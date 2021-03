Gobierno del Paraguay: ¡Con reinante corrupción e impunidad!

El gran pensador paraguayo Benjamín Fernández Bogado, en su obra titulada: “A sacudirse, claves para la construcción de una nueva república” (2006) enfatiza: “la corrupción es un signo de la decadencia cuando no se lo combate frontalmente y la impunidad forma parte cotidiana de los hechos denunciados y que no reciben el castigo ejemplar que se espera. Y si seguimos solo gimiendo como el burro y no sacudiéndonos, la decadencia moral, ética, económica, política y social nos volverá naciones inviables en las que no solo no confiamos en invertir, sino que los de afuera solo verán una oportunidad para lo pérfido y lo ilegal.”



En conmemoración de su segundo año como presidente de la república, Mario Abdo-Benítez ha demostrado la actitud de un adolescente niño-cretino que apaña y da infinita protección a la reinante corrupción, impunidad, extorsión y empeorado dramáticamente los niveles de pobreza en todo el país.

El presidente Abdo-Benitez con su gran ineptitud, que ya lo conocen en su país como “zapatu-un-lado” (un solo lado del par de zapatos, o sea inútil), es el mayor defensor de la impunidad oficial, extorsión, contrabando a mansalva y – en sus primeros dos años de gobierno que acaba de cumplir este 15 de agosto – ha causado danos irreparables a la política exterior del Paraguay frente a los países que conforman la ASEAN, como Indonesia, Vietnam, Singapur y Corea del Sur. Además, el jefe de estado Paraguayo ya lleva cancelado tres veces su visita oficial a la República de Turquía tan solo en lo que fue el año 2019.



De esta manera, también decepciona internacionalmente perdiendo credibilidad frente al jefe de estado de Turquía debilitando el intercambio comercial y diplomático entre ambos países. ¿Para qué se gastó tanto erario publico abriendo y manteniendo costosamente la embajada en Ankara si solo crea desaires a su homólogo de la Republica de Turquía?



Asimismo, bajo la gestión de este charlatán, el Paraguay sigue manteniendo dos “Embajadas de Fantasía” en Suecia e Indonesia. Mientras la embajada paraguaya en Suecia está cerrada desde finales de 2013 y la Embajada Paraguaya en Indonesia se cerró a fines de 2014, el total del gran presupuesto para estas dos sedes diplomáticas sigue gestionándose al Ministerio de Hacienda en cada año fiscal como si existieran en la realidad!



El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)se viene quedando con estos grandes presupuestos por ya más de seis años además de engañar al mundo que siguen abiertas normalmente y figurando en su propia página oficial web: www.mre.gov.py (hasta hoy que publicamos este articulo) con direcciones, teléfonos y emails falsos de toda falsedad!



¿En que emplea este dinero el MRE? ¿Porque engaña al Ministerio de Hacienda cada año fiscal? ¿Y porque engaña al país y al mundo?



Estas realidades en el MRE, cuya sede es el mismo palacio donde antaño vivía el otro traidor de la nación paraguaya, Benigno López en 1860 (homónimo del actual corrupto ministro de hacienda y medio-hermano de Abdo-Benitez), ¡son la bofetada más ofensiva que “zapatu-un-lado” le pueda incurrir a su ya mala imagen diplomática mundial!



Lo más trágico es que autoridades del Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay por casi seis años no saben que la embajada del Paraguay en Yakarta no existe!! e inclusive en su Departamento de Servicio Exterior REDIEX no tienen el menor conocimiento que esta embajada está cerrada desde el 31 de diciembre de 2014 pues cuando se los consulta te salen con que están en fluida comunicación comercial con la Empapar Indonesia (?).



¡Para muestra un botón! Todo este gran engaño internacional es lo que vuelve al Paraguay un país fallido, gobernado por los vendepatrias e inútiles y como ya dijo el escritor Fernández: “se ha vuelto en el centro de la decadencia moral, ética, con endémica crisis económica, donde el Paraguay está envuelto por una deteriorada imagen internacional” que sigue pudriéndose cada día más bajo el bastón lleno de tiguaã de Abdo-Benítez; el mismo que reniega con vehemencia echar a sus corruptos ministros y así sigue rodeado por los más peligrosos saqueadores que poca veces vimos en Latinoamérica aunque su mentiroso slogan desde el día que asumió fue “caiga quien caiga limpiare la corrupción” (?)



La comunidad internacional tiene que mirar detenidamente la situación mentirosa con que este gobierno del Paraguay engaña a propios y extranjeros y tener mucho cuidado de prestarle dinero al gobierno más corrupto que Paraguay jamás ha visto pues sus retornos serán de la misma manera.