El Betis FS mira ya cara a cara al play-off (2-1)

Con épica y corazón. Así ha ganado hoy el Betis FS ante el Industrias Santa Coloma un partido que, además de asegurar la permanencia, confirma a los de Juanito como una clara alternativa a jugar la fase final por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Octavos en la tabla, los verdiblancos aguantaron, bien mermados de efectivos en el tramo final, las acometidas del equipo catalán, y acabaron por sumar tres puntos más que les alejan definitivamente de su rival de hoy y que, si bien sus rivales tienen partidos pendientes, les confirman en la octava plaza de la clasificación.

Comenzó dominando el Betis, con buena presión y acumulando claras llegadas a la meta catalana. A los dos minutos un robo de Chaguinha a Sepe en campo contrario acabó con el próximo jugador de Palma marrando una clara ocasión ante Borja Puerta.

El guardameta del Industrias Santa Coloma frustró, poco después, un disparo de Eric; y a los siete minutos, en su primera llegada, los visitantes se adelantaron gracias a un disparo de falta de Albert Cardona (0-1), que se coló en la portería de Cidao tras rebotar en un jugador bético.

Dos minutos de dulce Acto seguido, Buendía primero y Burrito después no fueron capaces de resolver favorablemente ante Borja Puerta, pero el portero visitante ya no pudo hacer nada cuando, a los once minutos, Chaguinha culminó en el segundo palo tras un robo de Bocao en el flanco izquierdo del ataque bético (1-1).

Y un minuto después, jugadón de tiralíneas entre Chaguinha, Ivi y Eric, que alojó el balón en las redes para darle la vuelta al marcador (2-1), obligando a Javi Rodríguez a pedir un tiempo muerto.

El “Mito” le puso las pilas a sus jugadores, que reaccionaron y pusieron cerca a los tres palos de Cidao, pero sin acierto, ya que el portero bético se mostró infranqueable ante los disparos, a pares, de David Álvarez y de Álex Llamas.

Incluso se pidió penalti por unas más que posibles manos de Chicho a los 16 minutos, pero ninguno de los dos colegiados vieron nada punible en la acción; y al descanso se llegó con la mínima ventaja bética.

Aguantando ante las adversidades En la segunda mitad siguió el duelo a cara de perro, con mayor dominio del Industrias Santa Coloma frente a un Betis que, poco a poco, iba quedando mermado por las lesiones. Las llegadas, que no tanto las ocasiones, se sucedían por parte visitante, y a los 26 minutos Álex Llamas marró en el segundo palo un gol cantado, estrellando el balón en el poste.

Llegado ya el último cuarto del partido se produjo la lesión de Rubén Cornejo, un visible problema muscular en una carrera ante un jugador visitante; percance que se sumaba a los de Chaguinha, Elías o Ivi, todos ellos sin participar en el tramo decisivo del partido.

El Betis, pues, aguantaba con una rotación de solo seis jugadores de campo más Cidao, decisivo con un paradón espectacular ante Sebastián Corso –min 35-, con Uri Santos esperando con la caña en el segundo palo.

Poco después Javi Rodríguez sacó a Sepe para atacar de cinco, pero los jugadores del Betis completaron la épica defendiendo como auténticos leones. Con todo, Cardona tuvo la ocasión del empate a falta de tres segundos, pero solo en el segundo palo y a puerta casi vacía mandó el balón hacia su campo, y con ello acabó con las esperanzas de su equipo de llevarse un punto.

Al final, con polémica incluida entre Javi Rodríguez y Cidao –el "Mito", genio y figura hasta en su mal perder, aunque luego lo solucionaron ya más tranquilos-, victoria de oro celebrada junto a su público –unos 400 espectadores, por vez primera en Amate esta temporada- para un equipo que saca ya a su rival nueve puntos más el “average” y que, por derecho propio, más allá de la permanencia, sigue mirando muy de cara al “play-off”.

2- BETIS FUTSAL: Cidao, Chaguinha, Elías, Bocao, Éric Pérez -cinco inicial-, Burrito, Víctor Arévalo, Chicho, Ivi, y Emilio Buendía. 1- INDUSTRIAS SANTA COLOMA: Borja Puerta. Sepe, Sebastián Corso, Bermusell Bruno Petry -cinco inicial-, Uri Santos, Albert Cardona, Álex Llamas, David Álvarez, Álex Verdejo y Khalid. ÁRBITROS: Cidoncha Cortés y Salomé Vizuete. Amonestaron a los béticos Rubén Cornejo, Víctor Arévalo y a Juanito –su entrenador-; y al visitante Bruno Petry, además de a uno de los ayudantes del técnico Javi Rodríguez. GOLES: 0-1: Albert Cardona (min 7); 1-1: Chaguinha (min 11); 2-1: Éric Pérez (min 12). INCIDENCIAS: 23ª jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón de Amate (Sevilla), con unos 400 espectadores en las gradas. Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Miquel Jaume, presidente y fundador del Palma Futsal.