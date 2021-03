Día del padre Te damos las claves para sorprender Ana Ruiz de Infante

miércoles, 10 de marzo de 2021, 11:20 h (CET) Se acerca el Día del Padre, esa persona tan especial para todos y una de las fechas más señaladas en nuestros calendarios. Nuestros padres valen mucho y ese día nos gusta demostrarlo con algún detalle, hoy os doy algunas propuestas para sorprenderles:



Regala un tratamiento de belleza

No es un secreto que los hombres cuidan cada vez más su imagen, les preocupa envejecer como a nosotras, invierten en productos de belleza, y además recurren a tratamientos y cirugías para prevenirlo y tratarlo.



Cuando se acerca el día del padre, repasamos los retoques más habituales entre los hombres con la doctora Gema Pérez Sevilla, cirujana y experta en medicina estética facial.



Entre los tratamientos más demandados están aquéllos que van encaminados a la zona de la mirada: las ojeras, arrugas y bolsas son los más buscados.

Desde la clínica de la doctora Gema Pérez Sevilla nos proponen estas ideas:



Blefaroláser para eliminar las bolsas y las arrugas del contorno de los ojos

Es una técnica ambulatoria, que realizan con láser CO2 incisional y fraccionado, combinado con radiofrecuencia, y que permite corregir tanto el exceso de piel del párpado superior, como las bolsas de los párpados inferiores, así como eliminar las arrugas del contorno de los ojos. Se utiliza sedación de alta seguridad y el paciente puede marcharse a cada 1-2 horas después de la intervención. Los primeros días la zona estará inflamada, pero en 5-7 días se podrá retomar la vida habitual sin que se note. Precio: a partir de 2.000 €.



Rellenos de ácido hialurónico para combatir las ojeras Las infiltraciones con ácido hialurónico ayudan a atenuar las ojeras que van acompañadas de hundimiento y surcos lagrimales marcados. Para ello utilizan ácido hialurónico Redensity II, formulado específicamente para esta zona, con el fin de elevar su declive y recuperar la elasticidad de la piel. Se inyecta mediante cánula o aguja. Es una corrección rápida y visible desde el primer momento que permite al paciente seguir con su vida habitual. Se consigue mejorar la calidad cutánea, haciendo que la piel se vea más jugosa y luminosa. Al recuperar el volumen de la zona se eliminan las sombras que la oscurecen y son responsables del color grisáceo. Precio: 450 €.



Toxina botulínica para tratar las arrugas del entrecejo y la frente El bótox es una sustancia que tiene la capacidad de relajar las fibras musculares, permitiendo así controlar la excesiva contracción de los músculos que producen las arrugas en la gesticulación. Se aplica sobre los músculos faciales cuya acción deseamos disminuir. Y es el tratamiento perfecto para mejorar las arrugas del entrecejo y de la frente. Su aplicación es sencilla, apenas dolorosa, y permita seguir con la rutina habitual. Se utilizan agujas de pequeño tamaño que no suelen provocar hematomas, solo una leve inflamación en el punto de inyección que desaparece en unos minutos. Precio: a partir de 250 €.



Sorprende con FOREO La firma sueca líder en tecnobelleza, FOREO, ha sido testigo del récord de demanda de soluciones de cuidado facial masculino durante el confinamiento.



Su último lanzamiento dan fe de ello: LUNA™ 3 Men, el nuevo dispositivo de limpieza y tratamiento facial anti-edad, diseñado específicamente para la piel de los hombres, se ha convertido en uno de los productos más solicitados.



Hasta hace bien poco los hombres eran los grandes olvidados de los tratamientos de belleza, parecía que todos los dispositivos y novedades tenían como único público a la mujer, sin embargo ahora estamos ante un territorio en el que los hombres se muestran cada vez más interesados, el cuidado de su aspecto físico se ha convertido en una de sus principales premisas.

El nuevo LUNA™ 3 Men de FOREO pasa a ser un dispositivo habitual en la rutina facial diaria masculina, por un lado, limpia la piel en profundidad, eliminando el 99,5% de los residuos (grasa, sudor, células muertas, contaminación… ), preparándola para obtener un afeitado más apurado y suave, ayudando a reducir los pelos encarnados de la barba y prolongando la vida útil de las cuchillas, y por otro, incorpora una función de masaje anti-edad, y todo ello en tan solo un minuto.

Anika Sekhri, Producto Manager del FOREO Institute declaraba: “Durante las semanas del confinamiento a causa de la pandemia, hemos sido testigos de un aumento de más del 80% de los usuarios masculinos a nivel mundial en foreo.com. Esto indica claramente un creciente interés y deseo de productos y soluciones de belleza en el hogar por parte de los hombres y, por ello, hemos querido adelantar nuestros planes de lanzamiento. Gracias a los dispositivos FOREO, se aseguran tener en la palma de su mano las últimas innovaciones en el sector de la tecnobelleza, sin renunciar a un elegante diseño. Esto forma parte de nuestro ADN sueco y somos conscientes de la importancia de combinarlo junto a la mejor tecnología. El nuevo LUNA™ 3 Men ofrecerá todo esto y más".



El LUNA™ 3 Men mantiene y mejora las exclusivas tecnologías de su antecesor, LUNA 2 Men:

Su cuerpo de silicona ultra-higiénico, totalmente resistente al agua y sumergible, por lo que podemos usar en la ducha sin ningún problema



Genera pulsaciones T-sonic mejoradas, que viajan a través de las distintas capas de la piel, ayudándonos no solo a limpiar en profundidad nuestro rostro, sino también a mejorar la microcirculación y la generación de colágeno y elastina.

Y, además, incorpora mejoras y novedades:



Filamentos un 30% más largos: para llegar a los sitios más difíciles y para una limpieza de los poros aún más profunda.



Cabezal del cepillo un 30% más grande Filamentos 25% más suaves 16 intensidades de pulsación 11% más ligero Conectado vía App Batería mejorada: hasta 650 usos por carga.



PVP: 199€



Deleita al paladar más exigente con un destilado “Premium”

Y por último, una idea con la que seguro acertarás, una selección de destilados de cuidada elaboración e ingredientes 'premium' para todos los gustos:



PACHARÁN ZOCO: (PVPR. 9.90 €) Zoco, sinónimo de historia y tradición, sigue siendo testigo de momentos inolvidables y no puede faltar en el Día del Padre.



VILLA MASSA AMARETTO : (PVPR 14.79€). Hablar de Villa Massa es hablar de historia y tradición de una de las casas más emblemáticas de licores artesanales. Recién llegado a España, el nuevo licor Villa Massa Amaretto, elaborado a base de almendras de alta calidad, nos traslada a la mismísima Sicilia, un auténtico sabor italiano para disfrutar en casa.

“Las almendras sicilianas se caracterizan por su cáscara espesa y leñosa que protege la almendra del exterior, conservando el intenso sabor y aroma del fruto, que se aprecia en cada trago de Villa Massa Amaretto”, explica Julián Fernández, Director de Innovación y Marketing Global para Licores en Zamora Company.



Su botella transparente confiere protagonismo al líquido que alberga en su interior, color ámbar, haciendo alusión a la tierra y al fruto del que proviene.



YELLOW ROSE OUTLAW WHISKEY: (PVPR. 53, 25 €) El whiskey craft urbano por excelencia se convierte en una verdadera leyenda a través del paladar. Este whiskey rompe con todas las reglas tradicionales del bourbon, ya que todos los bourbons deben estar hechos con al menos un 51 % de maíz y Outlaw se elabora con un 100 %.



MARTIN MILLER'S GIN BY LESTER: (PVPR. 69 €)

En su búsqueda por la perfección, la ginebra súper Premium Martin Miller's Gin se ha unido a Lester en una Edición Limitada que fusiona las trayectorias y aspiraciones de estas firmas. El estuche contiene en su interior la emblemática botella, junto a un cinturón diseñado por Lester especialmente para Martin Miller’s Gin.



RON MATUSALEM INSÓLITO WINE CASK: (PVPR. 39.95 €) Un ron elaborado como si de un vino se tratase, ya que reposa durante tres años en barricas de roble que contuvieron antes vinos de variedad tempranillo. Después, el licor se mezcla con Ron Matusalem Gran Reserva 15 Solera, que se usa como núcleo, otorgándole todo su sabor. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Día del padre Te damos las claves para sorprender Mostylion: Una marca para convertirte en león Si eres amante de un estilo fresco en tu vestimenta, marcando la diferencia de los demás, únete a la comunidad de Mostylion: la marca que te hará a convertirte en león ¿Piel sensible, irritada, con picores...? Descubre los últimos lanzamientos Todo lo que sabes sobre los mejores pasamontañas del mercado En la actualidad, la manera más rápida, cómoda y segura de obtener el mejor equipamiento táctico del mercado es a través de Internet Vestir nuestra mesa con una buena vajilla es una gran idea Estas ofertas nos pueden permitir aprovecharlas para comprar vajillas de las marcas más prestigiosas