internacional, que no es de extrañar que puedan surgir imprevistos. Cualquier pequeño problema o error puede, en el mejor de los casos, retrasar los envíos. La empresa transitaria podrá responder de forma rápida y eficaz a cualquier contratiempo. De hecho, suelen tener una excelente red de contactos para atender todas las incidencias de la manera más eficiente.



Eficiencia y rapidez

Una empresa transitaria como AM Cargo llevará a cabo cualquier transporte de mercancías internacional de la manera más rápida y eficiente. Además, en todo momento los clientes podrán conocer la situación de sus envíos y en qué situación se encuentran. De esta manera, tendrán una mayor tranquilidad y podrán garantizar al destinatario que la mercancía llegará en los plazos establecidos.



A tenor de todas estas ventajas, lo cierto es que la figura del transitario se antoja como imprescindible para cualquier transacción internacional. Su papel es muy relevante desde el inicio, ya que se encargará de gestionar todo lo relativo a la exportación o la importación, incluyendo la documentación, información sobre aranceles e impuestos, gestiones con los agentes de aduanas, etc.



Contratar los servicios de una empresa transitaria como AM Cargo facilitará la complejidad que supone el transporte de mercancías internacional. Todas las partes disfrutarán de la tranquilidad de saber que sus mercancías se hallan en las mejores manos y que los plazos de ejecución se podrán cumplir sin que se sufran demoras u otros imprevistos.