Primeros pasos en la fotografía profesional: Cuál es el mejor equipo

Los inicios de cualquier profesión, trabajo o hobby suelen ser apasionantes y cargados de nuevos desafíos. Incorporamos muchos nuevos conocimientos en poco tiempo, ponemos mucho empeño y, en algunos casos, debemos también invertir en equipos o herramientas.

Cuando se trata de fotografía, la calidad del equipamiento es fundamental. Aun para los fotógrafos amateur, el desarrollo de la actividad fotográfica implica hacerse con una cámara que esté dotada de los requerimientos mínimos para hacer capturas de todo tipo. Con el tiempo, se podrá ir comprando cámaras o lentes más específicos, de acuerdo al tipo de fotografía que realice con mayor frecuencia.



Lo más recomendable antes de hacer un desembolso de dinero, es leer guías de compra y comparativas desarrolladas por expertos en el tema, para conocer la información técnica de cada equipo, así como su precio, las valoraciones de los clientes, sus ventajas y desventajas, etc. Otra opción sería comenzar con el alquiler de los equipos hasta conocer cuál es el que mejor se adapta a nuestras necesidades, antes de realizar la inversión de la compra. Desde camera-rent.es recomiendan cámaras Canon, Nikon y PhaseOne con la mayoría de las lentes, computadoras Apple o monitores. También es posible solicitar asistentes de iluminación con experiencia local, especialistas en DIT, etc.



La cámara es el corazón de la fotografía

Aun prescindiendo de trípode o un software, podemos obtener una fotografía digna de premio si tenemos en mano una buena cámara. Su sensor es el responsable de que la intención del fotógrafo se materialice en la toma.



En general, se puede decir que hay dos tipos de cámara: réflex o DSLR y mirrorless (sin espejo). Si el presupuesto es ajustado, la mejor opción será DSLR.



La Nikon D7000, es un buen ejemplo de cámara réflex digital de 16.2 Mp. Tiene el mismo sensor que algunas cámaras más baratas, pero brinda muchas más funciones, como los diales adicionales que facilitan el cambio de configuraciones una vez que aprende acerca de su cámara.



Otra buena opción, especialmente para amateurs, es una de las DSLR de nivel de entrada de Nikon. Tienen una calidad de imagen ligeramente superior que la D7000 y son más simples para el usuario. Sin embargo, tiene las funciones algo limitadas si lo que se busca es aprender a fotografiar. Mientras que el sensor de una cámara registrará la luz que recibe, el trabajo de una lente es posiblemente aún más importante: ayudar a que la luz llegue al sensor en primer lugar.



Y el lente el corazón de la cámara

Cualquier kit básico incluye el lente que viene por defecto con la cámara y, generalmente, pueden cubrir las necesidades de aprendizaje de quienes están haciendo sus primeras tomas. Sin embargo, si se decide dar un paso cualitativo, mejor comenzar por el lente.



Los precios más bajos están en lentes fijas (que no hacen zoom). Por un poco más, el lente Nikon 35mm f / 1.8 DX ofrece muy buena relación calidad-precio.



Si lo que se busca es un zoom de gran angular a telefoto, una buena opción es el lente Sigma 17-50 mm f / 2.8 OS, cuya generosa amplitud le permite funcionar muy bien en escenas oscuras y tiene un potente estabilizador de imágenes.



Trípode y software: Esenciales para las primeras imágenes profesionales Aunque parezcan accesorios secundarios, cuando el fotógrafo esté preparado para sus primeras tomas de mayor calidad, necesitará la ayuda de ambos.



El trípode debe ser sencillo de manejar, ligero pero estable. El Manfrotto MT190X3, es una buena opción para comenzar.



El software, por su parte, será nuestro gran aliado a la hora de darle un tratamiento especial a la foto, corregir niveles de luminosidad y nitidez, etc. Actualmente, todos los fotógrafos trabajan con algún software especializado como Capture One Pro o Adobe Lightroom.



Este tipo de programas permiten organizar y editar sus fotos, pero Lightroom es mucho menos costoso.



Filtros: ¿Son realmente necesarios?

La popularización de la tecnología de la imagen les ha dado un protagonismo desmedido a los filtros. Dado que cualquier cámara de móvil tiene filtros, se tiende a pensar que es una condición siempre necesaria.



¿Son esenciales en un kit básico para principiantes? Esenciales no, pero sin dudas, aportan mucho. Quienes se inicien en fotografía descubrirán tempranamente que una foto sin filtros tiene mucho mérito, pero con filtros atrae más miradas. Y no todo se logra con un “retoque” posterior.



Las cámaras digitales, en general, necesitan unos pocos filtros. El más útil para la fotografía digital amateur es un polarizador, que tiene el mismo comportamiento que las gafas de sol polarizadas: eliminan el resplandor de las superficies brillantes, oscurecen el cielo y reducen la neblina. Como resultado, obtenemos imágenes más vibrantes y saturadas.



Si el principiante descubre que quiere especializarse en paisajes, un filtro polarizado será fundamental.



Alquilar equipos, siempre es una opción

Tal y como mencionamos en el comienzo del artículo, existen actualmente plataformas y tiendas que se especializan en alquilar todo el equipamiento que puede necesitar un fotógrafo.



Más allá de la información y los consejos de compra, un fotógrafo se hace tomando fotos. Por lo que alquilar diferentes cámaras para aprender o realizar los primeros trabajos, es una buena forma de conocerlas antes de decidir su compra.



En resumen, comprar o alquilar equipamiento para fotografía debe ser siempre una decisión informada, entendiendo que la tecnología avanza rápido y, afortunadamente, los fotógrafos cuentan cada vez con más y mejores opciones para que cada toma sea tan única como su autor.