Honores autonómicos a las víctimas del terrorismo

martes, 9 de marzo de 2021, 11:06 h (CET) La Comunidad Autónoma de Aragón, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana tienen aprobadas distinciones honoríficas dirigidas a las víctimas del terrorismo.



El Gobierno de Aragón aprueba por Decreto 229/2012 la Medalla a las víctimas del terrorismo. El objetivo de esta distinción es rendir homenaje a las víctimas fallecidas por acción terrorista cometida en territorio aragonés, o que ostenten la condición política de aragonés.



También Aragón tiene recogido en su derecho premial la placa de reconocimiento. Este honor se destina a distinguir acciones, logros o circunstancias que «merezcan destacarse en la medida en que de manera transitoria o duradera, contribuyan a realzar positivamente la imagen de Aragón», indica el artículo 6º en donde se añade que también se concede como reconocimiento a «heridos y secuestrados en actos terroristas y a personas físicas, entidades e instituciones por su labor en la lucha contra el terrorismo o en el proceso de integración de las víctimas».



La Región de Murcia tiene aprobado dos honores relacionados con el terrorismo: Medalla a las víctimas del terrorismo de la Región de Murcia y Medalla de reconocimiento en la lucha contra el terrorismo de la Región de Murcia.



Con la aprobación de la Ley 7/2009 de ayuda a las víctimas del terrorismo se abre el camino de que los afectados por actos terroristas puedan ser objeto por este motivo de honores ya que hasta ese año y ley «se observa que no contiene ninguna distinción honorífica que homenajee justamente el esfuerzo, la resistencia, el coraje y la dignidad demostrada por las víctimas del terrorismo, ni que reconozca debidamente la labor llevado a cabo por entidades, instituciones, personas jurídicas y físicas que se hayan distinguido por su lucha y sacrificio contra el terrorismo, o por su auxilio y apoyo a las víctimas del terrorismo y a sus familiares».



Por esta razón se incluyen las citadas dos condecoraciones a la lista de honores del Gobierno de Murcia.



Actualmente el Decreto 174/2007 regula la Distinción de la Generalitat, normativa que señala que este honor se otorga en determinados casos, entre ellos a los heridos y secuestrados en actos terroristas y a los cuerpos y fuerzas de la seguridad del estado y policía autonómica y local por sus actuaciones concretas en la lucha contra el terrorismo.



En este ámbito, el Consell aprueba en el año 2009 el reglamento de la Distinción de la Generalitat a las víctimas de actos terroristas o como reconocimiento por la lucha contra el terrorismo. Esta distinción, regulada por Decreto 63/2009 puede otorgarse a las personas heridas o secuestradas en actos terroristas; a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Autonómica y Local que hayan demostrado una importante notoriedad en la prevención o lucha contra el terrorismo, o en la defensa y protección de las víctimas, o familiares, de actos terroristas; a las entidades, instituciones y personas que han realizado notorias actividades dirigidas a paliar situaciones personales o colectivas de las víctimas de actos terroristas o de sus familiares; y a los profesionales auxiliadores de las víctimas y familiares en los momentos inmediatamente posteriores al atentado, realizando actuaciones meritorias o que superen el estricto cumplimiento de sus obligaciones y deberes.

